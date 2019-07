Mitele Plus amplía su oferta del fútbol: dejará contratar sólo LaLiga o la Champions

Mediaset ha anunciado un acuerdo con Telefónica por el que emitirá todo el fútbol a través de su plataforma over the top (OTT), Mitele Plus. La compañía explicó hace diez días que la oferta sería de 35 euros por tener todas las competiciones, sin embargo, ahora ha añadido dos opciones más para dar más flexibilidad a la contratación.

A la oferta principal de 35 euros al mes por tener todos los partidos de LaLiga (Primera y Segunda división), UEFA Champions League, Europa League y Supercopa de Europa, ahora hay que sumarle la posibilidad de contratar sólo los partidos de LaLiga o sólo los de la Champions.

En concreto, para los usuarios que sólo quieran ver los partidos de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank podrán hacerlo a cambio pagar 19,99 euros al mes. Por su parte, aquellos que sólo estén interesados en la Liga de Campeones podrán hacerlo a cambio de desembolsar 16,99 euros mensuales.

En cualquiera de los casos, la compañía ha explicado que cualquiera de los paquetes incluirá el paquete básico de Mitele Plus (valorado en 2,5 euros), en el que se incluye el acceso a todo el contenido que se emiten en los diferentes canales de la cadena.

De forma promocional, Mitele ha anunciado que los tres primeros meses de la suscripción total tendrá un precio de 30 euros mensuales si se contrata el servicio antes del 30 de septiembre, un empujón necesario para un nuevo servicio que competirá directamente contra Orange y Movistar.