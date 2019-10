El BCE critica los bajos precios en las hipotecas a fijo porque son poco rentables

El presidente del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), Andrea Enria, criticó hoy que los bajos precios a los que la banca comercializa las hipotecas a tipo fijo a largo plazo no son rentables. Enria realizó estas declaraciones durante su participación en una mesa redonda celebrada en el Banco de España en la que participaron también la subgobernadora, Margarita Delgado; el presidente de la EBA, José Manuel Campa; y el presidente de la Federación Bancaria Europea, Jean Pierre Mustier.

Enria señaló que la búsqueda de rentabilidad ante el escenario de bajos tipos de interés puede dar lugar a la búsqueda por parte de las entidades de actividades más arriesgadas para incrementar sus ingresos, como el aumento de la competencia en el segmento del inmobiliario comercial y residencial. "Es una preocupación sistemática", dijo.

Por otro lado, las autoridades supervisoras y reguladoras que protagonizaron el debate también coincidieron en señalar que las fusiones transfronterizas entre entidades son necesarias para culminar la integración comercial europea, sin embargo, descartaron que este tipo de operaciones fuera a ser la solución para la banca a la hora de ganar eficiciencia, puesto que permiten menos ajustes de costes de cara a la presencia nacional en cada país.

Margarita Delgado destacó que no se están persiguiendo las fusiones transfronterizas por el mero hecho de hacerlas, hay que descubrir cuáles son los ingredientes para que se den, que sean rentables y tengan sentido. "No he visto ningún caso de negocio claro para respaldar las fusiones transfronterizas", señaló. A su juicio, si se quieren crear eficiencias hay que cortar costes, y en el caso de estas operaciones transfrontrerizas "es algo imposible a menos que se centralicen muchas oficinas y operaciones en la sede o en otro país. No hay ganancia de eficiencia".

Crisis a la vuelta de la esquina

El presidente de la EBA, José Manuel Campa, destacó, por otro lado, que las entidades bancarias están ahora más preparadas para afrontar una crisis que en 2012. Los últimos mensajes desde el Banco Central Europeo (BCE) o el Fondo Monetario Internacional (FMI) apuntan a un enfriamiento de la economía en la zona euro. Campa aseuró que "lo más probable es que sea una crisis distinta y hagamos cosas distintas porque la casa no está tan bien barrida, pero estamos más preparados". En esta línea, Jean Pierre Mustier, aseveró que la banca ha progresado mucho y los test de estrés demuestran que las entidades son muy sólidas. "Estamos mejor preparados y hemos aprendido, aunque es importante aceptar que una crisis va a ser dolorosa", apuntó.