La Seguridad Social es más proclive a conceder una pensión de incapacidad permanente si tienes una de estas 70 enfermedades

Las pensiones de incapacidad permanente son las más especiales de todas las contributivas y eso se debe principalmente porque, a diferencia de las de jubilación o viudedad, su concesión no se debe a un hecho realmente objetivo: dependen del efecto que una dolencia, lesión o enfermedad tiene en el trabajador.

En concreto, se otorgan pensiones de incapacidad permanente cuando la enfermedad que sufre un trabajador le afecta de forma determinante en su vida laboral y/o cotidiana. En función de la gravedad de las afectaciones, el grado podrá ser mayor o menor.

Sin embargo, cada caso es un mundo y no existe un listado de enfermedades con el que se dan pensiones de incapacidad permanente. La razón es que cada dolencia afecta de forma muy diferente al paciente. Esto puede deberse a múltiples circunstancias y de todas ellas ha de ocuparse el tribunal médico, que después elabora un dictamen para que la dirección provincial de la Seguridad Social tome la decisión definitiva.

En Campmany Abogados, bufete especializado en temas de incapacidad permanente, afirman que "no hay enfermedades, hay enfermos". Es su forma de justificar la peculiar naturaleza de esas pensiones y de que dos personas con la misma dolencia pueden tener resoluciones diferentes de la Seguridad Social.

En su página web, el bufete ha elaborado una lista de las enfermedades con las que, acorde a su experiencia e historial de resoluciones, los pacientes han tenido mayores opciones de conseguir una pensión de incapacidad permanente.

Estas son las enfermedades que te dan más opciones de conseguir una pensión de incapacidad permanente, ordenadas por secciones y orden alfabético. Son las siguientes:

Alergología

Dermatitis

Aparato digestivo

Colitis ulcerosa

Enfermedad de Crohn

Obesidad mórbida

Pancreatitis crónica

Cardiología

Arterioesclerosis

Cardiopatías

Miocardiopatías

Enfermedades cardiovasculares

Aneurisma

Arteriopatías

Fibrilación auricular

Hipertensión pulmonar

Infartos agudos de miocardio

Insuficiencia mitral

Síndrome Wolf-Parkinson-White

Taquicardias

Tetralogía de Fallot

Enfermedades psíquicas

Adicción a las drogas, ludopatía o alcoholismo

Agorafobia

Depresión

Esquizofrenia

Límite de personalidad o por estrés postraumático

Síndrome Burnout

Trastornos de ansiedad

Trastorno bipolar

Trastorno obsesivo compulsivo

Medicina interna

Fibromialgia

Lupus eritematoso sistémico

Sensibilidad química

Síndrome de fatiga crónica

Nefrología

Insuficiencia renal crónica

Trasplante de riñón

Neumología

Apnea del sueño

Asma profesional u ocupación

Enfermedades respiratorias provocadas por amianto

Enfisemas

EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica)

Sarcoidosis

Neurología

Alzheimer

Charcot-Marie-Tooth

Demencia

Esclerosis múltiple

Ictus

Miastenia gravis

Migrañas

Neuropatía periférica

Parkinson

Síndromes Arnold Chiari, de Lambert-Eaton y Post Polio

Traumatismos craneoencefálicos

Oftalmología

Desprendimiento de retina

Glaucoma

Neuropatía óptica

Pérdida de visión

Uveítis

Oncología

Cáncer de mama

Cáncer de pulmón

Cáncer de recto

Otorrinolaringología

Hipoacusia

Síndrome de Ménière

Reumatología

Artritis reumatoide o psoriásica

Enfermedad de Behcet

Espondilitis anquilosante

Fatiga crónica

Fibromialgia

Traumatología

Enfermedad de Perthes

Gonartrosis

Hernia cervical

Lumbalgia

Patologías graves de la mano, cadera, hombro, codos o pies

Síndrome cola de caballo