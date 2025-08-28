La compraventa de viviendas crece un 5,9% en junio, con 68.128 operaciones

La compraventas de viviendas creció casi un 6% en el pasado mes de junio interanual, concretamente lo hizo un 5,9%, registrando 68.128 operaciones. En este sentido, la concesión de préstamos hipotecarios también se incrementó, un 16,6%, hasta las 35.918 operaciones, según los datos que proporciona el Consejo General del Notariado.

Por su parte, el precio medio del metro cuadrado se situó en los 1.906 euros, registrándose un incremento del 8% interanual, con las mayores subidas en La Rioja (donde se alzó un 23,4%), Castilla y León (creció un 21,2%) y la Región de Murcia (se incrementó un 14,5%).

Por tipo de vivienda, las compraventas de pisos aumentaron un 2,9% con respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando las 51.208 unidades, mientras que las unifamiliares se incrementaron un 16,2% interanual, hasta llegar a las 16.921 unidades. En este sentido, los precios de los pisos tuvieron un ascenso del 9,9%, hasta los 2.173 euros por metro cuadrado, mientras que el precio de las viviendas tipo unifamiliar se situó en los 1.459 euros, un 7,5% más.

Crecen las compraventas y precios en la mayoría de las CCAA

La compraventa de vivienda creció en 14 comunidades autónomas y se redujo en las tres restantes, con descensos en Cantabria (-13,9%), Islas Canarias (-8,1%) y Comunidad de Madrid (-3,6%). Por su lado, los mayores avances, incluso por encima de la media nacional, se registraron en Región de Murcia (+18,9%), Castilla y León (+16,5%), País Vasco (+11,8%), Cataluña (+11,2%), Aragón (+11%), Extremadura (+10,5%), Castilla-La Mancha (+9,3%), Asturias (+7,6%) y Andalucía (+7,3%).

Por su parte, el precio del metro cuadrado subió un 8% interanual a nivel nacional, con alzas en todas las autonomías. Los mayores ascensos se dieron en La Rioja (+23,4%), Castilla y León (+21,2%) y la Región de Murcia (+14,5%). Por orden, los mayores avances se dieron en Islas Canarias (+13,2%), Comunidad de Madrid (+11,8%), Cataluña (+11,4%), Aragón (+10,3%), Comunidad Valenciana (+9,8%), Extremadura (+9%), Islas Baleares (+8,6%) y Cantabria (+8,1%).

Las hipotecas, al alza

Los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda crecieron un 16,6% interanual en junio, hasta las 35.918 operaciones y la cuantía promedio de estos préstamos ascendió un 10,3% interanual, alcanzando los 174.338 euros. El porcentaje de compras de viviendas financiadas mediante un préstamo hipotecario se situó en el 52,7%. Además, en este tipo de compras con financiación, la cuantía del préstamo supuso en media el 72,6% del precio final.

Los préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda crecieron también en las 17 autonomías, con las mayores subidas en Extremadura (+35,4%), Comunidad Valenciana (+23%), Castilla y León (+22,8%) y Aragón (+20,5%). En cuanto a la cuantía media de los nuevos préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda, la evolución siguió siendo dispar por autonomías, pues creció en 14 comunidades y decreció en las tres restantes. Destacaron los aumentos en Navarra (+22,7%) y Comunidad de Madrid (+21,1%) y los retrocesos en Extremadura (-17,2%) y Aragón (-4,6%).