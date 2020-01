Ribera impidió el intento de Sevilla de inflar costes de una filial de REE

El Ministerio de Transición Ecológica y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales tumbaron el intentó de Jordi Sevilla de traspasar activos de la filial regulada de Red Eléctrica a la Corporación para encarecer los costes regulados.

La intención de Sevilla era traspasar activos de gestión como recursos humanos o financieros a la corporación sin coste alguno para la misma y cobrarle posteriormente un margen de entre un 25% y un 35% por dichos servicios a la empresa regulada para, posteriormente, repercutirlo a la tarifa eléctrica. Este intento, que perjudicaba a los consumidores, no contó con el apoyo del Ministerio de Transición Ecológica y fue la consejera dominical de Sepi, Maite Costa, la que se encargó en un primer momento de transmitirle su rechazo a Jordi Sevilla. Tras este primer intento, el hasta ahora presidente de REE volvió a las andadas y ya tuvo que ser la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, la que le llamara a capítulo para informarle de que ese movimiento no contaba con el apoyo del Gobierno.

Ante la negativa del Ejecutivo, Sevilla optó por dar el portazo tras su enésimo enfrentamiento con el Ministerio y al no contar ya con el visto bueno de Moncloa.

Sevilla elaboró una carta para su dimisión en la que se arroga como éxito la cantidad de potencia renovable instalada, aunque no hace referencia en la misma a las inversiones de la compañía y el secretario del consejo se ve forzado a enviar un críptico comunicado a la CNMV sobre la salida de Sevilla.

Ante esta situación, la Comisión Nacional del Mercado de Valores tuvo que exigir el miércoles al secretario del consejo que especificara los motivos de la dimisión de su presidente, ya que, si como han relatado, se debía a una injerencia por parte del Ejecutivo, la situación podría ser constitutiva de algún tipo de infracción

La salida de Sevilla se salda además sin ningún apoyo por parte del consejo a su presidente, ya que no ha habido ningún otro consejero que haya presentado su dimisión por estas presuntas presiones. De hecho, en la respuesta enviada por la compañía al organismo regulador no se da ni un solo paso más acerca de los motivos aludidos en la carta de Sevilla para no provocar más problemas.

Entretanto, las quinielas han comenzado. Los candidatos a hacerse con uno de los puestos mejor retribuidos que se pueden lograr en la órbita del Gobierno de Pedro Sánchez -la presidencia de Red Eléctrica- han comenzado a dejarse querer, pero la decisión final estará en manos de la vicepresidenta de Transición Ecológica.

Habitualmente el presidente de la compañía entra con la calificación de otros consejeros externos, lo que dejaría la puerta cerrada a algunos nombres que han sonado como el de Maite Costa, expresidenta de la Comisión Nacional de la Energía con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero encajaría con la opción de Alberto Carbajo, exconsejero de la CNE y ex director general de operación de REE.

Junto a estos nombres también se han comenzado a barajar los de Natalia Fabras, Miguel Sebastián y el propio exsecretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal.

Red Eléctrica en bolsa

La cotización de Red Eléctrica apenas ha tenido movimientos positivos en los últimos tiempos y mantiene la recomendación de 'vender'. El precio objetivo se sitúa en los 18,3 euros, frente a los 18,23 euros a los que cotiza, lo que supone que los expertos no ven más recorrido al título en los próximos 12 meses. La compañía además tendrá que adaptarse a los recortes planteados por la CNMC para el periodo regulatorio.