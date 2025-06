Cómo y dónde pedir el número de la Seguridad Social para trabajar en España

El número de la Seguridad Social es fundamental para trabajar en España, dado que se utiliza para identificar a cada ciudadano y que pueda darse de alta en el registro del organismo. Pero no solo eso: también nos otorga el derecho a cobrar prestaciones, subsidios o a percibir una pensión, como la de jubilación. Además, tal y como explican desde el organismo, el Sistema Sanitario de tu Comunidad Autónoma lo usará para dar de alta tu tarjeta sanitaria y tener derecho a disfrutar de los servicios que te correspondan.

Sabemos que el número de la Seguridad Social coincide y se convierte en el de afiliación en el momento en el que un ciudadano cualquiera inicia, por primera vez, una actividad laboral determinante de su inclusión en el Sistema de la Seguridad Social, ya sea en el régimen general o de autónomos, entre otros.

Cómo y dónde consultarlo por Internet

Pero a veces no le damos la importancia que tiene hasta que necesitamos buscarlo para algún trámite y no sabemos encontrarlo. Por eso, si necesitas localizarlo y no sabes donde acudir, solo tienes que entrar en el portal de la Tesorería General de la Seguridad Social Import@ss, al que puedes acceder desde la Sede Electrónico de la Seguridad Social, desde la propia web o también desde la app.

Eso sí, deberás contar con el certificado digital, Cl@ve o DNI electrónico para acceder, o bien hacer el trámite vía SMS si tu número de teléfono móvil está registrado en la base de datos de la Seguridad Social. En los siguientes enlaces puedes conseguir:

No obstante, si la persona interesada no puede hacerlo por ninguna de las opciones anteriores tendrá que cumplimentar y entregar el modelo TA.1 de solicitud de afiliación a la Seguridad Social, asignación de número y variación de datos. Una vez hayamos rellenado el documento con nuestra información personal y de contacto, tocará descargarlo para entregarlo en el apartado 'Enviar una solicitud' de Import@ss.

? Si no sabes cuál es o dónde encontrar tu número de la Seguridad Social o NUSS, en este artículo te contamos…



??cómo puedes solicitarlo

?? y si ya dispones de uno, dónde encontrarlo



?? Toda la info aquí ? https://t.co/SSfHrmKbG8 pic.twitter.com/0AAKO1U3Jd — Ministerio Inclusión Seguridad Social Migraciones (@inclusiongob) June 15, 2025

Pedirlo por teléfono o en una oficina

También podemos solicitarlo por teléfono o incluso de forma presencial en una oficina de la Seguridad Social si el trámite online se nos resiste. En este sentido, podemos contactar con la Seguridad Social llamando tanto al 901 50 20 50 como al 91 541 02 91 de lunes a viernes de 8:30 a 18:30 horas.

En caso de querer solicitarlo presencialmente, el ciudadano tendrá que acudir a una oficina de la Seguridad Social siempre con cita previa (salvo que se trate de un supuesto de fuerza mayor o sea una persona con dificultades de accesibilidad). Es posible pedir cita previa de forma online o llamando a los teléfonos 91 541 25 30 y 901 10 65 70.

Con el número de la Seguridad Social, además de trabajar y tener derecho a prestaciones, también podemos consultar nuestra vida laboral, que recoge todas las situaciones de alta y baja en los distintos regímenes de la Seguridad Social y el número que hemos estado de alta.