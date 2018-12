El Congreso de EEUU evita por ahora el 'shutdown': aprueba 5.000 millones de dólares para el muro de México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha conseguido lo que quería. Aunque claramente dividida, la Cámara de Representantes del país votó ayer a favor de añadir 5.000 millones de dólares al proyecto de ley de los presupuestos del país para financiar la construcción del muro fronterizo con México, cediendo así a las exigencias del mandatario.

La medida fue aprobada por 217 votos a favor contra 185 en contra. Las cuentas públicas vuelven ahora al Senado. La Cámara Alta del Congreso estadounidense tiene ahora dos opciones: o aprobar la medida o arriesgarse a un cierre de la cuarta parte del gobierno (shutdown) el próximo viernes.

Hace apenas tres días, la Casa Blanca abría la puerta a la prórroga de los actuales presupuestos que aprobó el Senado, a pesar de que no incluían ninguna partida dirigida al muro de México, una de las 'medidas estrella' de la campaña electoral que llevó a Trump a la presidencia del país.

Sin embargo, el presidente estadounidense dio ayer un vuelco a la situación y exigió los 5.000 millones de dólares para el muro. En caso de que la Cámara de Representantes no aprobara la medida, vetaría las cuentas del país prorrogadas y forzaría el cierre de la administración.

"He dejado mi posición muy clara: cualquier medida que financie al gobierno debe incluir la seguridad fronteriza", declaraba ayer Donald Trump, y por ahora ha logrado su objetivo.

Por ello, como es habitual, el jefe del Ejecutivo de EEUU ha celebrado la votación de la Cámara Baja en su cuenta personal de Twitter. "Gracias a nuestros GENIALES miembros republicanos del Congreso por vuestro VOTO (a favor) a la financiación de la seguridad fronteriza y el muro", ha tuiteado (mayúsculas de Trump). "(Esto) Muy orgulloso de todos vosotros. ¡Ahora en el Senado!", ha añadido en su mensaje.

Thank you to our GREAT Republican Members of Congress for your VOTE to fund Border Security and the Wall. The final numbers were 217-185 and many have said that the enthusiasm was greater than they have ever seen before. So proud of you all. Now on to the Senate!