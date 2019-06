Boris Johnson, posible futuro premier, cierra la puerta a una nueva extensión del Brexit en octubre

Boris Johnson, uno de los candidatos con más posibilidades para sustituir a la aún primera ministra británica, Theresa May, al frente del Partido Conservador, cierra la puerta a que Reino Unido extienda más allá del 31 de octubre su salida de la Unión Europea (Brexit), ya sea con o sin acuerdo.

En su vídeo de campaña para liderar a los tories, publicado este lunes en su cuenta oficial de Twitter, el polémico político asegura que el 'divorcio' entre Reino Unido y el bloque comunitario debe producirse como tarde en menos de cinco meses, aunque no haya un pacto con la UE (escenario conocido como 'Brexit duro').

"Si entro [como primer ministro de Reino Unido], saldremos [de la UE], con o sin acuerdo, el 31 de octubre", declara Johnson en el vídeo propagandístico.

