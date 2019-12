Santiago Seage (Atlantica Yield): "Vemos oportunidades para volver a comprar renovables en España"

Atlantica Yield ha redoblado su apuesta por la sostenibilidad, de manera que se ha impuesto el objetivo de que el 80% de sus ingresos procedan de activos con baja huella de carbono (solar y eólica). En este contexto, la empresa, que este año ha recibido el respaldo de los inversores con un alza en bolsa de más del 30%, ha cambiado su logo y ha sustituido del mismo la palabra Yield por Sustainable Infrastructure (Infraestructura Sostenible). Su consejero delegado, Santiago Seage, reafirma los objetivos de invertir 1.000 millones de dólares hasta 2022 y observa oportunidades en España en el ámbito de las energías renovables.

¿En qué consiste la nueva estrategia de Atlantica?

Es un nuevo enfoque orientado a la sostenibilidad, con cambio de logo. Atlantica se dedica fundamentalmente a hacer energías renovables, que representan dos tercios del negocio. Además, invertimos en las áreas que creemos que son necesarias para ir hacia un mundo más sostenible, como las redes de transmisión y distribución, el gas natural, que es la tecnología fósil que menos emite, y el almacenamiento eléctrico. Todo eso es lo que hemos llamado infraestructura sostenible. Ya desde hace mucho tiempo la sostenibilidad es uno de los grandes principios de Atlantica. De hecho, las agencias independientes nos suelen evaluar muy bien. Recientemente Sustainalytics nos calificó como la primera empresa del mundo de las renovables y entre las tres primeras del sector eléctrico.

¿Mantendrán el gas natural?

Evidentemente nadie sabe durante cuánto tiempo va a ser necesario el gas, pero creemos que durante un tiempo va a ser importante como tecnología de transición. Tenemos dentro de nuestros objetivos de sostenibilidad que al menos el 80% del negocio sea totalmente sostenible; el gas no entra dentro de esta definición, por lo que nunca podría suponer más de un 20%. Hoy ya estamos por encima del 80%.

¿Afecta el nuevo enfoque a la retribución al accionista?

No. Esa parte del modelo no cambia. Somos una empresa enfocada a dar un dividendo elevado. Pagamos un dividendo tan alto como las que más. Nuestro objetivo es seguir igual. Hemos incrementado el dividendo todos los trimestres desde hace varios años y ahora es más del 6% del precio de la acción, y nuestra idea es seguir creciendo. El objetivo de pay out es estar en torno al 80%.

¿Cómo crecerán en el futuro?

Nuestro objetivo es invertir en nuevos activos parecidos a los que tenemos. En los últimos 12 meses hemos invertido en torno a 200 millones de dólares de capital nuestro, que más o menos está en línea con los objetivos que tenemos de cada año invertir entre 200 y 300 millones. Nuestro foco deberían ser las renovables que es donde hay oportunidades muy importantes en todos los mercados en los que operamos.

¿Ve oportunidades para volver a hacer compras en España?

Sí. En España se han puesto de moda otra vez. A veces la competencia puede aumentar o puede haber incluso una cierta burbuja, con lo cual intentaremos ser prudentes y razonables. Hay planes de crecimiento muy importantes y los costes han bajado mucho, por lo que puede haber una oportunidad suponiendo que los retornos sean competitivos para nosotros.

¿Cree que hay una burbuja ahora?

No sé si hay una burbuja o no, lo que está claro es que hay muchos más inversores interesados en el mercado renovable de lo que ha habido en los últimos años. Tenemos que asegurarnos de que al final los números nos salen. En España miraremos muchas cosas y si cumplen nuestros criterios por qué no.

¿Está Atlantica en algún proceso avanzado en España?

Ahora mismo no.

¿Y fuera de España?

En Sudamérica y en Estados Unidos estamos avanzados en algunos procesos para comprar activos, aunque tampoco de un tamaño muy grande.

¿Promoverán proyectos?

Con terceros sí podríamos hacer cosas.

¿Se plantea comprar alguna de las carteras que hay en el mercado en España?

No, posiblemente no. Tenemos una cartera de activos importante, con lo que, aunque nunca puedes decir que no, sería difícil que tuviese sentido para nosotros. Son más para nuevos jugadores.

¿Observa oportunidades a través de PPA corporativos?

Como modelo de negocio ha empezado, pero la realidad es que todavía no se firman muchos PPAcorporativos. Queremos que sea una parte de nuestro negocio. Vamos hacia un modelo más diverso con diferentes formas de conseguir ingresos.

Mantienen un acuerdo con Abengoa. ¿Les interesa algún activo?

A Abengoa no le quedan muchos activos y tampoco muchos que encajen con nosotros. Tenemos un acuerdo con una plataforma que creó Algonquin (con Abengoa), AAGES, que está desarrollando proyectos.

¿Y la planta de cogeneración A3T de México?

Lo miraremos pero nuestro interés y la posibilidad de que acabemos intentando comprarlo es menor por el hecho de haber firmado los PPA en pesos mexicanos y de que sean contratos a medio plazo y no tan a largo hace más difícil que seamos el comprador. No es imposible pero lo hace más difícil.

Además de España, Sudamérica y Norteamérica, ¿tienen interés en otros mercados?

Nos interesa el sur de Europa, Italia, Portugal y Francia, y Reino Unido, que creemos que es un mercado en el que puede haber oportunidades.