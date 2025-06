El SEPE está concediendo una ayuda de 11.000 euros a los contribuyentes que hayan trabajado menos de un año y cumplan estos requisitos

Hacerse un hueco en el mercado laboral es más complicado que nunca. Muchos trabajadores se ven abocados a encadenar contratos temporales para tener una mínima fuente de ingresos para sobrevivir, no pudiendo ni siquiera alcanzar la cotización mínima para tener derecho a paro. Pero lo que no todos saben es que el SEPE ofrece una ayuda de casi 11.000 euros para los que no lleguen a los 360 días trabajados que dan derecho a prestación contributiva por desempleo.

Estamos hablando del subsidio por cotizaciones insuficientes, al que pueden acceder todos aquellos trabajadores que hayan cotizado entre 90 y 360 días y que, por tanto, no pueden cobrar el paro. En caso de cumplir con los requisitos necesarios, el beneficiario podría recibir entre 480 y 570 euros mensuales.

Requisitos para acceder al subsidio

Tal y como explican desde el SEPE, para tener derecho al subsidio por cotizaciones insuficientes será necesario haber trabajado al menos 90 días. Acompañando a este requisito fundamental encontramos también que el solicitante deberá:

Estar en situación de desempleo total o trabajando a tiempo parcial. En el supuesto de tener uno o varios contratos de jornada parcial, la suma de éstas siempre deberá ser inferior a una completa.

En el supuesto de tener uno o varios contratos de jornada parcial, la suma de éstas siempre deberá ser inferior a una completa. Estar y acreditar en situación legal de desempleo a partir del 1 de noviembre de 2024.

Carecer de rentas propias o, alternativamente, demostrar que tiene cargas familiares, baremo fundamental también para determinar la duración de la ayuda.

o, alternativamente, demostrar que tiene cargas familiares, baremo fundamental también para determinar la duración de la ayuda. Suscribir el acuerdo de actividad.

Estar inscrito como demandante de empleo en el momento de la resolución de la solicitud.

Es importante mencionar que el posible beneficiario está obligado a presentar la solicitud del subsidio en los seis mese siguientes a la fecha del hecho causante, es decir, cuando se queda sin trabajo. En caso de hacerlo posteriormente el SEPE procederá a su denegación.

Eso sí, si volvió a trabajar tras quedarse desempleado y quiere seguir teniendo derecho al subsidio debe haberlo dejado de forma involuntaria en el primer caso o acreditar situación legal de desempleo en el segundo, estando registrado como tal.

Cuantía máxima: 570 euros mensuales

En lo referente a la cuantía, sabemos que el SEPE tiene en cuenta el IPREM vigente en cada momento para determinar el importe a percibir. El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, popularmente conocido como IPREM, es un índice de referencia económica que se usa para determinar quiénes pueden acceder a determinadas ayudas. Se calcula teniendo en cuenta algunos factores como la inflación, lo malo es que lleva congelado varios años, sin actualizarse a pesar del evidente aumento del coste de la vida.

Para 2025 el IPREM está en 600 euros mensuales. Sabiendo esto, el SEPE establece que la cuantía del subsidio por cotizaciones insuficientes es:

El 95% del IPREM para los 180 primeros días: 570 euros mensuales.

El 90% desde el día 181 hasta el 360: 540 euros mensuales.

El 80% a partir del día 361 y hasta el fin de la prestación: 480 euros mensuales.

Puede durar hasta 21 meses

Como ya se ha mencionado, uno de los criterios más importantes para determinar durante cuánto tiempo cobraremos el subsidio por cotizaciones insuficientes es acreditar cargas familiares, ya que tenerlas podría significar recibirlo hasta un máximo de 21 meses. Asimismo, también se tendrá en cuenta el periodo de ocupación cotizado, de tal forma que:

El pago se realizará por mensualidades de 30 días, siempre entre el 10 y el 15 de cada mes, en la cuenta de la entidad financiera que indique el beneficiario, de la que tiene que ser titular. En caso de tener derecho a los 21 meses de prestación, el beneficiario podría recibir hasta 10.980 euros.

Por último, el SEPE detalla que este subsidio es compatible con cualquier prestación no contributiva de la Seguridad Social, excepto la de jubilación, aunque también aclara que "si tuvieras derecho al subsidio por desempleo para personas trabajadores mayores de 52 años, percibirías éste", por lo que en caso de duda lo mejor es contactar con el organismo.