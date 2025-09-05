Debacle en el empleo de EEUU y vía libre para los recortes de tipos de la Fed: las nóminas no agrícolas caen a 22.000 y el paro repunta al 4,3%

El empleo de EEUU sufrió un considerable batacazo en agosto, según el informe oficial publicado este viernes. La creación de puestos fue de tan solo 22.000, cuando ya los algo más de 70.000 del mes previo supusieron un dato bajo. Por su parte, la tasa de paro aumentó una décima, al 4,3%. Aunque el repunte es leve y la tasa es baja en términos históricos, es la cifra más alta desde 2021.

El informe de empleo de EEUU siempre concita mucha atención en la medida en la que refleja el estado de salud de la primera economía del mundo y permite calibrar mejor qué pasos dará la Reserva Federal (vigilar el empleo es parte de su mandato) con los tipos de interés (vigilar el empleo es parte de su mandato). Sin embargo, en esta ocasión, la expectación era aún mayor tras lo ocurrido en medio del verano.

Las importantes revisiones a la baja de las nóminas en mayo y junio (se borraron hasta 258.000 puestos de los informados previamente), conocidas a principios de agosto junto al informe de julio, alteraron en cierto modo la óptica del enfriamiento progresivo pero controlado del mercado de trabajo. Estas revisiones redujeron el aumento promedio del empleo en los últimos tres meses a 35.000, desde 150.000. Por supuesto, el revuelo fue fenomenal y, en otro de sus arrebatos, Donald Trump destituyó de manera fulminante a Erika McEntarfer como comisionada de la BLS acusándola de manipular las estadísticas. Como sustituto, el presidente de EEUU ha designado al más afín economista E. J. Antoni, proveniente del servicio de estudios de la ultraconservadora Heritage Foundation, inspirador de algunas de las políticas desplegadas por la nueva administración.

Más allá del 'juego de sillas', lo trascendental de lo ocurrido a inicios de agosto es que llevó presidente de la Fed, Jerome Powell, a afirmar en el simposio de Jackson Hole que "los riesgos a la baja para el empleo están aumentando" y que "el equilibrio cambiante de riesgos podría justificar un ajuste de nuestra política monetaria". Esto se tomó como un aldabonazo que anticipaba un cambio de postura entre los miembros más firmes del banco central, empezando por Powell. Dentro del doble mandato de vigilar la inflación y el mercado laboral, Powell y sus afines venían defendiendo no tocar los tipos de interés por la incertidumbre inflacionaria en medio de la aprobación de aranceles. Con estas palabras, se abría la puerta a la esperada (por algunos, desde Trump hasta sus 'cercanos' dentro de la Fed) bajada de tipos en septiembre (la primera desde diciembre) y a más en el futuro. Todo dependería de la velocidad a la que se siguiera deteriorando el mercado de trabajo, y en esa tesitura era clave este informe de agosto.

El propio Powell en sus intervenciones ha instado a poner la mira más en la tasa de paro que en el dato de nóminas, que es el que suele llevarse el protagonismo. una disquisición que no es baladí: si bien las nóminas se han desacelerado, esto podría deberse a la escasez de mano de obra en lugar de a los despidos, que se verían reflejados en un aumento del desempleo. Opera aquí de fondo el candente tema de la posible escasez de mano de obra por las políticas anti-inmigratorias de Trump. "La demanda de mano de obra ha disminuido aproximadamente en línea con la oferta laboral. El llamado nivel de equilibrio de las ganancias salariales, que es el número de empleos que la economía necesita agregar cada mes para absorber el crecimiento de la población y mantener estable la tasa de desempleo, probablemente haya disminuido considerablemente debido a una inmigración mucho menor y un aumento en las deportaciones", explican los economistas de UniCredit Research.

Esa disminución de la mano de obra por las políticas migratorias de Trump es, sin embargo, "una pista falsa", opina Garret Melson, estratega de carteras en Natixis IM: "La demanda laboral se está desacelerando claramente, y la larga y creciente lista de indicadores sugiere que la tasa oficial de desempleo puede estar subestimando el grado de holgura en los mercados laborales". Según su tesis, el estancamiento en las nóminas no agrícolas solo puede persistir durante un tiempo, y en un entorno con tasas de contratación tan moderadas, no se necesita mucho en el camino de los despidos para acercar el crecimiento de las nóminas a territorio negativo y ejercer presión al alza sobre la tasa de desempleo.

Qué dicen los otros datos

Como suele ocurrir durante la semana en la que se publica el informe oficial (suele salir el primer viernes de cada mes), los días previos llegan otros datos entrantes que complementan la visión global del mercado de trabajo de EEUU. El más analizado habitualmente, aunque se conoce con dos meses de retraso, es el de ofertas o vacantes de empleo. La encuesta JOLTS, también de la BLS, mostró que las ofertas de empleo en EEUU cayeron en julio a su nivel más bajo en 10 meses: descendieron de 7,36 millones a 7,18 millones, por debajo de lo esperado. Para más 'inri', la ratio de vacantes por desempleados cayó por debajo de 1 por primera vez desde 2021. Es decir, que ahora hay más trabajadores desempleados que puestos de trabajo disponibles. Por otro lado, las renuncias se mantuvieron estables en 3,21 millones, mientras que los despidos aumentaron de 1,80 millones revisados a 1,81 millones, lo que dejó la diferencia entre renuncias y despidos, una medida importante de la holgura laboral, prácticamente sin cambios. "El ratio indica indica claramente un mercado laboral debilitado, con la rápida desaparición de las presiones salariales", apuntan desde ING.

En términos generales, el informe JOLTS confirmó el régimen de "baja contratación y bajos despidos" y coincide con indicadores más amplios que muestran que, aunque el mercado laboral no se ha resquebrajado, se está debilitando. Las ofertas de empleo de alta frecuencia sugieren una estabilización en agosto, pero las encuestas a los consumidores indican que cada vez es más difícil conseguir trabajo, lo que apunta a una mayor atonía en el futuro. "La narrativa general sigue siendo la misma: la incertidumbre limita la contratación, pero no fomenta los despidos", sintetiza Paul Donovan, economista jefe en UBS. "Este mercado laboral está congelado y es difícil para cualquiera conseguir trabajo en este momento", escribe Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union, en una nota.

Otro dato conocido esta semana es el de empleo privado que publica la empresa ADP. Aunque históricamente ha mostrado una clara desconexión con los informes de la BLS, las revisiones de este verano le han otorgado fiabilidad. En su lectura de agosto, la creación de nóminas no agrícolas en el sector privado fue de 54.000 en agosto, muy por debajo de las 65.000-75.000 esperadas y, sobre todo, de las más de 100.000 del mes previo. Según esta métrica, la contratación se redujo nada menos que a la mitad. Anteriormente, Challenger, con unos datos más actualizados y para mucho más fiables que los de la encuesta 'pública' JOLTS informó la contratación más débil registrada para agosto (desde 2009) y la cifra más alta de despidos, excluyendo la pandemia de 2020.

Dentro de la batería de datos previos está el paro semanal. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EEUU ascendieron en su última lectura a 237.000, el nivel más alto desde julio, lo que teóricamente pone de relieve la fragilidad del impulso laboral. Si bien aún se encuentran por debajo del reciente pico de 250.000, las solicitudes han aumentado de forma constante desde principios de julio, lo que sugiere que la debilidad del mercado laboral observada en el informe de empleo de julio, con sus revisiones a la baja, no se habría revertido. Las solicitudes recurrentes se mantienen cerca de los máximos del ciclo, lo que muestra un mercado laboral que ha perdido dinamismo.