Trump insiste en vetar los presupuestos si no hay dinero para el muro y deja a su Gobierno al borde del cierre

Cuando parecía que todo iba a quedar en una falsa alarma, Donald Trump ha vuelto a sacudir a su partido y a Washington. Tras varios días en los que había abierto la puerta a aceptar una prórroga presupuestaria sin los fondos para construir el muro fronterizo, el presidente anunció que daba marcha atrás y volvía a su posición inicial: si no le dan 5.000 millones, vetará los presupuestos y llevará a su Gobierno a quedarse sin dinero para seguir operando, lo que afectaría a miles de funcionarios.

El miércoles, el Senado había aprobado por unanimidad una prórroga presupuestaria para cubrir los gastos corrientes hasta febrero. Pero esta mañana, cuando la Cámara de Representantes se reunió para aprobar la ley y dejarla lista para ser firmada por el presidente, un gran grupo de diputados republicanos se levantó contra los líderes de su partido y exigió incluir dinero para el muro.

Muchos empleados estatales se quedarían sin ingresos justo en las semanas de Navidad y Año Nuevo

Poco después, el propio Trump tuiteó que en octubre, "[los líderes republicanos] me prometieron dinero para el muro. Y que lo harían para final de año (AHORA)". Cuando el presidente saliente de la Cámara, Paul Ryan, se reunió con el magnate, la opinión no cambió mucho. "Trump no firmará la prórroga del Senado", afirmó. La Casa Blanca emitió un comunicado de la portavoz, Sarah Sanders, atacando a la oposición: "Protegemos a naciones de todo el mundo, pero los demócratas no quieren proteger la nuestra".

Si no se aprueba una prórroga -o unos nuevos presupuestos- antes del viernes por la noche, el Gobierno de EEUU se quedará sin fondos para seguir operando y muchos funcionarios serán suspendidos de empleo o sueldo hasta que se llegue a un acuerdo. Eso afectaría a los departamentos cuyos fondos no han sido ya renovados hace meses, como el del Tesoro o el de Seguridad Nacional. Además, los parques y monumentos nacionales cerrarían, y muchos empleados estatales se quedarían sin ingresos justo en las semanas de Navidad y Año Nuevo. En respuesta, Wall Street profundizó sus caídas y rondó el 2% de pérdidas, ampliando su depresión tras las declaraciones de la Fed el miércoles.

Posturas irreconciliables

Sin embargo, los demócratas rechazan tajantemente ofrecer más de 1.300 millones para "seguridad fronteriza", no para el muro. El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo no entender "cuál es el plan de Trump". En la Cámara de Representantes, en la que medio centenar de diputados están ya ausentes y los otros 380 quieren irse a celebrar las fiestas con su familia, los demócratas solo tienen que esperar una semana para hacerse con la mayoría absoluta y rechazar la propuesta del magnate sin preocuparse por las divisiones internas de los republicanos.

Por ello, el presidente y sus aliados saben que esta será la última posibilidad de que el Congreso apruebe los fondos para el muro hasta por lo menos 2021, si Trump renueva la presidencia. Los demócratas, por su parte, esperan mantenerse firmes hasta el 2 de enero, cuando recuperen la mayoría, para aprobar entonces la prórroga sin el muro y pasarle toda la presión a los republicanos.

La semana pasada, en una reunión ante las cámaras con los líderes de la oposición, Trump aseguró que "sería un honor" vetar los presupuestos si no le daban los 5.000 millones. Pero el coste político de responsabilizarse de dejar a millones de trabajadores estatales sin sueldo durante la Navidad puede hacer reconsiderar al presidente. Además, Trump tenía previsto tomarse dos semanas de vacaciones en Mar-a-Lago, su finca de Florida, desde este viernes, un plan que ahora parece en duda.

La última vez que EEUU aprobó unos presupuestos en tiempo y forma fue en 1997. Y la última vez que el Gobierno se quedó sin fondos para operar durante unos días fue el pasado mes de febrero.