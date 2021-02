Ferrovial vende su inmobiliaria en Polonia por más de 335 millones

Ferrovial ha alcanzado un acuerdo para vender su filial inmobiliaria en Polonia, Budimex Nieruchomosci, por más de 336 millones de euros a CP Developer, un vehículo creado por la firma polaca Cornerstone Partners y la checa Crestyl Real Estate.

El grupo español abunda así en la rotación de activos no estratégicos después de traspasar en el último año Broadspectrum, su filial de servicios en Australia, a Ventia, propiedad de Apollo y Cimic (ACS), el 50% de la australiana TW Power Services a su socio Worley, varios contratos de Amey en Reino Unido a Urbaser, sus participaciones en dos autopistas en Portugal (el 49% de Norte Litoral y el 48% de Via do Infante) al fondo holandés DIF Capital Partners y un 5% de Budimex. En marcha tiene también la desinversión del resto de su división de servicios.

Con la venta del 100% de su inmobiliaria, Budimex pone en valor uno de sus activos más relevantes

Tras esta última desinversión, Ferrovial mantiene el 50,1% de la constructora polaca, erigida en uno de los principales motores en el negocio de construcción del grupo a nivel global. Con la venta del 100% de su inmobiliaria, Budimex pone en valor uno de sus activos más relevantes. Lo hace con unas plusvalías significativas, puesto que el valor en libros que tiene de Budimex Nieruchomosci asciende a 717,59 millones de zlotys (casi 160 millones de euros) y el precio de venta pactado es de 1.519 millones de zlotys (336 millones de euros). Este importe, no obstante, se verá reducido por el dividendo correspondiente a 2020 que la inmobiliaria pagará a Budimex antes de que la transacción sea completada.

La compraventa está sometida igualmente al visto bueno por parte de las autoridades de la competencia de Polonia dentro de los seis próximos meses. Asimismo, el acuerdo está ligado a la obtención de la financiación por parte de los compradores antes del 7 de mayo.

Budimex contrató el pasado verano al Banco Santander como asesor para la revisión estratégica de la filial de desarrollos inmobiliarios en Polonia. En ella se contemplaba, además de la venta de la compañía, que finalmente ha sido la opción elegida, la salida a bolsa o una alianza estratégica con otro grupo.

Actividad

Budimex Nieruchomosci opera en las principales ciudades de Polonia: Varsovia, Poznan, Cracovia, Gdansk y Wroclaw. Especializada en el desarrollo de viviendas, acumula una cartera que supera los 13.200 apartamentos y locales comerciales construidos.