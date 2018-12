El partido de May presenta la moción de censura contra la primera ministra: la votación se celebrará hoy

Casi medio centenar de diputados 'tories', compañeros de partido de Theresa May, han presentado una moción de censura contra la primera ministra. La votación se celebrará hoy mismo. Una iniciativa que llegaría después de que la jefa de Gobierno se viera abocada a aplazar sin fecha la votación sobre su pacto del Brexit.

Varios medios británicos han informado de que ya hay suficientes diputados 'tories' para sacar adelante una moción de censura contra May en el seno del grupo parlamentario del Partido Conservador en la Cámara de los Comunes.

Graham Brady, el presidente de la Comisión 1922 de la Cámara de los Comunes -el órgano parlamentario que puede convocar una moción de censura interna en el grupo conservador-, ha asegurado que ya se han alcanzado los 48 votos necesarios para convocar una moción de censura interna para disputar el liderazgo de May.

La votación se realizará entre las 18.00 y las 20.00 horas (una hora más en la España peninsular) y May necesitará contará con una mayoría de votos a favor para poder continuar como líder de los 'tories' y como primera ministra.

Después de que varios medios británicos informaran de la posible convocatoria de la moción de censura interna, tres ministros han mostrado en redes sociales su respaldo a May en un momento especialmente complicado por la tramitación final del acuerdo del Brexit.

El ministro de Asuntos Exteriores, Jeremy Hunt, ha dejado claro en su cuenta de Twitter que apoyará a Theresa May "esta noche", en la moción de censura" "Apoyaré esta noche a Theresa May. Ser primer ministro es el trabajo más difícil que se puede imaginar hoy y lo último que el país necesita es una larga y dañina disputa en el liderazgo. El Brexit nunca va a ser fácil pero ella es la mejor persona para garantizar que realmente nos vamos de la Unión Europea el 29 de marzo", ha subrayado.

