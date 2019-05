"El PSOE no tendrá ni un cheque en blanco ni 100 días de gracia"

Cuando le pregas cuál es su formación de Gobierno ideal tras la victoria socialista en las elecciones, dice sin más que una coalición entre el PSOE y Unidas Podemos sería la fórmula más completa para dar una estabilidad política al país. Sin embargo, advierte a Pedro Sánchez que el sindicato que lidera no le va a dar ni cien días de gracia ni un cheque en blanco y le insta a acometer de forma inmediata los temas que quedaron pendientes en la anterior legislatura por falta de mayorías parlamentarias. Es la cara y la voz de CCOO, el hombre encargado de capitanear el sindicato más importante de España. Unai Sordo ( Bilbao 1972 ) está a punto de cumplir dos años como secretario general y se mueve por Madrid y por la sede de Fernández de la Hoz, como pez en el agua . Su carácter reservado austero y cercano que, según afirma hace honor a sus orígenes vascos y vallisoletanos, pero sobre todo su amplia experiencia liderando el sindicato en Euskadi han obraron el milagro de una renovación generacional sin sobresaltos. Se define como una persona de izquierdas, sin etiquetas, "de familia humilde y "jerséis heredados". Como suele decir, tiene una forma de hablar sosegada, tranquila sin entrar en adjetivos calificativos y huyendo de las palabras gruesas.

El PSOE ha ganado las elecciones, aunque necesita pactar. ¿El escenario ideal para ustedes sería hacerlo con Unidas Podemos?

El escenario ideal es conformar una mayoría en el Congreso netamente progresista, con un acuerdo marco entre el PSOE y Unidas Podemos que pueda sumar a otros partidos de la izquierda. Se puede pactar un programa político con garantías de cumplimiento, pero la madre del cordero será pactar un Gobierno que lo ejecute, y si hay voluntad política se puede conseguir.

Tras las municipales parece que se aleja la posibilidad de que haya un Gobierno de coalición con Podemos ¿Qué otra forma de colaboración sería posible?

CCOO no está para definir cómo tiene que conformarse un Gobierno, pero me parece perfectamente natural que fuera de coalición. Sin embargo, hay otras fórmulas que pueden servir para llevar adelante un programa de progreso. No conviene demonizar ninguna, porque tengo la impresión de que aquí sólo se asume con naturalidad una hipótesis de Gobierno de coalición cuando hay un partido de centroderecha por medio, y se normaliza con una frivolidad absoluta la posibilidad de que Vox entre en gobiernos autonómicos o municipales. ¿Dónde está escrito que en España la izquierda no pueda hacer un gobierno de coalición? Dicho esto, hay distintas fórmulas de colaboración.

¿Cómo cuáles?

Sin Gobierno de coalición, por ejemplo, se pueden incorporar independientes, y hacer un seguimiento que tendrían que realizar los partidos que lo suscriban. Un poco al modelo portugués. La fórmula es lo de menos, y lo demás es que se pueda llevar adelante.

¿Cree que se vería con la misma normalidad que hubiera un ministro de Ciudadanos en el Gobierno de Sánchez que si el ministro fuera Pablo Iglesias?

Si la tesitura fuera una negociación entre PSOE y Ciudadanos, muchos de los que ponen el grito en el cielo ante la posibilidad de que haya un ministro de Podemos, no tendrían ningún problema en ver de vicepresidente a Albert Rivera.

¿Que hubiera un amplio pacto de legislatura entre Podemos y el PSOE facilitaría las cosas con los sindicatos en la actual legislatura?

Sí, eso sería fundamental, y no sólo desde una perspectiva de llevar adelante políticas de progreso y de izquierdas, sino porque España lleva prácticamente tres años en una cierta parálisis institucional, desde que Rajoy perdió la mayoría absoluta. Con un acuerdo amplio de legislatura se pueden afrontar reformas importantes como sacar adelante el estatuto de los trabajadores y otras muchas cosas en clave de país, como la transición ecológica, las políticas industriales, de desarrollo, de digitalización, etc. que deben abrirse a negociaciones con el resto de fuerzas políticas porque son medidas que trascienden a una legislatura.

¿Cuál es su análisis del batacazo de Podemos? ¿Cree que Pablo Iglesias ha hecho autocrítica?

En mi opinión lo que ha ocurrido en Podemos tiene dos claves: una, que en la izquierda la división se paga, y se paga con la abstención, y la otra tiene que ver con el voto refugio que ha conseguido el PSOE ante el riesgo del tripartido de derechas. El PSOE ha sabido capitalizar ese voto necesario para parar el modelo andaluz y la foto de Colón. Eso movilizó a mucho voto de la izquierda, y aunque Podemos hizo una gran campaña, su gente se ha desmovilizado en el 26-M.

Quien también se ha dado un batacazo es el PP, aunque mantener Madrid, la joya de la corona, haya producido un efecto placebo, ¿no?

Sin duda, si algún partido en España se ha dado un batacazo histórico, es el PP. Ha perdido prácticamente las comunidades, el Gobierno de España, está en 66 diputados y diputadas, y si se ha salvado por la mínima es porque Ciudadanos no le ha sorpasado. Se ha sobredimensionado la importancia de Madrid, porque ese era el balón de oxígeno que podía tener Pablo Casado para evitar una crisis existencial en el centroderecha español. El PP ha tenido la mayor sangría de votos de toda su historia, y ya veremos si son capaces de pararla.

Pero Ciudadanos, aunque no haya hecho el sorpasso, ha subido....

Sí, pero la estrategia de Ciudadanos era la del sorpasso al PP, y en eso ha fracasado. Mi opinión es que ahora sólo tiene dos opciones, o recomponen la figura y donde dije digo, digo Diego, y empiezar a buscar acuerdos de geometría variable con distintos, o están condenado a ser subalternos del PP. Si finalmente concede el Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid, u otras autonomías al PP es un partido llamado a debilitarse de una forma nítida en los próximos cuatro años. Si mantienen lo que ellos han llamado su cordón sanitario al PSOE, eso se les va a volver en contra.

Usted decía respecto a Vox que no se puede normalizar lo que no es normal: ¿Desea que se le haga un cordón sanitario a Vox?

Yo no he hablado ni hablo de cordones sanitarios, ni siquiera de vetos, porque estoy en contra absolutamente de ambas cosas. Lo que digo es que no se puede normalizar la participación de Vox en acuerdos de Gobierno porque ese partido está haciendo propuestas que van abiertamente contra el modelo constitucional y español. Mientras en Europa se está haciendo un cordón sanitario a la extrema derecha, en España se les abre las puertas a las instituciones. Me parece una irresponsabilidad política enorme.

¿La sentencia sobre Cataluña marcará una etapa de menos crispación o lo contrario?

Es evidente que el resultado del juicio va a tener consecuencias sociales en Cataluña, que va a preceder a una nueva convocatoria de elecciones allí. Pero el tema de fondo sigue siendo el mismo: el independentismo tiene que abandonar cualquier intento de revitalizar el procés, y descartar cualquier vía unilateral. Y desde el Gobierno se debe abrir un espacio de diálogo con las fuerzas catalanas y con el gobierno de la Generalitat para tratar de reconducir un problema que pasará por una renovación del marco de autogobierno en Cataluña y un refrendo del mismo a través de un referéndum en Cataluña.

¿CCOO le va a dar a Pedro Sánchez cien días de gracia o un cheque en blanco para esta legislatura?

Pedro Sánchez no tendrá de CCOO ni un cheque en blanco -esto nunca se le da a un gobierno- ni tampoco cien días de gracia, porque estamos en una continuidad de la anterior legislatura, y venimos ya hablando de muchas cosas. Particularmente en materia de reforma laboral y de pensiones, los argumentos que esgrimía el Gobierno para no mover cosas, porque no había correlación de fuerzas en el Parlamento, ya no son un obstáculo. Ahora tiene mayoría para sacar adelante muchas cuestiones, y por tanto vamos a exigir acometer negociaciones sin prisa, pero sin pausa, sobre elementos muy importantes que necesita este país, como es la adaptación de su modelo laboral, garantizar la suficiencia del sistema de pensiones en los próximos 30 años, la transición energética, las políticas sobre formación profesional, etc.

¿Van a exigir la derogación de la reforma laboral o sólo modificar algún aspecto?

Lo que vamos a exigir es dar salida a los compromisos que teníamos en la anterior legislatura: una corrección de aspectos centrales de la reforma laboral. A partir de ahí, la derogación del resto de aspectos de la reforma se pueden vincular a los cambios en el estatuto de los trabajadores, que no contempla de forma suficiente las nuevas realidades laborales, como la economía colaborativa o los falsos autónomos.

¿Van a entrar de lleno en la elaboración de un nuevo estatuto de los trabajadores? ¿Cuándo?

Nosotros no vamos a entrar en profundidad a una negociación sobre un nuevo estatuto de los trabajadores, hasta que no se corrijan los efectos lesivos de la reforma laboral que nos están mediatizando día a día la negociación colectiva.

¿En el tema de los salarios hay camino para recorrer o las subidas acordadas reciente son suficientes?

Con los salarios queda bastante por hacer. Los convenios están en un 2,23 por ciento -la ganancia de poder adquisitivo- pero el problema es que la reforma laboral da tantas opciones que la evolución de los salarios reales no es tan buena como los salarios que se registran en los convenios colectivos. España necesita mantener durante varios años un incremento salarial de cierto vigor para recuperarnos. El Banco de España dice que en las rentas familiares más bajas la tasa de ahorro es la menor de la historia. ¡Pues claro! Con 900 euros de salario, ¿quién va a ahorrar?

Pues los empresarios siguen diciendo que la subida en 900 euros va a acarrear a la larga una gran destrucción de empleos, ¿es cierto?

Hemos cerrado ya el primer trimestre de año y llevamos cuatro meses de paro registrado, y se ha demostrado que la subida del SMI no destruye empleo, al contrario, lo fomenta porque aumenta el consumo. La subida de los salarios bajos, va a provocar un incremento de empleo en el medio y el largo plazo.

¿El punto débil es la contratación parcial en precario? ¿Es su caballo de batalla con el Gobierno?

Combatir la contratación en precario será una de nuestras prioridades. La tasa de temporalidad en España es de las más altas de Europa. Yo soy muy escéptico con el tema del control de la jornada porque no está suficientemente formulado. Además, hay una segunda derivada que es fundamental.

¿A qué se refiere exactamente?

Me refiero a que en España se ha producido un intensísimo proceso de externalización productiva. Las empresas sacan de su marco un montón de actividades través de la subcontratación, de los autónomos y de los falsos autónomos y se están produciendo situaciones precarias. Por ejemplo, hemos detectado y conseguido formalizar más de diecisiete mil y pico falsos autónomos que estaban trabajando en cooperativas para las empresas del sector cárnico. Tenemos una legislación que ha impulsado esas formas de precariedad, que ha facilitado que los empresarios externalicen riesgos a través de la precarización de empleo y de ese tipo de subcontratación en cadena, y esto creo que lo tenemos que salvar. Vamos estar muy vigilantes sobre el fraude en los falsos autónomos.

Y, ¿cómo va el asunto de la ultraactividad?

Espero que el Gobierno dé salida al acuerdo que teníamos en la legislatura pasada, que es tan simple como que cuando se está negociando un convenio colectivo, el anterior no decaiga. La eliminación de los límites a la ultraactividad es para nosotros prioritario.

¿Sigue pensando que hay que subir los impuestos para acercarnos a otros países europeos?

Es absolutamente necesario mejorar la presión fiscal en España, que está a 8 puntos por debajo de la de la UE. Con recorrer la mitad de ese camino tendríamos recursos para abordar la financiación autonómica, el déficit que se dice que tienen las pensiones, la digitalización de nuestro aparato productivo o las políticas industriales.

¿Cuánto subiría usted los impuestos a las empresas?

Sería perfectamente lógico que las empresas pagaran como mínimo un 15 por ciento de Sociedades. No es normal que las empresas con beneficios millonarios estén pagando un impuesto de sociedades por debajo del 10 por ciento, que es menos de lo que paga una nómina normal en IRPF.

El déficit del Estado sigue disparado, en el mes de abril fue 8.192 millones de euros, un 40% más que en el año anterior. ¿Eso debería hacer que se encendieran las alarmas?

Yo creo que el déficit no se ha disparado y si lo ha hecho se está corrigiendo el desajuste. El déficit se corrige no sólo con la contención del gasto sino con la mejora del ingreso. Creo que España tiene que bajar su déficit, no mediante la política de austeridad, sino mediante una mejor política fiscal en los términos que estábamos hablando.

¿Y se puede seguir alargando dar una solución estable al tema de las pensiones en el Pacto de Toledo?

Lo primero que hay que hacer es derogar la reforma del año 2013, y a la vez abrir un debate para mejorar los ingresos del Sistema. Sabemos que hay que elevar el gasto que se dedica a las pensiones en torno a tres puntos y pico de PIB de aquí al año 2048, y se trata de ver cómo se financia este incremento.

¿Y cómo debería financiarse?

Para empezar, tenemos que sacar de la caja de la Seguridad Social un montón de gastos que no le corresponden y luego tomar una serie de medidas, por ejemplo, sobre la cotización del régimen de autónomos. E n muchos casos cobran pensiones de miseria, que perjudica a los autónomos con pocos ingresos, y que favorece a aquellos con muchos, esos que prefieren cotizar un poco para planificar su pensión. Si en el régimen de autónomos se cotizara de media como en el régimen general habría 7.000 millones de euros más al año en la Seguridad Social.

¿Usted también cree que la donación finalista que hace Amancio Ortega es sólo una limosna?

Yo no voy a calificar esas donaciones de limosna. A mí no me parece mal que alguien decida donar recursos a la sanidad pública, siempre y cuando pague unos impuestos justos, cosa que no ocurre en España. De todos modos, yo vería mejor que hubiera una especie de fondo para que quien, altruistamente, decida hacer una donación a la sanidad pública, lo haga y sea el sistema quien decida cómo se invierte.

¿Le parece bien que el rey emérito se retire definitivamente?

La propia figura del rey emérito me resulta un tanto extraña, porque esa institución constitucional la ejerce desde hace ya bastante tiempo Felipe VI, y por lo tanto, suena anacrónica. Es lógico que deje de jugar cualquier papel institucional o público.