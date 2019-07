Martínez-Almeida: "Madrid Nuevo Norte no admitía más dilación, el 25 de julio tendrá luz verde"

Cuando le dices, abiertamente, que algunos ya le llaman "el nuevo Álvarez del Manzano del PP", sonríe, reconoce la buena gestión de su antecesor, y afirma, sin más, que los nuevos tiempos exigen un perfil diferente como el suyo. Es consciente de la responsabilidad de gobernar la joya de la Corona, y aunque la anterior legislatura se convirtió en el azote de Carmena y se conoce al dedillo su nueva responsabilidad, sabe que no lo va a tener fácil " porque la izquierda radical, cuando pierde, calienta la calle", señala. En su despacho de Cibeles, donde acaba de instalarse, ya hay una actividad frenética y algunos elementos personales de decoración donde destaca su foto con la camiseta del Atlético de Madrid -"soy colchonero hasta la médula y eso no hay cargo que lo cambie"- dice, soltando una carcajada y poniendo en valor el gran talante de los hinchas de su equipo. José Luis Martínez-Almeida (Madrid, 1975), licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas (ICAI-ICADE) y abogado del Estado desde 2001 es uno de los hombres pata negra de Pablo Casado, que le incluyó en el Comité Nacional del partido nada más aterrizar en la Presidencia. Tiene un discurso de centroderecha de libro y una forma de ser y estar en política amable y campechana, pegada al terreno y en contacto permanente con los ciudadanos. Tal vez por eso dice que le quita el sueño la movilidad, la sostenibilidad, la vivienda y la convivencia. Denuncia duramente el,proceso de degradación, la suciedad y los comportamientos antisociales como el de los okupas que se han permitido en la anterior legislatura. Niega que haya engañado a Vox y cree que Cs será un buen compañero de viaje. Cree que en la Comunidad de Madrid y en Murcia habrá pacto de derechas y no augura una repetición de elecciones.

Dicen que a usted no le han dado ni un mes, ni siquiera un día de gracia, en su cargo de alcalde de Madrid. ¿Es verdad que Carmena y los suyos no han sabido perder, como afirman en su partido ?

No teníamos ninguna esperanza de que Carmena y los actuales concejales que repiten tuvieran el más mínimo respeto por el gobierno entrante, y lo han demostrado. Rita Maestre dijo que no nos iba a dar los cien días de gracia que se le dan a todos, pero a nosotros nos es indiferente. Nos vamos a centrar en el programa electoral que llevaremos adelante junto a Ciudadanos y Vox.

De entrada, el otro día empapelaron un barrio entero con insultos hacia usted. ¿Es un acto de libertad de expresión o una agresión gratuita?

Si esos insultos hubieran sido hacia Manuela Carmena, ¿qué reacción hubiera tenido la izquierda? Me han dedicado una canción en la que me llaman subnormal, que, por cierto, fue retuiteada por algunos periodistas. Pero, de todos modos, yo no he venido a caerle bien a la izquierda. En el PP somos el centroderecha liberal, y debemos luchar por ser hegemónicos frente a la izquierda.

"El PP es el único que puede plantar cara a la hegemonía de la izquierda"

¿No son la "derechita cobarde" que dice Vox?

Yo no tengo nada de "derechita cobarde", absolutamente nada. Sí le diré que hay una consecuencia positiva tras la aparición de Vox: que, ¡por fin!, para los sectarios de izquierdas he dejado de ser facha porque ahora para ellos son los del partido de Santiago Abascal.

Pero Albert Rivera también quiere aglutinar al centro derecha, ¿el 'sorpasso' les preocupa?

El sorpasso de Ciudadanos ni se ha dado ni se dará. Nuestra ventaja frente a la izquierda, Cs y Vox, es que ellos están situados en un encaje ideológico bastante estrecho. El único partido que tiene la virtualidad de poder acoger con una serie de principios comunes todo lo que está a la derecha y a la izquierda del PSOE es el PP. Esa es la mejor forma de plantar cara a la hegemonía política y cultural de la izquierda, y eso no es ni de "derechita cobarde" ni de acomplejados.

¿De verdad cree, como ha dicho, que cuando la izquierda radical pierde calienta la calle?

Lo creo porque es así. Cada vez que la izquierda radical pierde se dedica a calentar la calle. Hay una diferencia entre mi investidura y la de Carmena. Entonces, muchos concejales fuimos insultados, amedrentados y coaccionados a la salida del Pleno, y ahora ninguno de ellos ha sido insultado. La izquierda que nos ha gobernado en el ayuntamiento de Madrid tiene un problema de déficit democrático, y pretenden ganar en la calle lo que han perdido en las urnas y por eso montan numeritos a diario.

Ellos lo que dicen es que usted está revirtiendo apresuradamente las 'medidas estrella' de Carmena: lo de la calle Galileo, la A5, Madrid Central...

Lo de la calle Galileo no es un acto de venganza. Me limité a ejecutar un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid. El asunto de quitar los semáforos de la A5 lo llevaba en mi programa electoral. En los seis meses que han estado en vigor los semáforos de la A5 se han producido el doble de accidentes que durante todo el año 2018. Nosotros apostamos por la seguridad vial que ellos habían perjudicado.

¿Madrid Central será finalmente reformado o lo van a derogar?

Hay que reformar Madrid Central, que es una trampa tal y como nos la han vendido. Manuela Carmena dio la instrucción de no multar a ningún coche con etiqueta B o C que entrara en Madrid central desde el 16 de marzo hasta el 30 de mayo, cuando ya había entrado en vigor. Nosotros no queremos ser un ayuntamiento revanchista, pero no vamos a perpetuar los errores de Carmena y su equipo, ni sus fracasos.

¿Qué le parece que la Justicia haya paralizado su moratoria en las multas?

Nosotros respetamos y acatamos la resolución judicial, aunque no la compartimos, y por eso lo hemos recurrido. Desde el 7 de julio se está volviendo a multar en Madrid Central, y luego ya veremos.

¿Es verdad que en el tiempo que estuvo en vigor se registraron los niveles históricos más bajos de contaminación?

Eso es una absoluta mentira. Tenemos un estudio comparando los datos desde noviembre de 2018 a junio de 2019, con años anteriores y, en ese mismo periodo de tiempo, empeoraron los datos de contaminación en 20 de las 24 estaciones. Nosotros con Madrid Central queremos construir un modelo alternativo. Nos hemos dado tres meses para evaluar, al margen de prejuicios, cuál es el modelo que debe haber en el distrito centro.

Sea cual sea el modelo, ¿Cuándo estará listo?

Queremos tomar la decisión y tener el nuevo modelo de Madrid Central alternativo antes del 30 de septiembre.

¿Cuánto tiempo durará el proyecto de Madrid Nuevo Norte? ¿De qué inversión hablamos y cuál es el compromiso de finalización?

Este equipo de Gobierno ha desbloqueado una operación que no consiguió impulsar la anterior Corporación. Estamos en la misma situación que hace cuatro años, pero la diferencia entre un Gobierno y otro es que uno llegó, se encontró un proyecto hecho y lo paralizó, y éste, aunque no es su plan, no lo va a bloquear porque es lo que la ciudad necesita. No admitía más dilaciones. El próximo 25 de julio daremos luz verde definitiva a la Operación Chamartín y se podrá trabajar en las obras de urbanización a lo largo de 2020-2021. Este Gobierno cumple sus compromisos. Hablamos de un plan que tiene un impacto económico de 16.000 millones de euros y que creará cerca de 200.000 puestos de trabajo. Pretendemos ir cerrando de manera definitiva operaciones que han quedado estranguladas en el último mandato.

"El 'Plan Chamartín' tiene un impacto de 16.000 millones y cerca de 200.000 puestos de trabajo"

¿Qué le quita el sueño?

Tres cuestiones fundamentales: la movilidad, la sostenibilidad y el tema de la vivienda. Vamos a implicarnos en los desarrollos del sureste con más de cien mil viviendas en Los Berrocales, Aguijones, Los Cerros, Valdecarros, etc.

¿Cuánta de esa nueva construcción será vivienda social?

Queremos que la empresa municipal de vivienda se centre especialmente en el tema de la vivienda social, entendida por la de aquellas personas que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad. Además, queremos promover desde la colaboración público-privada la construcción de, al menos, 15.000 viviendas con un régimen de protección público y con un alquiler de carácter tasado para los jóvenes que se quieran independizar. A partir del año que viene queremos poner en marcha un cheque vivienda joven que rondaría los 150 euros mensuales. Esta ayuda iría dirigida a menores de 35 años empadronados en Madrid.

¿Cómo se acaba con la burbuja del alquiler?

La burbuja del alquiler se ha producido porque la recuperación de la crisis económica ha subido la demanda y no ha habido oferta. Nosotros, al contrario que el gobierno anterior tenemos que dar seguridad jurídica, mediación, mecanismos rápidos de conciliación y arbitraje. Ademas tenemos que garantizar el pago de las rentas a los propietarios en caso de impago, pondremos más vivienda en alquiler en el mercado. Y estableceremos bonificaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para aquellos propietarios que saquen sus viviendas al mercado de arrendamiento, Porque frente al discurso de izquierda, demagógico y populista, aproximadamente el 90% de las viviendas que se sacan al arrendamiento pertenecen a personas físicas, no a malvados fondos de inversión.

Además de la sostenibilidad y la vivienda, ¿qué otras cosas le preocupan de esta gran ciudad?

Me quita el sueño sobre todo la convivencia de la ciudad. Vivimos en una ciudad maravillosa que en los últimos cuatro años ha sufrido un proceso de degradación de convivencia importante. Madrid está sucia, con las aceras deterioradas e invadida por grafitis. Aquí ha habido comportamientos antisociales que fueron amparados y tolerados por el equipo de gobierno de Carmena, como la okupación ilegal, la venta ambulante y los botellones.

¿Qué le parecieron las escenas de violencia y tensión contra Cs vividas en la fiesta del Orgullo?

Esos actos me parecieron absolutamente intolerables, y resulta bochornoso que la izquierda no los haya condenado. La fiesta del Orgullo era de inclusión y ya no lo es. Ahora es una fiesta de exclusión de los que no piensan como ellos. Están repartiendo carnets de LGTBI buenos y malos, y para ellos ya no son lo mismo si el colectivo LGTBI es de Ciudadanos o del PP.

¿Se ha exagerado la polémica sobre el ministro Marlaska?

Es lamentable que el ministro del Interior diga que eso tiene que tener consecuencias. Desde el mismo punto de vista, habría que preguntarle a Fernando Grande-Marlaska, si el pacto de su Gobierno con Bildu tiene que tener consecuencias, si cuando una compañera suya, y además ministra de Justicia, le llama "maricón" y sigue sentada en el Consejo de Ministros ha tenido consecuencias, o si cuando haya algún tipo de manifestación contra el terrorismo excluimos al PSOE porque tiene pactos con Bildu o les decimos que ellos no pueden participar. La sociedad está cansada de recibir siempre lecciones de superioridad moral de quienes dicen una cosa y hacen una completamente distinta.

¿Cree que va a llegar al final de la legislatura? Porque Vox dice que les han mentido no incluyéndoles en el gobierno...

Ni les he mentido ni he incumplido el pacto. Les dijimos cuál era nuestro planteamiento para su entrada en el gobierno. Han pasado 20 días del pacto y no hemos tenido contrapropuesta por parte de Vox. Nos quedan cuatro años de legislatura por delante. Vox va a estar en la oposición y nosotros tendremos que contar con ellos para muchas decisiones, incluidos los Presupuestos. Estoy seguro de que Vox estará de acuerdo en que bajemos los impuestos, en que haya un monumento a las víctimas del terrorismo y en que ejecutemos los 81 puntos del acuerdo que tenemos con ellos. Si nosotros llevamos adelante el programa que tenemos con Vox, no debe haber problemas para poder acabar tranquila y razonablemente la legislatura.

"Sánchez nos lleva a la bancarrota, a una crisis similar a la que nos llevó Zapatero"

¿Cs es un aliado de fiar para usted?

Con Begoña Villacís tengo muy buena relación, y coincidimos en muchísimos aspectos sustanciales. El pacto programático que suscribimos con Ciudadanos no presentó grandes dificultades. No creo que vayamos a tener ningún problema para gobernar el ayuntamiento de Madrid y poner esta ciudad a la altura que se merece.

Donde no está tan claro el tema es en la Comunidad de Madrid: ¿Se tambalea la posibilidad de que Isabel Díaz Ayuso sea presidenta?

Los madrileños no entenderían que Isabel Díaz Ayuso no fuera presidenta de la Comunidad de Madrid con un programa de 155 puntos suscrito entre PP y Ciudadanos. El mayor riesgo es ir a unas nuevas elecciones y que pueda gobernar la izquierda, y esa hipótesis complicaría las cosas. Madrid es la comunidad líder en España, y tiene que ser un oasis frente a las políticas de Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. Sería una irresponsabilidad no gobernar en Madrid cuando hay un programa de centroderecha liberal asumible por cualquier votante de Ciudadanos, PP y Vox.

"Madrid tiene que ser un oasis frente a las políticas de Pedro Sánchez"

¿A ustedes les contamina Vox? Porque para Cs es la ultraderecha xenófoba, fascista y homófoba...

Vox a mí no me contamina, y máxime después de haber visto que en el Ayuntamiento de Madrid gobernaban los anticapitalistas que querían acabar con la propiedad privada y con la Constitución de 1978. Que Íñigo Errejón nos acuse de pactar con partidos de ultraderecha y homófobos da la risa, viniendo de donde viene y con aliados que se han querido cargar todo nuestro sistema constitucional. Creo que no hay ningún votante de Ciudadanos, del PP o de Vox que entienda que no lleguemos a un acuerdo en Madrid, en Murcia, y en otros lugares.

¿Qué quiere decir exactamente con eso de que Madrid debe ser el contrapeso de la Moncloa?

Pedro Sánchez, con su política económica y con sus acuerdos con Podemos, nos va a llevar a una crisis similar a la que nos llevó Zapatero, a la bancarrota, y por eso digo que Madrid, con un gobierno de centroderecha, debe ser el contrapeso. Estoy convencido de que, desde los ayuntamientos de Madrid, Zaragoza, y otros muchos, vamos a abrir la puerta para que el PP llegue a La Moncloa cuanto antes.

Pues de momento el PSOE dice que no aceptará tener ministros de Podemos en el Gobierno, y eso puede conducir a elecciones

Pedro Sánchez necesita a Podemos y a los independentistas y, llegado el caso, va a hacer lo mismo que en Navarra, que entre dejar gobernar a Navarra Suma o pactar con Bildu, ha elegido gobernar con quienes quieren romper España, porque su ambición no tiene límites. Todo lo que está haciendo con Podemos es un teatrillo.

Oiga, ¿también usted cree que el Gobierno, llegado el caso, indultaría a los políticos presos una vez que se sepa la sentencia del 1-O?

Este Gobierno hará lo posible porque los políticos presos no cumplan sus penas si son condenados. Y lo hará bien a través del indulto, el tercer grado o cualquier figura jurídica con la que ampararlo.

Aunque gobernar la 'joya de la corona' les de un balón de oxígeno, ¿pueden pasar página sin más de los malos resultados que ha tenido el PP?

No puedo esconder la realidad, y es verdad que en la ciudad de Madrid hemos sacado los peores resultados de los últimos 30 años, pero una vez asumida la realidad hay que darle la vuelta a la situación, y lo haremos.

¿Y Pablo Casado es el líder que necesita el Partido Popular para recuperarse?, porque el batacazo ha sido mundial

Sí, creo que Pablo es el presidente que necesita el PP y la persona adecuada para llevarnos al futuro. Somos grandes gestores de lo público, tenemos una serie de principios ideológicos asentados y firmes, y sobre eso recuperaremos la confianza para que Pablo Casado pueda llegar a la Moncloa.

Carmena consiguió bajar la deuda del ayuntamiento de Madrid, que era el más endeudado de España en un 54%, ¿usted va a seguir la misma senda?

Carmena presumió de haber hecho un milagro económico porque consiguió amortizar deuda, pero, en realidad, lo que hizo es no ejecutar los presupuestos. Había prometido 10 centros de mayores, 6 bibliotecas, 13 escuelas infantiles, 5 polideportivos y no ha hecho nada. El principal problema de los madrileños es la limpieza, y dejó sin ejecutar el 15% del Presupuesto. Así fue como hizo una amortización de la deuda. Yo voy a seguir la senda de la reducción de deuda aprobada, pero voy a hacer las inversiones necesarias porque tenemos capacidad de gestión.

Por último, ¿cómo le gustaría que se identificara su mandato transcurridos estos cuatro años?

Me gustaría que dijeran que soy un alcalde cercano, que pisa mucha calle, eficaz en la gestión, que ha propiciado la transformación digital del Ayuntamiento de Madrid y que ha garantizado una buena convivencia en la ciudad. Voy a trabajar para que todos me vean así.