Los cierres dejan una Semana Santa de turismo local y un 30% de ocupación

Los cierres autonómicos adelantan una Semana Santa de turismo local con menos de un tercio de ocupación y más de la mitad de la plazas hoteleras cerradas. A poco más de diez días del Miércoles Santo, el sector no se atreve a realizar previsiones por la falta de visibilidad aunque sí que coincide en dar la Semana Santa "por perdida" y esperar que sean los propios vecinos los que animen un poco la demanda de los hoteles, restaurantes, teatros, museos o spas.

"Los cierres perimetrales de las comunidades autónomas van a determinar un escenario peculiar, con un turismo estrictamente interno y esto va a suponer que las reservas turísticas estarán en niveles muy reducidos o nulos. No obstante habrá zonas rurales y de costa donde ese turismo interno dinamice la hostelería local", señala Carlos Abella, secretario general de la Mesa del Turismo.

En este sentido, desde la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid reconocen que el 85% de sus pocos clientes son locales, porcentaje que se mantendrá en Semana Santa ante el cierre decretado por el Gobierno. Es decir, que serán los vecinos de los pueblos los que vengan a la capital a pasar unos días mientras que los urbanitas buscarán descansar en las casas rurales de la Sierra Norte, donde la demanda se ha disparado y es difícil encontrar habitación. "No podemos hacer estimaciones porque la situación es muy peculiar. Las reservas se realizan sobre la marcha, como mucho dos días antes", explican fuentes de la asociación que reconocen que en Madrid está abierta en torno al 50-60% de la planta hotelera, pero que las ocupaciones medias rondan el 15-20%. En este punto, se han visto repuntes algunos fines de semanas con ocupaciones del 28% de media que se podrían repetir en Semana Santa.

No hay visibilidad sobre las reservas a menos de quince días del periodo vacacional

En Cataluña, el levantamiento del cierre perimetral comarcal ha hecho despegar las reservas del turismo interno de cara a Semana Santa aunque ni mucho menos se puede hablar de una recuperación debido a la falta de turistas extranjeros y del resto de España (los británicos no podrán viajar hasta finales junio). Los campings y las casas rurales son las que más se están viendo beneficiadas. No en vano, el 40% de los miembros de la Asociación de Campings de Girona tiene previsto abrir en Semana Santa y la marca Costa Brava Hotels tendrá abiertos 22 de sus 31 establecimientos asociados al confían en que "la movilidad dentro de Cataluña dará oxígeno al sector".

Por su parte, el Gremio de Hoteles de Barcelona habla de una Semana Santa "inexistente", y los apartamentos todavía no han recopilado datos actualizados, pero están en un nivel "muy flojo". En la Ciudad Condal prevén que antes de fin de mes estén abiertos 122 hoteles, el 27,85% del total.

En cuanto a Baleares, aunque el final de algunas de las restricciones para viajar desde Alemania y el incremento de los vuelos ha creado expectativas, desde la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca no quieren lanzar las campanas al vuelo y prefieren hablar del inicio de "una recuperación con cautela".

"Se trata de un repunte muy concreto", señala la patronal, que además recuerda que en la isla hay abiertos 50 hoteles, apenas el 4% del total, con tasas de ocupación de entre el 30% y el 40%. Así, apuntan a que todavía es muy pronto para avanzar previsiones de ocupación aunque ya han anunciado que estará el 11% de la planta hotelera abierta y recuerdan que el grueso de los alemanes vendrán a sus segundas residencias.

En Ibiza, el sector hotelero prevé "seguir bajo mínimos". "Tradicionalmente Semana Santa no representa mucha actividad en Ibiza ya que la mayoría de los hoteles no abren hasta que está más próximo el verano", señala Manuel Sendino, gerente de la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera. "Ahora mismo yo calculo que menos del 1% de la planta hotelera está abierta", apunta el directivo de la patronal.

Pesimismo en Canarias

En Canarias tampoco se mira con optimismo a la Semana Santa. Desde la patronal Ashotel señalan que a finales de mes estará abierta un 35% de la planta hotelera y aunque se esperaba que las ocupaciones rondaran el 30-40% ya se están empezando a registran cancelaciones en Tenerife, Palma o La Gomera debido a la decisión del gobierno de regional de aumentar las restricciones a la movilidad e imponer un test negativo para cambiar de isla.

Y es que, a falta de turistas peninsulares y extranjeros (no es temporada alta), el turismo interislas era el único que se esperaba. En esta línea, la patronal hotelera Asofuer explica que está abierta un 15% de la planta hotelera de Fuerteventura y que se espera como máximo un 40% de ocupación por la demanda local, aunque hay mucho temor a las cancelaciones. "No hay mucha confianza. Hay reservas pero también mucho miedo a que no aparezcan los clientes, que empieza a ser común", explican desde Asofuer.

"No hay mucha confianza. Hay reservas pero también mucho miedo a que no aparezcan los clientes, que empieza a ser común", dice Asofuer

Los hoteles de la Comunidad Valenciana vivirán otra Semana Santa atípica, con una actividad muy por debajo de la habitual. De hecho, apenas un 30% de la planta hotelera regional tiene previsto abrir, según explica Nuria Montes, secretaria general de la patronal autonómica Hosbec. En estos momentos los establecimientos operativos no llegan al 20%. La inmensa mayoría de los clientes esperados procederán de la propia Comunidad Valenciana, por el cierre perimetral, una situación que hará que la mayoría de la demanda sea de última hora y muy condicionada al tiempo. Las previsiones sitúan la ocupación de los hoteles abiertos en el 50%.

En Castilla y León, con ocupaciones en torno al 10%, y la Costa del Sol la situación es dramática, mientras que en Asturias todo sigue cerrado y en el País Vasco sólo están llenas las casas rurales.

"No hay reservas para Semana Santa. No existe desde el punto de vista turístico", señalan desde Castilla y León

"No hay reservas para Semana Santa. Al principio hubo algo de movimiento pero se ha cancelado todo. La Semana Santa no existe desde el punto de vista turístico. En enero y febrero tuvimos ocupaciones medias del 10%, que en algunas provincias baja al 6-7%. No hay nadie, no viene nadie, salvo algún cliente de empresa entre semana, pero esporádico. El cliente de dentro de la comunidad autónoma no supera el 3-4% por lo que al no haber turismo interior, no venir de Madrid y no haber extranjeros, no hay nada", explica Carlos Díaz, presidente de la Asociación Hotelera de Castilla y León.

En este punto, el representante de los hoteleros castellanoleoneses, que critica la mala gestión de la Junta, adelanta que "no hay perspectivas positivas para los próximos meses que no se piensa en una recuperación hasta 2022". En Valladolid, donde tradicionalmente se ha colgado el cartel de lleno desde Jueves Santo, se espera un leve repunte de la ocupación hasta el 15-20% con el 70% de las plazas hotelera abiertas y unos precios entre un 60 y un 70% inferiores a 2019.

Euskadi estará cerrada perimetralmente en Semana Santa con movilidad, en principio, entre las diferentes provincias y por eso su oferta se dirige a fomen9tar el turismo interno ( las pernoctaciones y visitas han caído un 70%. los alojamientos rurales de Euskadi alcanzan ya un 84% de ocupación a quince días para Semana Santa, según la asociación de alojamientos rurales Nekatur.

"Las casas rurales de los entornos de Madrid y Barcelona tienen una demanda fuera de lo normal. En el resto de las regiones se registran ocupaciones medias del 30%"

En cuanto al supuesto boom del turismo rural, Ventura García, presidente de Asetur (Asociación de Turismo Rural), deja claro que el auge de la demanda va por barrios, por lo que se pueden encontrar regiones con todo lleno, como en Madrid o los Pirineos mientras que en otras zonas la ocupación no llega al 30% y hay muchas casa cerradas. "No nos gusta que se considere que el turismo rural sale beneficiado porque no es cierto. Las casas rurales de los entornos de Madrid y Barcelona tienen una demanda fuera de lo normal, y más de cara a Semana Santa, pero es coyuntural. En el resto de las regiones se registran ocupaciones medias del 30%, pero el dato hay que corregirlo a la baja porque hay un 30% de los establecimientos que han decidido no abrir esta temporada. Damos el primer semestre de 2021 por perdido, salvo algunas excepciones. Ya empezamos a tener peticiones de reservas para el verano y después del verano pero hay mucha incertidumbre", explica García a este diario.

La actividad que están registrado las agencias de viajes son una prueba más de que esta Semana Santa estará marcada en España por el turismo local de última hora que optará principalmente por viajar en su vehículo privado. "Para esta semana santa tenemos un nivel nulo de reservas a través de agencias de viajes tanto para emisor como para receptivo. No se van a reactivar las reservas por este canal hasta que se vayan levantando los cierres perimetrales y nos acerquemos a la temporada de verano. Los desplazamientos que puedan realizarse estos días serán viajes individuales autogestionados", señala Acave, la asociación española de agencias de viaje.