Cuatro días para implantar el registro horario: ¿cuál es la mejor opción para las empresas?

A partir de este domingo todas las personas trabajadoras en España deberán fichar a la entrada y a la salida de su trabajo. El nuevo registro horario entró en vigor hace casi un mes. Sin embargo, el decreto ley dio de plazo a las empresas hasta el 12 de mayo para adaptarse a la nueva normativa. ¿Cuáles son sus mejores opciones?

El nuevo registro horario está recogido en el real decreto ley 8/2019 que este viernes ha entrado en vigor. Este fue aprobado por el Gobierno el pasado 8 de marzo y convalidado el 3 de abril por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. La convalidación de la norma se publicó el 10 de abril en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Entre otras novedades, el decreto incluye la obligatoriedad para la compañía de conservar los registros horarios de sus empleados durante al menos cuatro años. Además, la norma estipula que estos tendrán que estar "a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social".

Por ello, es importante que el método usado por la empresa para hacer el registro de la jornada sea efectivo, preciso y fiable. En este sentido, las típicas hojas de Excel o los documentos a mano se han quedado obsoletos. Por ello, posiblemente la mejor opción para las compañías sea contar con un software específico de control horario, que facilite el trabajo de recursos humanos.

Desde la tecnológica Factorial señalan varias de sus ventajas. Entre ellas, que permite registrar la totalidad de la jornada de los trabajadores y crear plantillas para incluir las horas de entrada y salida.

También permite obtener más flexibilidad horaria así como evitar trabajo duplicado para la empresa, ya que se puede sincronizar con las ausencias por vacaciones u otras razones.

Multas de hasta 6.250 euros

Se use el método que se use, se debe tener presente la obligatoriedad para las empresas de cumplir con el registro. En caso de no hacerlo, se enfrentarán a multas que van de los 626 euros y 6.250 euros. Para decidir la cuantía se tendrá en cuenta el tamaño de la compañía incumplidora y su volumen de negocio.