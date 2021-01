Urquijo y el consejo de Abenewco dimiten tras la obstrucción del Gobierno a su plan

El presidente de Abengoa Abenewco 1, Gonzalo Urquijo, y el resto del consejo de administración han presentado su dimisión ante la imposibilidad de sacar adelante el plan de reestructuración de la compañía por la negativa del Gobierno a aprobarlo.

Tiran así la toalla -sin esperar al 15 de enero que se habían dado los bancos- después de ocho meses de duras negociaciones para cerrar un acuerdo que salvara el grupo pero que se han visto obstruidas por los movimientos accionariales protagonizados por los accionistas minoritarios, la Junta de Andalucía y, en última instancia, el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Se abre ahora un periodo de incertidumbre en el que los bancos, los acreedores y el Gobierno tendrán presumiblemente que sentarse a negociar con la Sindicatura

La renuncia de Urquijo y de los consejeros Josep Piqué, Pilar Cavero, José Wanhon, Manuel Castro, José Luis del Valle y Ramón Sotomayor, comunicada este viernes al consejo de administración de Abengoa SA que preside desde el 22 de diciembre Juan Pablo López-Bravo, representa una victoria, al menos de inmediato, para la plataforma de accionistas minoritarios AbengoaShares, que ha conformado la Sindicatura de Accionistas Minoritarios para convertirse en el mayor inversor de la matriz con una participación que ya supera el 15%.

Esta organización, que ahora está liderada por el expresidente de Amper Clemente Fernández, se conformó el pasado verano con el objetivo de tumbar el plan de refinanciación acordado en agosto por la empresa y los principales acreedores y financiadores para que reducir drásticamente la dilución de Abengoa SA en Abenewco 1.

Esta sociedad es a la que desde 2017 se le han ido traspasando el negocio y los activos y que con la pretendida tercera y última reestructuración iba a convertirse definitivamente en la nueva Abengoa. El plan de Urquijo contempla que pasaría del 77,5% al 2,7% -que incluso podría ser cero si no logra salir del preconcurso- y la última propuesta de la Sindicatura, con una ampliación de capital de 22 millones de euros mediante, fija el porcentaje en el 38,5%.

Se abre ahora un periodo de incertidumbre en el que los bancos, los acreedores y el Gobierno tendrán presumiblemente que sentarse a negociar una reformulación del plan con la Sindicatura. No obstante, también existe la posibilidad de que la empresa se vea abocada al concurso de acreedores sin esperar a cubrir el periodo legal de preconcurso –hasta marzo-. No en vano, el consejo de administración de Abengoa aseguró el día 23 en una información privilegiada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que no ejecutar la refinanciación antes del día 31 "conduciría a la liquidación" de la sociedad.

Parece probable que el consejo de Abengoa convoque una junta extraordinaria de accionistas para nombrar un nuevo órgano de gobierno

Lo que sí parece probable es que el consejo de Abengoa, que tras el cese de Jordi Sarrias esta semana está conformado únicamente por dos miembros, el presidente López-Bravo y Margarida de la Riva Smith, convoque una junta extraordinaria de accionistas para nombrar un nuevo órgano de gobierno, tal y como ha solicitado AbengoaShares. La plataforma ha remitido una propuesta para el nombramiento de Clemente Fernández, el expresidente de Cantabria José Joaquín Martínez Sieso y el empresario José Alfonso Murat.

Urquijo deja de ser presidente de Abenewco 1 menos de dos meses después de que los accionistas le cesaran como presidente de Abengoa. El directivo se desvincula así del grupo en el que aterrizó el 22 de noviembre de 2016, en sustitución de Antonio Fornieles, para impulsar la reestructuración de la ingeniería andaluza. Evitó su quiebra con una primera refinanciación en 2017 con quitas para acreedores y accionistas del 95%. Con posterioridad, en 2019, la compañía aprobó una segunda reestructuración y en 2020, a raíz del Covid-19, anunció la necesidad de una tercera refinanciación.

Defiende su gestión

En una nota, el consejo explica su dimisión "en un ejercicio de responsabilidad al no haberse podido culminar la operación de reestructuración suscrita el pasado 6 de agosto de 2020 con los principales financiadores y acreedores del grupo".

"Los consejeros que con fecha de hoy han presentado la dimisión han mantenido en todo momento un compromiso firme con la viabilidad del grupo habiendo orientado todos sus esfuerzos a la consecución de una operación de refinanciación que hubiera permitido al grupo mitigar todas las dificultades que se originaron, principalmente, por efectos de la pandemia del Covid- 19 en la actividad y resultados del Grupo", señala el comunicado.



Desde la fecha en la que fue nombrado, el pasado 22 de noviembre de 2016 -de Abengoa-, el Consejo de Administración, integrado por un presidente ejecutivo y seis consejeros independientes, "ha ido acometiendo con el conocimiento y aprobación de sus accionistas, diferentes operaciones de reestructuración, en la que se fueron solicitando de todos los acreedores del grupo importantes sacrificios orientados a un único objetivo que ha sido siempre el mantenimiento del grupo, de sus negocios y del empleo".



"En esta tarea siempre ha buscado la solución de consenso entre todos los grupos de interés afectados, habiendo alcanzado, en todos las operaciones propuestas, el apoyo mayoritario necesario para poder ejecutarlas", agrega el comunicado de Abengoa.

"En 2020, el consejo afrontó con decisión las medidas necesarias para superar la profunda crisis originada por el COVID 19, y propuso una operación de refinanciación que permitía allegar la liquidez y los avales necesarios para la continuidad del grupo. Con esta operación se afrontaba igualmente el mal endémico que se arrastraba desde la primera refinanciación con relación a la abultada deuda de proveedores comerciales. La operación firmada el pasado 6 de agosto de 2020, obtuvo a finales de septiembre de 2020 los apoyos que requería de los acreedores comerciales y financieros necesarios (en todos los casos superiores al 80%)", recuerda la nota.



"Desde esa fecha, y no obstante este importante apoyo, no ha sido posible culminar la transacción, ante la imposibilidad de dar por cumplidas las diferentes condiciones a las que estaba sometida la misma, y todo ello a pesar de la dedicación y esfuerzo constante de los administradores del Grupo quienes, de manera simultánea han ido informando con plena transparencia en todo momento al mercado, al regulador y a los diferentes grupos de interés de la situación de la transacción y de la compañía", aseguran.

Cese en Abengoa



La decisión de dimitir que han tomado hoy todos los consejeros de Abengoa Abenewco 1 SA "trae su causa, en primer lugar, del previo cese de todos ellos en el consejo de la sociedad matriz, Abengoa SA, acordado por la junta general celebrada el 17 de noviembre ya que desde esa fecha y hasta ahora se han mantenido en sus funciones en Abengoa Abenewco 1 SA , cabecera de los negocios del Grupo, con el único objetivo de garantizar la continuidad de las operaciones ordinarias y mantener abierta la posibilidad de cerrar la operación firmada el 6 de agosto, que siempre se ha estimado por todos los grupos de interés que era la necesaria para la continuidad de los negocios y el empleo".

"La operación estaba diseñada y negociada bajo la fecha límite de 31 de diciembre de 2020. Al no haberse podido ejecutar en esa fecha, consideramos razonable que el nuevo Consejo de Administración de Abengoa SA, operativo desde finales de diciembre de 2020 y que en todo momento se ha mostrado sensible a la situación de la empresa y constructivo en relación a las opciones realistas de refinanciación, tome las decisiones que estime pertinentes al respecto", afirma Urquijo y su equipo.