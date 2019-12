Pilotos y tripulantes denuncian a Ryanair ante la Audiencia por fraude en el ERE y chantajes en Gerona

A Ryanair se le acumulan los problemas por el ajuste de actividad en España. Los sindicatos de los pilotos y los tripulantes de cabina (TCP) se han unido para demandar a la aerolínea ante la Audiencia Nacional por saltarse la ley para negociar y aprobar el despido colectivo (ERE) y por el "chantaje" efectuado en la base de Gerona para reducir los costes laborales al menos un 25 por ciento.

Así, Sepla (pilotos), USO y Sitcpla (TCP) han solicitado a la justicia española la impugnación del ERE que finalmente afecta a 224 trabajadores en las bases de Canarias, la mitad de la cifra inicial, por estar "plagado de múltiples irregularidades e incumplimientos de la legislación laboral española". Unas irregularidades que llevan denunciando durante todo el proceso de negociación y que finalmente llevó a la inspección de trabajo a personase en alguno de los encuentros para tratar de poner orden y garantizar unos mínimos legales. "Se han dado toda una serie de ilegalidades que deben conducir a la Audiencia Nacional a declarar la nulidad o no ajustado a derecho del despido colectivo planteado", aseguran los tres sindicatos en una nota conjunta.

En concreto, la demanda señala que las causas productivas y organizativas que Ryanair alega para presentar el ERE y cerrar las bases "no quedan acreditadas e, incluso, algunas son inexistentes". Causas como la pérdida de rentabilidad o eficiencia en la bases de Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife por las bajas tarifas y los altos costes operativos, la caída de la demanda en la base de Gerona durante el invierno, la incertidumbre ante el Brexit y su impacto en el negocio de la compañía y el retraso en la entregas de los 737 MAX.

Aunque los representantes de los trabajadores reconocen que el problema de Boeing puede afectar a la actividad futura de la firma, señalan que la compañía no ha probado de ninguna manera el descenso de la demanda o facturación en las bases canarias (no ha dado datos) y no ha demostrado un cambio en la operativa de Gerona donde la estacionalidad de la demanda es "una constante desde la apertura de la base".

En cuanto a los retrasos del 737 MAX, que según la compañía, les ha llevado a reducir su ritmo de crecimiento en Europa del 10 al 2% y a recortar un 2% de capacidad en España (hasta el 4% en Cataluña) de cara al 2020, los pilotos y los TCP explican que la firma tiene 60 aviones parados durante la temporada de invierno por lo que no tendría por qué quitar aviones de nuestro país para llevarlos a otras bases. Ryanair esperaba recibir 56 aviones 737 MAX a lo largo del año que viene, cifra que bajó primero a 47, luego a 20, posteriormente a 10 y que ante el freno a la producción del modelo podría bajar a cero, lo que le obligaría a revisar otra vez sus planes de crecimiento.

Chantaje en Gerona y pacto bajo cuerda

Dentro de las irregularidades que los trabajadores señalan se encuentra la propuesta para no cerrar la base de Gerona y la promoción de soluciones individuales al margen de las negociaciones del ERE para que trabajadores afectados pasasen a otras empresas de la compañía con peores condiciones, como la polaca Buzz o la aerolínea maltesa, para que solicitasen permisos sin sueldo o para que se trasladase a otras bases españolas o extrajeras con cambio en las condiciones en algunos casos. Unas propuestas que también ha hecho en todas las bases de España a las que ha ido enviando cartas tras anunciar el ERE para pedirles a los pilotos que redujera su jornada un 25% o pidieran permisos sin sueldo voluntarios y así evitar tener que llevar a cabo más despidos.

En cuando a Gerona, la denuncia contiene un apartado específico para denunciar lo que ellos consideran "una auténtica coacción, un fraude, un intento de engaño y un ejemplo de no negociar de buena fe". Y es que, según explican los sindicatos, la aerolínea irlandesa planteó durante las negociaciones del ERE la posibilidad de mantener la base catalana abierta si el resto de los trabajadores de las bases de Canarias aceptaban el ERE con las condiciones mínimas: 20 días por año trabajado. Propuesta que no se aceptó. Aun así, una vez cerrado el ERE sin acuerdo, Ryanair presentó unas medidas de acompañamiento para que los trabajadores catalanes aceptaran novar sus contratos y pasar a fijos discontinuos a cambio de no ser despedidos.

Un cambio contractual que tenía una letra pequeña, como la pérdida de derechos, según denuncian los sindicatos, y que ha llevado a la Generalitat a abrir una investigación y al Ministerio de Trabajo a abrir otra y a enviar una carta a Ryanair advirtiéndole de que "no tolerará ilegalidades".

"La falta de aportación del plan de recolocación externo; o la diferencia entre la comunicación de decisión final de la empresa a los representantes sindicales y la realizada a la autoridad laboral en cuanto a indemnizaciones por despido, vacantes, listado definitivo de afectados (224 de los 502 que recibieron la carta anunciando el ERE), fecha efectiva de los despidos o situación de la base de Girona, entre otras, son hechos que se prueban en el escrito y que incumplen distintos artículos del Real Decreto 1483/2012 y del Estatuto de los Trabajadores", denuncian los tres sindicatos en un comunicado.