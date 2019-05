Trump vuelve a amenazar con aranceles sobre la totalidad de las importaciones chinas en plenas negociaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a amenazar este viernes con elevar los aranceles sobre la totalidad de las importaciones chinas. Lo ha hecho a través de su cuenta personal de Twitter, un día después de que comenzara en Washington la nueva ronda de negociaciones comerciales para buscar un acuerdo con el gigante asiático.

Este nuevo 'dardo' del mandatario estadounidense a China se produce también en el mismo día en el que ha entrado en vigor el aumento de los aranceles sobre ciertos productos chinos del 10% al 25%, por valor de 200.000 millones de dólares, que el propio Trump anunció el pasado fin de semana. Por su parte, el gigante asiático ha asegurado (sin especificar) que llevará a cabo "las contramedidas necesarias".

La ronda de conversaciones que se está celebrando en la capital norteamericana y que comenzó ayer jueves no ha evitado la activación de los mencionados aranceles, aunque estos no tendrán efectos inmediatos sobre las importaciones chinas.

No obstante, su inesperado anuncio el pasado domingo por parte del presidente de EEUU aumentó la incertidumbre en el mercado, que no descartaba el cierre de un acuerdo esta semana.

Aún así, ante la continuación de las conversaciones este viernes entre las dos mayores potencias económicas del mundo, los analistas interpretan que aún podía cerrarse un acuerdo comercial permanente antes de finales de junio.

Sin embargo, Donald Trump, ha declarado este mediodía, como es habitual, a través de Twitter que "no hay ninguna necesidad de apresurarse". En una batería de mensajes en su red social habitual, el mandatario ha asegurado que los aranceles que hoy entran en vigor darán "mucha más riqueza" a EEUU que "cualquier acuerdo [comercial] tradicional estupendo".

Pero solo se ha quedado ahí. El presidente estadounidense ha asegurado que una nueva tanda de "aranceles adicionales" al 25% sobre importaciones chinas, por valor de 325.000 millones de dólares, "está en proceso". Esta medida supondría aplicar barreras arancelarias a la totalidad de las importaciones estadounidenses de China, aunque su efectividad llegaría como pronto a mediados de julio.

....The process has begun to place additional Tariffs at 25% on the remaining 325 Billion Dollars. The U.S. only sells China approximately 100 Billion Dollars of goods & products, a very big imbalance. With the over 100 Billion Dollars in Tariffs that we take in, we will buy.....