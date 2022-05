Pesimismo laboral: más de la mitad de las empresas cree que acabará el año peor

Los buenos datos de empleo y afiliación que recogen las estadísticas en los últimos meses no se traducen necesariamente en buenos presagios para empresas y trabajadores. El frenazo económico al que aboca el contexto de incertidumbre actual y la rebaja de la previsión de crecimiento para España machacan el optimismo que había hace un año entre los protagonistas del mercado laboral.

La percepción negativa de empleadores y profesionales se debe a la evolución de la economía prevista, que desecha la posibilidad de que la recuperación total llegue en 2022. La inflación, los precios de las materias primas y la guerra en Ucrania llevaron al Gobierno a rebajar del 7% al 4,3% el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en 2022, una previsión que lastra las expectativas de recuperación, postergada a 2023.

Lo mismo ocurre con la inflación. No hay lugar de momento para el optimismo, aunque la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, indicó que España ya ha dejado atrás el pico y apuntó a su vuelta al 2% el próximo año. Nada dijo sobre la inflación media que se espera este año en España, pero el Banco de España la estima en el 7,5% tras duplicar su previsión.

Con los datos encima de la mesa, el 51% de las compañías consultadas para la elaboración de la XXV edición del Informe Infoempleo Adecco: Oferta y Demanda de Empleo en España prevé acabar el año peor de lo que empezó. Esta percepción es más de 13 puntos superior a la que los empresarios mostraban hace un año, cuando la recuperación les parecía más factible.

De la otra mitad, un 28,9% cree que según avance el año la empresa irá mejor y el 20,1% cree que se mantendrá igual.

Ante esta situación, un 57% de las empresas creen que mantendrán sus plantillas tal y como están y un 29,5% considera que hará nuevas contrataciones a lo largo de 2022, un 10% menos de lo que estimaban hace un año.

De las compañías consultadas, un 8% prevé despidos, un 2,7% recortará salarios y otro 2,7% solicitará o ampliará el Expediente de Reculación temporal de empleo (Erte) o planteará un Expediente de Regulación del Empleo (ERE).

Trabajadores y desempleados tienen pocas expectativas de mejora

¿Y cómo perciben la situación la fuerza laboral? Casi la mitad de los trabajadores tiene pocas esperanzas de mejorar condiciones. Según el informe, el 46% de las personas que trabajan por cuenta ajena y un 49,4% de los desempleados no esperan una evolución positiva del empleo este año.

Poniendo el foco en los autónomos, el optimismo queda aún más lejos en lo que se refiere a ampliar plantilla: el 92% no contratará a nadie. Si bien la mayoría (50,%) alega que no lo necesita, casi la mitad esgrime cargas económicas como motivo para no ampliar plantilla: un 26,8% tiene su actividad en recesión, un 12,7% no puede por exceso de costes y un 1,6%, por sus malos resultados económicos del año pasado.

Eso sí, el número de autónomos que sí se planea reclutar más personal supone duplica la previsión del año pasado y se sitúa en el 7,95%.