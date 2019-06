Ciudadanos insiste en que no negociará directamente con Vox y no decarta pactar con el PSOE aunque prioriza los acuerdos con el PP

Ciudadanos ha insistido en su consigna sobre los pactos posteriores al 26-M tras la Ejecutiva celebrada este lunes: no negociará ningún Gobierno en el que estén Vox, Podemos o los nacionalistas. Esto abre las puertas a posibles pactos con el PSOE, si bien los de Albert Rivera han remarcado que siguen priorizando los acuerdos con el PP.

La misma mañana en la que el 'número dos' del PP, Teodoro García-Egea llamaba a formar mesas 'a tres' para que su partido, Ciudadanos y Vox pudiesen llegar al entendimiento en todas las comunidades y localidades posibles, el secretario general del partido 'naranja', José Manuel Villegas ha echado un jarro de agua fría a esa pretensión al incidir en que su partido se niega a estar en una mesa con los de Santiago Abascal.

Este posicionamiento de Ciudadanos lo ha enfatizado el partido el mismo día también en que Vox ha decidido enmendar la totalidad del Presupuesto andaluz anunciado este viernes por PP y la formación 'naranja'. Los de Santiago Abascal, además, se han dirigido hoy con dureza hacia Ciudadanos asegurando que no aceptarán únicamente "hacerse la foto" y los "trágalas" de los de Rivera, a los que han exigido "respeto".

"No hemos empezado a negociar, pero nuestra idea, las líneas generales, es que nuestro socio preferente va a ser el PP. Nuestra idea es que no haya tripartitos, que haya gobiernos en los que pueda haber miembros del Gobierno designados o propuestos por el PP y Ciudadanos. Por lo tanto, no contemplamos la posibilidad de que haya tripartitos", adelantó el propio Villegas este domingo a los periodistas.

Villegas quiso dejar claro que no le preocupa una supuesta foto de Ciudadanos con Vox, simplemente "no va a haber negociaciones". Las habrá con el PP y luego ese acuerdo se le puede mandar a Vox "por mail" o sentándose en una reunión, depende de la "formalidad" que se acuerde en cada caso, pero el ejemplo es Andalucía.

El dirigente de Ciudadanos subrayó también que no veía posible un acuerdo con el PSOE en la Comunidad de Madrid porque Ángel Gabilondo se mantiene "detrás" de las políticas de la dirección del PSOE de Pedro Sánchez y "apoyándolas". En Aragón reconoció que hay "diferentes opciones" y habrá que hablar "y ver lo que se puede acordar".