'The Guardian' reconoce que su entrevista a Ximo Puig fue "un contenido publicitario"

Dani Valero Valencia

Entre la galopante inversión publicitaria del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, llamaba la atención en 2017 el gasto de 43.000 euros en el conocido diario The Guardian, una transferencia que se produjo después de que el periódico inglés publicara una suerte de entrevista al dirigente valenciano meses atrás, en noviembre de 2016. Ya entonces la sucesión de acontecimientos -el contenido y el posterior pago a la empresa- daba a entender que se trataba de un publireportaje pagado por la autonomía, pero ahora la cabecera ofrece la prueba definitiva.

Tal y como ha podido comprobar elEconomista, al acceder al enlace original de The Guardian -difundido entonces por las cuentas oficiales de la Generalitat y del PSPV-PSOE, en lugar del contenido aparece un peculiar aviso del rotativo británico.

"Lo sentimos, la página que estás buscando ha sido eliminada. Esto se debe a que el contenido publicitario fue publicado como parte de un acuerdo comercial y financiado por un anunciante. La política de Guardian News and Media es eliminar el contenido pagado al final de estos acuerdos. Haga clic aquí para obtener más información sobre nuestras pautas de contenido comercial", reza la página.

Aviso de 'The Guardian' en el enlace de la entrevista. EE

No hay lugar para la duda: el presidente valenciano Ximo Puig destinó 43.000 euros del erario a un acuerdo con The Guardian que incluía una flamante entrevista pagada que ensalzaba su figura y las virtudes de la Comunitat Valenciana.

Ocurrió en el marco de una feria de turismo a la que acudió el dirigente, la World Travel Market. En concreto, tal y como explicó eldiario.es, la entrevista a Puig la realizó personal contratado por The Report Company, una empresa española que crea contenidos, muchas veces periodísticos, para grandes clientes, empresas o incluso gobiernos.

En el momento de su publicación la Generalitat, pese a las apariencias, subrayó que no era pagada. Preguntadas ahora tras el clarividente mensaje de The Guardian, elEconomista no logró obtener este lunes una explicación detallada por parte de Presidencia sobre las razones de esta inversión publicitaria.