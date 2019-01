El Parlamento británico votará el acuerdo del Brexit el 15 de enero

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha fijado el martes 15 de enero como fecha para que la Cámara de los Comunes vote el Tratado de Retirada, que marca la 'hoja de ruta' para la salida del país de la Unión Europea, según fuentes gubernamentales citadas por la BBC.

El acuerdo entre Londres y Bruselas recibió el apoyo político de los 27 estados miembro de la Unión Europea (UE) el pasado 25 de noviembre, en la cumbre convocada de manera extraordinaria para ello. Sin embargo, levanta muchas reticencias entre los diputados británicos desde su anuncio.

De hecho, en un primer momento, la crucial votación en el parlamento británico iba a celebrarse a mediados de diciembre, pero la evidente falta de apoyo forzó a la premier a cambiar de parecer a última hora y aplazar sine die un trámite imprescindible para que el proceso de divorcio siga su curso.

Ello se debió a la confirmación por parte de la justicia europea, en la víspera de la votación, de la posibilidad de que Reino Unido pueda revocar de forma unilateral el Brexit.

Antes del receso parlamentario, May ya había anunciado que su intención era someter a voto el tratado en la semana del 14 de enero y, según la BBC, finalmente es el 15 el día elegido. Para cumplir con los plazos, el 'sí' de la Cámara de los Comunes debe llegar antes del 21 de enero.

And so it begins (again...). By the by, Govt sources confirm "meaningful" vote on Brexit deal will be on Tuesday Jan 15th. Definitely.