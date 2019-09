Solo Ximo Puig reconoce que pagó por salir en 'The Guardian'

Tan solo el presidente valenciano Ximo Puig reconoce haber pagado a la empresa The Report Company, la firma que le consiguió la publicación de una entrevista en el diario The Guardian tanto a él como a los presidentes autonómicos Guillermo Fernández Vara (Extremadura), Francina Armengol (Baleares), Fernando Clavijo (Canarias) y José Ignacio Ceniceros (La Rioja) y a la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

Menos Puig todos niegan tajantemente haber pagado, ni por la entrevista ni por contenido relacionado alguno, una versión que choca con la del diario británico, que ha borrado todas las entrevistas y, en su lugar, ha situado un aviso en el que indica que se trataba de "contenidos publicitarios".

Y no solo hubo entrevistas a políticos españoles en The Guardian a través de The Report Company. Tal y como ha podido comprobar este diario, también tuvo la suya Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional. La advertencia que ofrece ahora el periódico al tratar de acceder a la entrevista es la misma que en el caso del resto.

"Lo sentimos, la página que estás buscando ha sido eliminada. Esto se debe a que el contenido publicitario fue publicado como parte de un acuerdo comercial y financiado por un anunciante. La política de Guardian News and Media es eliminar el contenido pagado al final de estos acuerdos. Haga clic aquí para obtener más información sobre nuestras pautas de contenido comercial", explica el rotativo.

Fuentes de La Liga aseguran que la de Tebas fue una entrevista convencional

Preguntadas al respecto, fuentes de La Liga trasladaron este jueves a elEconomista que fue una entrevista convencional, y que la realizó, según recuerdan, directamente el diario The Guardian. "No sabemos por qué pagó The Report Company. Nosotros hicimos una entrevista sin más. No tenemos ni idea sobre si alguien pagó a alguien, pero nosotros no pagamos", afirman.

El pago de las entrevistas, en consecuencia, es un auténtico misterio. The Guardian dice que fue un contenido pagado por The Report Company, y todos reconocen a esta firma como el interlocutor con el que llegaron hasta The Guardian, pero los beneficiarios niegan haberle pagado nada a esta firma. Todos salvo la Generalitat Valenciana de Ximo Puig, que sí reconoce un pago de 43.000 euros a la enseña. Sobre el mismo, no obstante, defienden que fue para pagar un encarte en el marco de una feria de turismo y la elaboración de un libro para empresas, no por la entrevista en cuestión. The Report Company guardó este jueves silencio por segundo día consecutivo ante las preguntas de elEconomista.

Las explicaciones

El Gobierno balear, consultado por este diario, afirmó que "en ningún momento se acordó ningún tipo de contraprestación económica o publicitaria ni para la concertación de la entrevista ni posteriormente, ni por parte del Gobierno de las Islas Baleares ni de ninguno de sus entes instrumentales". En su caso, según recuerdan, la entrevista la realizó la propia The Report Company con la promesa de que se publicaría en The Guardian, tal y como finalmente ocurrió.

Por lo que respecta a la entrevista al expresidente canario Fernando Clavijo, el equipo de comunicación de Coalición Canaria trasladó a este medio que "no tuvo costo, ni fue pagada". "Fue solicitada por una agencia de contenidos que estaba haciendo una serie de entrevistas y reportajes sobre comunidades autónomas. Atendiendo a la importancia del mercado británico para nuestro turismo, se les atendió. Y ahí acabó todo", explican. La entrevista la realizó en este caso personal de la agencia News & Media, según precisan. Cuando se publicó, el gobierno la difundió por las redes sociales y la oposición preguntó al respecto, y ya entonces, según la formación se explicó esta versión.

En el caso del expresidente de La Rioja José Ignacio Ceniceros, la entrevista -según detallan fuentes del PP-, se hizo por cuestionario "y trató en exclusiva sobre turismo, no tuvo un perfil político como la de Ximo Puig", destacan. En este caso el partido agrega que, por parte de la entidad, les plantearon un intercambio comercial, pero aseguran que lo rechazaron. "Posteriormente nos ofrecieron suplementos y otros productos de pago que no compramos", afirman en esta línea.

En cuanto al presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, la Junta se pronunció en la misma línea. En su caso, según recuerda Presidencia, el dirigente también atendió al periodista de forma desinteresada, sin una transacción económica de por medio. En aquel caso el redactor explicó al político socialista que el interés por Extremadura respondía al turismo de contemplación de aves que se realiza en la región española, según aseguran las mismas fuentes.