El Banco de España niega que El Corte Inglés haya solicitado ficha para crear su propia entidad

La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, ha asegurado este martes que El Corte Inglés "no ha solicitado ninguna licencia bancaria" para crear su propia entidad. No obstante, ha matizado que eso no quita que "no la solicite en el futuro". La número dos del Banco de España asegura que, de momento, lo que El Corte Inglés propone como entidad financiera (ya da tarjetas y préstamos personales) de la mano de su socio en esta materia, el Banco Santander, es aumentar la lista de actividades.

La compañía se encuentra inmersa en la búsqueda de nuevas fórmulas de servicios financieros y de expansión de negocio, según informó ayer Ep. En el marco de esta revisión del negocio, la compañía presidida por Marta Álvarez estaría estudiando diversas alternativas para diversificar sus servicios bancarios, donde está presente con su división Financiera El Corte Inglés, sociedad en la que la entidad presidida por Ana Botín ostenta el 51% del capital.

Estas iniciativas podrían centrarse en la extensión de operaciones a los clientes de la tarjeta de El Corte Inglés y la ampliación de préstamos a cualquier tipo de cliente, sea o no titular de la tarjeta de la compañía, que ha reconocido el análisis de las mismas.