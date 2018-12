Theresa May promete no volver a presentarse a otras elecciones y pide poder "terminar el trabajo"

En el discurso clave para intentar mantener su puesto como líder del Partido Conservador y primera ministra del Reino Unido, Theresa May prometió a sus diputados que no se presentaría a las próximas elecciones, y pidió poder "terminar el trabajo" de completar la salida de la UE antes de dejar su cargo.

En la reunión a puerta cerrada, antes de que los diputados de su partido voten si la cesan como líder, May dijo que le "encantaría" seguir siendo candidata para 2022, pero que "entiende" que muchos miembros de su partido están muy molestos con su actitud. Así, May estaría dispuesta a "hacerse a un lado" para permitir que alguien más "una" a los 'tories', según los comentarios filtrados por diversos diputados de su partido tras salir de la reunión. Según esas fuentes, diversos ministros habrían llorado al escuchar el mensaje, que repitió en dos ocasiones.

Aun así, las garantías de May no sirvieron para acallar todas las críticas, ya que la primera ministra se negó a responder a la pregunta de cuándo exactamente abandonaría el cargo, ni a dejar garantías firmes de que se haría a un lado en un plazo razonable. "Resistir no es un programa", respondió un diputado pro-brexit.

May aseguró que está negociando con los unionistas norirlandeses una fórmula para poder aprobar el "mecanismo de emergencia" que mantenga abierta la frontera entre las dos Irlandas. Según dijo, esta es "la única fórmula para evitar unas elecciones anticipadas", que podrían detener el brexit o dar la mayoría a los laboristas de Jeremy Corbyn.

Los diputados 'tories' empezaron a votar poco después de escucharla. Las quinielas apuestan a una victoria clara de la primera ministra, que reforzaría su delicada posición, aunque nadie se atreve a asegurar que muchos de los diputados que han prometido su apoyo no estén mintiendo.