Guindos admite que la política del BCE frena las fusiones bancarias

El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, ha admitido hoy que la política de tipos bajos o negativos impulsada por el organismo está frenando las fusiones bancarias en la zona euro. Desde hace tiempo el organismo monetario está instando al sector a que lleve a cabo una oleada de integraciones para afrontar los desafíos del futuro, entre ellos la amenaza de que los gigantes de internet desembarquen en la actividad financiera.

Guindos ha señalado que la situación actual, que se extenderá de manera "dilatada" en el tiempo, está provocando una caída de las valoraciones en bolsa, lo que impide que las entidades puedan conseguir capital en el mercado para materializar estos movimientos.

El exministro de Economía, ha señalado, en unas jornadas de KPMG y Expansión, que el 90% de los bancos europeos cotizan por debajo de valor en libros como consecuencia de que su rendimiento está por debajo de los costes de capital que exigen los inversores.

Pero Guindos ha matizado que la principal causa de que las entidades no sean rentables no se debe a la coyuntura de tipos de interés, sino a "cuestiones estructurales", por lo que ha pedido a que realicen nuevos ajustes de costes para mejorar sus rendimientos.

Estoy seguro de que no habrá recesión, comenta el vocepresidente del BCE

El vicepresidente del BCE ha advertido en su intervención de que uno de los riesgos más importantes a los que se encuentra el sistema es la posibilidad de que se produzca una caída "brusca" de los productos financieros debido a que los fondos han asumido cada vez más riesgos para conseguir mayores ganancias.

Lo que sí ha descartado de plano es que la zona euro vaya a entrar en una recesión económica, pero ha alertado de que el panorama a medio plazo es que el crecimiento sea bajo. Por ello, ha reclamado a las autoridades a que implementen reformas estructurales, impulsen una política fiscal unitaria y que cierren la denominada unión bancaria.

Guindos ha asegurado que las medidas del BCE tienen los efectos que tienen y que toca el turno de los gobiernos nacionales para que actúen para evitar una recesión, que "estoy seguro de que no se producirá".

Política monetaria agotada

El consejero delegado del Banco Santander, José Antonio Álvarez, ha destacado que las últimas decisiones adoptadas por el BCE han demostrado que la política monetaria ha llegado a su fin y hace llamamientos a que sean los Estados los que pongan en marcha políticas fiscales y reformas estructurales para impulsar la economía.

Respecto a la necesidad de fusiones avanzadas por Guindos, Álvarez ha asegurado que el Santander no va a jugar en el ámbito nacional. Asimismo, también ha reconocido que en el área transfronteriza son muy complicadas las operaciones de consolidación por las distintas resoluciones. El consejero delegado del banco, por otro lado, ha asegurado que no está siguiendo las declaraciones judiciales de los antiguos gestores del Popular. Álvarez ha defendido que el banco se resolvió bien, sin provocar inestabilidad en el sistema financiero y eso, junto a que funciona bien, es lo relevante. No obstante, reconoció que la que fue la sexta entidad del país perdió clientes institucionales por la falta de rentabilidad y los riesgos, pero mantuvo y elevó los clientes particulares.

Adelanto de ajustes

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha destacado que desde la entidad ya se han preparado para esta endurecida política de tipos bajos adelantando los ajustes de la red del banco, iniciados este invierno. "Lo que hemos hecho es acelerar los objetivos de del 2021 al año 2020, vamos a abrir las 600 oficinas store para 2020 y hemos iniciado la concentración de oficinas en las localidades de más de 10.000 habitantes", ha destacado.

Respecto a las fusiones, ha reconocido que no hay duda de que es posible que tenga lugar otro proceso de concentración, como ha adelantado Luis de Guindos. "Puedes ganar escala, tener eficiencias de coste y comerciales", resaltó, para apuntar después que son muchos los impedimentos para realizar una fusión europea por los impedimentos en términos de legislación mercantil, de legislación de consumidor o solvencia que existen entro los diferentes países.

Guardiola: "Sabadell está abierto a fusiones. El tiempo dirá"

El consejero delegado de Banco Sabadell, Jaume Guardiola, ha destacado que su filial británica presentará el nuevo plan estratégico a finales de noviembre, aunque la fecha oscilará en función de cómo se vaya desarrollando el Brexit. Guardiola ha asegurado que una gran parte del plan tiene como objetivo recuperar la rentabilidad, y por ello se pondrá los costes a niveles razonables. "Hay que hacer un esfuerzo grande para generar su eficiencia, eso va a ser una parte grande del plan", ha dicho.

Sobre las fusiones, el consejero delegado ha reconocido que el tamaño de las entidades informa y aseguró que el banco "está abierto" a estas operaciones. No obstante, ha destacado que se tomará la decisión si da valor a los accionistas del Sabadell. "El tiempo dirá", ha apuntado.