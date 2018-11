Sánchez advierte de que España votará 'no' al Brexit si no se cambia lo relativo a Gibraltar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido este martes a la Comisión Europea y al Reino Unido de que se va a oponer al acuerdo del Brexit si antes del 25 de noviembre no se modifica lo relativo a Gibraltar.

El próximo domingo hay convocada una cumbre europea para "finalizar y formalizar" el acuerdo técnico para el Brexit alcanzado la pasada semana.

"Si el domingo 25 va el acuerdo de retirada y la declaración política de futuro en los términos que está ahora mismo, España votará que no". Así se ha expresado Sánchez en su intervención en el foro empresarial The Spain Summit 2018 organizado por The Economist en Madrid.

Sánchez también ha criticado que "si la situación está como está es porque alguien en Bruselas no ha hecho bien su trabajo".

"Los sorprendidos somos nosotros", ha afirmado el jefe del Ejecutivo. "Somos un Gobierno que claramente hemos estado en los consejos europeos con actitud constructiva y proeuropea", ha añadido.

"Si la situación está como está es porque alguien en Bruselas no ha hecho bien su trabajo"

A este respecto, el presidente del Gobierno ha explicado que el acuerdo de retirada de Reino Unido de la Unión Europea (UE) y la declaración futura, que el Ejecutivo español conoció hace 72 horas, no aclaran algo fundamental desde el punto de vista de la identidad y la esencia del país.

En concreto, tras recordar que Gibraltar no pertenece a Reino Unido, sino que está representado allí, defendió que no puede "asumir que dependa de la negociación del Reino Unido con la Unión Europea".

"Tiene que ser algo que acordemos Reino Unido y España, y eso es algo que no tenemos garantizado desde hace 72 horas", ha concluido.

Sánchez ha hecho estas declaraciones después de que los Veintisiete diesen este lunes dar un primer respaldo general al acuerdo de divorcio negociado entre Bruselas y Londres.

Las reglas de la UE establecen que el Tratado del Brexit debe ser aprobado por una mayoría cualificada de los 27 Estados miembros. Es decir, no es necesaria la unanimidad habitual en las cumbres de líderes, por lo que podría ser adoptado sin el apoyo de España.

No obstante, el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, descartó este lunes la posibilidad de que se adopte un acuerdo para la salida de Reino Unido sin el apoyo unánime de los 27, y más aún sin el 'visto bueno' un país grande como España. En su opinión, esta última opción "no sería políticamente aceptable" para el conjunto del bloque comunitario.