Hacienda no se plantea subir la fiscalidad de las socimis

Durante las últimas semanas un rumor, que también era un temor, ha estado sonando insistentemente en el sector inmobiliario: que el Gobierno aumentará la fiscalidad de las Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión (Socimis), una medida que estaba incluida en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que finalmente se embarrancaron por el veto de PDeCAT y ERC. Sin embargo, fuente del Ministerio de Hacienda aseguran que, por lo pronto, una medida semejante no se encuentra dentro de los planes del departamento ni será uno de los reales decretos-ley que aprobará el Gobierno antes de que se celebren las elecciones Generales del 28 de abril.

El proyecto dictaba que las socimis estarían sometidas a un gravamen especial del 15% sobre el importe de los beneficios obtenidos en el ejercicio que no hayan sido distribuidos como dividendo, y dicho gravamen tendrá la consideración de cuota del impuesto sobre sociedades. Pero esta iniciativa no se encontraría entre los planes del departamento dirigido por María Jesús Montero. Así lo indican fuentes de Hacienda. Reconocen que si se quisiera hacer, se encontraría la vía para ello, pero recuerdan que la idea del Gobierno es no introducir cambios fiscales antes de las elecciones.

Ni subidas ni bajadas

De hecho, esta misma semana Montero incidió en ello y aseguró que su departamento no se plantea activar subidas o bajadas de impuestos. Sin embargo, sí que indicó que lo primero que harán los socialistas si permanecen en Moncloa tras el 28-A será presentar de nuevo las Cuentas, que serán muy similares al proyecto que se presentó en enero.

Los PGE también incluían medidas para las sociedades de inversión de capital variable (sicav), con un mayor control sobre ellas y que tengan al menos 100 accionistas, tal y como obliga la ley para poder beneficiarse de ciertas ventajas fiscales.