El SEPE está quitando las prestaciones por desempleo a las personas que cometen este despiste: implica su suspensión inmediata

Uno de los requisitos fundamentales para el cobro de las prestaciones por desempleo, ya sean subsidios o el paro, es la inscripción como demandante de empleo en cualquiera de las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y, aunque parezca un trámite que solo se realiza en el momento en que el ciudadano se queda sin empleo, ha de sostenerse en el tiempo y puede conllevar la suspensión de la ayuda.

Sobre ese aspecto concreto se ha referido el SEPE en su página web, en la que ha advertido de que "para percibir las prestaciones por desempleo es obligatorio inscribirse como demandante de empleo".

De lo contrario, el SEPE adelanta problemas para los beneficiarios de los subsidios o el paro a los que se les olvide renovar la demanda de empleo, ya que "suspenderá el abono de las prestaciones durante los periodos en los que no figures inscrita o inscrito como demandante de empleo".

Este castigo no se aplicará en una excepción que resalta el SEPE: la no inscripción como demandante de empleo no conllevará la suspensión del subsidio solo cuando un trabajador se encuentre "trabajando por cuenta ajena y compatibilizando la prestación o el subsidio como complemento de apoyo al empleo".

El ciudadano siempre tendrá la opción de enmendar su error inscribiéndose de nuevo como demandante de empleo, momento a partir del cual el SEPE reanudará el pago del paro o de los subsidios, aunque con un matiz: el tiempo agotado durante ese periodo no se recuperará y se considerará gastado a efectos de la duración de la prestación.

Cómo inscribirse como demandante de empleo en el SEPE

El SEPE proporciona al ciudadano dos posibilidades para renovar la demanda de empleo o, en su defecto, inscribirse por primera vez como demandante:

en una oficina del SEPE, aunque para ello es indispensable solicitar una cita previa. Online, siempre que el trámite esté contemplado en los servicios de empleo de la comunidad autónoma correspondiente. El SEPE pone a disposición de los ciudadanos un listado con enlaces a todos los servicios autonómicos de empleo.