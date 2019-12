Ryanair salva Gerona tras pactar mandar al paro a la tripulación tres meses al año

Ryanair frena el cierre de la base de Gerona tras llegar a un acuerdo in extremis con la plantilla adscrita a ese aeropuerto. Según informar fuentes del sindicato USO, la mayor parte de los tripulantes de cabina (TCP) han aceptado ir tres meses al año al paro a cambio de que la base se mantenga abierta, aunque su continuidad no está blindada en el medio plazo debido a los problemas con los Boeing 737 MAX, cuyas entregas se siguen retrasando.

Así, más del 75% de los TCP han firmado una novación de sus contratos que los convierte en fijos discontinuos, lo que implica que trabajarán nueve meses al año y el resto serán despedidos bajo la promesa de que volverán a ser contratados. Así, Gerona se convierte en una base temporal. Lo que se desconoce es si los trabajadores mantendrán su antigüedad con el nuevo contrato (algunos llevan más de 15 años contratados). Ryanair puso esta propuesta sobre la mesa tras la reunión del seis del diciembre y en ella matizaba que la última palabra la tendría el departamento comercial.

De momento, la compañía irlandesa de bajo coste no se ha pronunciado oficialmente sobre el cambio de planes en España, aunque la semana pasada anunció el cierre de otras dos bases en Europa (Alemania y Suecia) por la falta aviones. No en vano, Ryanair preveía recibir 20 Boeing 737 MAX este año para renovar y ampliar la flota y finalmente, si todo va bien, solo podrá sumar diez. En cuanto a las tres bases de Canarias, parece que si que seguirá adelante con la clausura, que tendrán lugar el próximos cuatro de enero, y con el despido de los pilotos y los TCP, aunque insiste en que no se reducirán las conexiones.

Con respecto al futuro de Gerona, donde más del 80% del tráfico depende de Ryanair, se desconoce si los contactos con la Generalitat para mejorar el contrato de publicidad han llegado a buen puerto. La firma actualmente ingresa 3,5 millones de euros al año del ejecutivo autónomico y regional por estar en Gerona.