BBVA se lía con bitcoin: desaconseja su inversión tras empezar a venderlo

BBVA ha sido la primera gran entidad española y una de las primeras del mundo en ofrecer a algunos de sus clientes un servicio de compraventa y custodia de bitcoin, pero el banco desaconseja de manera radical adquirir este tipo de activos por los riesgos que entraña y por la falta de regulación.

"No aconsejamos la inversión"; "a nuestros clientes les hemos dicho que no inviertan en bitcoin". De esta manera tan tajante se mostraba esta semana el director de banca privada de BBVA en España, Jorge Gordo, al no ser un activo regulado, ser un instrumento complejo y sufrir una volatilidad extrema. Unas afirmaciones que completó con una comparación de la criptodivisa con la ruleta rusa. Ambas cosas "es lo mismo", indicó en un foro organizado por Inversión.

Las declaraciones se Gordo se producen en un contexto en el que el bitcoin va camino de nuevos máximos, en una evolución de fuertes altibajos, hasta la barrera de los 60.000 dólares por unidad y dos meses y medio después de que su propio banco lanzara su primer servicio comercial con estas monedas virtuales. En diciembre anunció que en enero iba a empezar a ofrecer la compra-venta y custodia de bitcoins en Suiza. Entonces la entidad española indicaba que con ello respondía a la creciente demanda de inversores con altos conocimientos que ya estaban operando con estas monedas digitales a través de 'fintechs' o 'startups'.

Unas plataformas a las que Gordo hacía referencia. "Si un cliente quiere comprarlo lo tiene fácil con una App, pero con nosotros no", señaló el directivo.

Bien es cierto que BBVA en España aún no ofrece la posibilidad de que se compren estos activos y que ha comenzado a explorar este nuevo negocio en Suiza, un país donde cuenta con un ecosistema avanzado en cuanto a regulación y adopción de los activos digitales, con numerosas empresas especializadas en la tecnología 'blockchain', que es la utilizada en el mercado digital. El banco tiene actividad en el estado helvético para la actividad internacional de clientes de banca privada.

Regulación en marcha en Europa

La intención del banco es lanzar el mismo servicio en el resto de territorios donde opera una vez que vayan adaptando la normativa. En Europa se está trabajando en una regulación para poder poner controles sobre el bitcoin y el resto de divisas virtuales, entre las destaca Ethereum.

En los últimos meses estos activos han despertado el interés de muchas instituciones y particulares y la cotización se ha disparado ante la entrada de inversores cualificados cada vez más consistente. Cabe recordar el movimiento realizado por la automovilística Tesla en febrero con la adquisición de bitcoins por un importe de 1.500 millones de dólares. Desde entonces acumula, de mantener en cartera estos activos, unas plusvalías de 700 millones de dólares.