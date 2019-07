BBVA admite un impacto reputacional por Villarejo: "No nos gusta salir en los medios a diario"

El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, ha admitido que el caso Villarejo está impactando en la imagen del banco. "No nos gusta aparecer en los medios a diario, tiene un impacto reputacional, evidentemente", dijo la mano derecha de Carlos Torres durante la rueda de prensa de presentación de resultados del primer semestre.

Genç parapetó la mayoría de las preguntas sobre la presunta trama de espionaje en que la investigación está bajo secreto de sumario y no le gusta hablar sobre personas concretas. "Estamos haciendo todo lo posible para contribuir a que se aclaren los hechos y no vamos a hacer nada que pueda interferir en la investigación judicial", dijo. No obstante, el consejero delegado aseguró que, tras el escándalo, se han reforzado los procesos internos del banco y mejorado las prácticas de gobernanza.

El 'número dos' de la entidad destacó que ni los analistas ni los inversores del banco están preocupados por el caso Villarejo. De hecho, explicó que, durante más de una hora y media de preguntas en la presentación de resultados que el grupo había hecho momentos antes, no hubo ninguna cuestión sobre la trama de espionaje. "Tenemos diálogo continuo con los analistas y con los grandes fondos y no expresan preocupación por Cenyt, la acción de BBVA ha subido un 0,5% en el año y ha caído un 1,6% en el índice bancario", justificó.

Asimismo, aseguró que el diálogo con el Banco Central Europeo (BCE) es constante y entienden que es un tema que está bajo investigación judicial. "Lo conocen y la están siguiendo", explicó. Respecto a la imputación de BBVA por parte del juez de la Audiencia Nacional que se conoció el pasado lunes, Genç señaló que en estos momentos la entidad estudia con el servicio jurídico si recurrir o no la decisión del magistrado y se hará lo que aconsejen.

Silencio respecto a la salida de Béjar de Distrito Castellana Norte y del cese de Arbizu del área de Control

El consejero delegado no ha querido hablar de la salida inminente de Eduardo Arbizu del grupo financiero que se conoció ayer. Arbizu era responsable de control del banco desde enero de este año y antes fue durante más de dos décadas, responsable de servicios jurídicos. Asimismo, Genç tampoco hizo comentarios sobre la salida de Antonio Béjar de la presidencia de Distrito Castellana Norte (DCN) ni de su posible reingreso a la entidad.