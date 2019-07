DAZN duplica su precio a 10 euros tras agregar a Eurosport y confirma que no tendrá ni LaLiga ni Champions

DAZN, la plataforma de reproducción de contenidos deportivos en streaming , ha anunciado un acuerdo con Discovery por el que incorporará el contenido de Eurosport a su catálogo a partir del 1 de agosto, una fecha en la que el servicio duplicará su precio, pasando de los 4,99 a los 9,99 euros mensuales. Asimismo, la compañía ha confirmado que no tendrá los derechos ni de LaLiga ni de la Champions para la temporada 2019/2020.

Los integración de canales Eurosport 1 HD y Eurosport 2 HD llevarán a DAZN competiciones como US Open, Australian Open y Roland Garros, Tour de Francia, Giro de Italia, Vuelta a España, Dakar, la Fórmula E o las 24 horas de Le Mans, entre muchos otros. Eso sí, el movimiento de la plataforma se anticipa a los Juegos Olímpicos de Tokio, pues todos los eventos estarán disponibles en directo y bajo demanda durante 7 días.

Sin embargo, ese crecimiento del catálogo tiene un coste: duplicar el coste del servicio para el usuario que, a partir del 1 de agosto, tendrá que pagar 9,99 euros al mes para poder ver las diferentes competiciones de la plataforma, según confirma la compañía a elEconomista.es.

"Es el momento de ajustar el precio al nuevo catálogo y equipararlo al resto de mercados. Por tanto, a partir del mes de agosto la nueva cuota mensual para nuevos clientes pasará a ser de 9,99 euros al mes en España. (...) Como se comunicó cuando llegamos a España, el precio de 4,99 euros era un precio de lanzamiento acorde al catálogo en esos momentos y destinado a que los usuarios pudieran conocer el servicio", ha explicado la compañía.

La OTT mantendrá el mes gratuito de prueba en la plataforma y ofrecerá la posibilidad de pagar anualmente la suscripción por 99,99 euros, lo que se traduce en disponer de dos meses gratuitos con respecto a la cuota mensual. Esta estrategia de precios equilibra la oferta española con la que ofrece en otras partes del mundo.

De MotoGP a Turf pero sin LaLiga

DAZN cuenta con una variedad de contenido motor, fútbol, baloncesto, combate, boxeo, tenis, dardos, turf, bolos, pesca, snooker, billar o hockey hierba; sin embargo, la compañía ha confirmado que no tendrá ni LaLiga ni la Champions, a menos a corto plazo.

La plataforma explica que en agosto del año pasado iniciaron contactos con Movistar para adquirir los derechos de ambas competiciones, sin embargo, "la oferta de Movistar recibida a finales de junio introdujo condiciones económicas, comerciales y técnicas diferentes a las de la temporada anterior y más restrictivas para las OTTs", por lo que han decidido no optar a ella.

"Bajo estas condiciones, DAZN ha decidido no continuar con el proceso de adquisición de estos derechos. Por tanto, DAZN no ofrecerá en la temporada 2019/20 LaLiga ni de la UEFA Champions League, pero continuaremos trabajando para que sea posible en próximas temporadas", explica la empresa que hace un llamamiento a la CNMC de revisar las condiciones condiciones actuales "con el fin de facilitar el acceso de nuevos operadores al mercado y así asegurar la competencia".

Actualmente DAZN cuenta con MotoGP, el Campeonato Mundial de Rally (WRC), el Campeonato Mundial de Superbikes (WorldSBK), FIM CEV Repsol, Red Bull Rookies Cup, British Talent Cup, Idemitsu Asia Talent Cup y ESBK.

En fútbol se puede ver la Premier League, CONMEBOL Libertadores, Sudamericana y Recopa, Copa América 2019, Copa Oro de la CONCACAF 2019, FA Cup, Copa de la Liga inglesa (Copa Carabao), Coppa Italia y Supercoppa Italiana, EFL Championship (segunda división inglesa) y League One (tercera división inglesa), MLS y J1 League. Eso sí, de momento no dispone de los derechos de retransmisión de la LaLiga española.

En baloncesto cuenta con los derechos de la Euroliga, 7 Days EuroCup y Copa Mundial de Baloncesto FIBA. Otros de los puntos fuertes de sus licencias son en combate y boxeo, donde destaca UFC, Golden Boy, Matchroom Boxing USA y UK y Bellator MMA; mientras que en tenis -además de las competiciones de Eurosport- dispone de los derechos de la WTA.

Menos apreciados por el público español son las competiciones de Dardos World Matchplay, US Darts Masters, PDC World Cup of Darts, German Darts Masters, la Royal Ascot 2019 de turf, la Weber Cup de bolos, la Fish Mania XXVI de pesca, así como Snooker, World Cup of Pool y FIH Pro.