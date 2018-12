Trump amenaza con romper el nuevo TLCAN si no recibe fondos para construir el muro fronterizo

Como si los últimos seis meses no hubieran existido, Donald Trump ha recuperado una de sus amenazas favoritas. El presidente advirtió de que está dispuesto a romper el acuerdo de libre comercio con México y Canadá, el TLCAN, incluso después de haber acordado su modernización hace apenas un mes, si los demócratas no ceden a sus exigencias de incluir una partida de 5.000 millones de dólares para construir el muro fronterizo en los presupuestos.

La amenaza forma parte de un supuesto plan para "cerrar la frontera sur" para bloquear la entrada de inmigrantes y el comercio si no se construye el muro. "EEUU desata [quiere decir pierde] taaaaaanto dinero en comercio con México, más de 75.000 millones al año", se lamentó el magnate en Twitter. "Tanto que cerrar la frontera servirá para ganar dinero. [...] Volveremos a la situación antes del TLCAN, cuando tantas de nuestras empresas y empleos fueron enviados estúpidamente a México", dijo.

....The United States looses soooo much money on Trade with Mexico under NAFTA, over 75 Billion Dollars a year (not including Drug Money which would be many times that amount), that I would consider closing the Southern Border a "profit making operation." We build a Wall or.....

.....close the Southern Border. Bring our car industry back into the United States where it belongs. Go back to pre-NAFTA, before so many of our companies and jobs were so foolishly sent to Mexico. Either we build (finish) the Wall or we close the Border......