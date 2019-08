El fútbol de Mitele Plus permitirá dos reproducciones simultáneas, pero sólo una en alta definición

Mediaset ha dado más detalles del servicio de fútbol que ofrecerá a través de su plataforma over the top (OTT), Mitele Plus. La compañía ha explicado que se podrá contratar desde el próximo 9 de agosto y que los usuarios podrán tener dos visualizaciones simultáneas, aunque sólo una será en alta definición (HD).

De este modo, aunque el servicio de televisión online de Mediaset España ya se podía contratar para ver los canales del grupo de televisión bajo demanda y sin anuncios por 2,5 euros al mes, no será hasta el 9 de agosto cuando se abra el periodo de contratación del fútbol, a una semana de que comience LaLiga.

Mediaset ha explicado que el servicio ofrecerá a los usuarios contratados la reproducción simultánea en dos dispositivos, una conexión en HD y otra en SD, aunque no ha especificado qué determinará la calidad de uno u otro. Un límite que contrasta con la posibilidad de tener la sesión iniciada hasta en cinco dispositivos a la vez.

Asimismo, la compañía ha detallado que el servicio estará disponible Mitele Plus estará disponible en la propia web de mitele.es; las aplicaciones propias de iOS y Android, así como en los Smart TV de Samsung y LG, aunque próximamente también estará en Android TV, Vewd, Hisense, Chromecast, Amazon Fire Stick TV, Apple TV y Playstation 4.

Tres tarifas para ver el fútbol

Mediaset ha detallado qué partidos dará en cada uno de las tres tarifas para ver el fútbol que se conocieron a principio de semana.

· Mitele Plus LaLiga. 19,99 euros al mes. Tendrá 9 partidos en directo y a la carta de cada jornada de LaLiga Santander, excepto el que se emite en abierto cada jornada, así como todos los de la LaLiga SmartBank a través del canal Movistar LaLiga.

· Mitele Plus Liga de Campeones. 16,99 euros. Tendrá todos los partidos en directo y a la carta de la UEFA Champions League y la UEFA Europa League, además de la Supercopa de Europa a través del canal Movistar Liga de Campeones.

· Mitele Plus Fútbol Total, por 35 euros al mes (30 euros al mes los tres primeros meses si se contrata antes de octubre). Tendrá todos los partidos de LaLiga Santander excepto el que se emite en abierto, LaLiga SmartBank, la UEFA Champions League, la UEFA Europa League y la Supercopa de Europa.

Los tres planes incluyen el paquete básico de 2,5 euros mensuales (o 25 anuales) que permite ver el contenido de Mitele bajo demanda y sin anuncios.

En cualquier caso, cabe recordar que cualquiera de las opciones no cuenta con compromiso de permanencia, con lo que el usuario podrá cancelar la suscripción y dejará de verlo una vez concluya el mes pagado.