Presión a Feijóo por el vínculo de Alberto Nadal como secretario de Estado de Montoro

Tres semanas después de la celebración del XXI Congreso Nacional del PP, uno de los nombramientos efectuados por el presidente Alberto Núñez Feijóo ha pasado a estar en el foco por la irrupción del denominado caso Montoro. La dirección del partido decidió nombrar como vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible a Alberto Nadal, quien fue secretario de Estado de Presupuestos y Gastos a partir de 2016, cuando Cristóbal Montoro encabezaba la cartera de Hacienda. Y la imputación del exministro ha causado un terremoto en el PP.

La incorporación de Nadal está prevista para el mes de septiembre y la cúpula de la formación mantiene este cronograma, dado que entiende que no existe ninguna relación entre las presuntas prácticas corruptas efectuadas por este ministerio durante el Gobierno de Mariano Rajoy y el economista madrileño. No obstante, hay voces dentro del partido que se muestran críticas con esta decisión, puesto que el nombramiento de Nadal –se cree que impulsado por Mariano Rajoy– sorprendió y molestó a una parte de los afiliados que reconocen estar incómodos por su cercanía con la facción del partido que encabezaba Soraya Sáenz de Santamaría y en la que se ubicaba el propio exresponsable de Hacienda, Montoro.

El economista ocupó la secretaría de Estado de Energía entre 2011 y 2016 cuando se fraguaron los cambios en el Impuesto a la Electricidad que están en el centro de la investigación. De acuerdo con el sumario, las modificaciones legales fueron impulsadas por la consultoría que había fundado Montoro, Equipo Económico, contratada por las productoras de gas para conseguir contacto directo con el Ministerio de Hacienda. Y después, entre 2016 y 2018 estaba al frente de la secretaría de Estado de Presupuestos, un plazo en el que se aprobó la modificación del Impuesto de Actividades Económicas que volvió a beneficiar a las empresas gasistas y se tradujo en un alivio de 10,5 millones de euros, según se recoge la investigación de los Mossos d'Esquadra.

Durante este tiempo, las desavenencias entre la cartera de Industria que encabezaba José Manuel Soria con Montoro, que encabezaba Hacienda, eran públicas. Y mientras Luis de Guindos, titular de Economía era próximo al primero, tanto Alberto Nadal como su hermano Álvaro formaban parte de 'los sorayos', el clan dentro del Gobierno que constituía el grupo de confianza de Montoro, en el que también estaban la responsable de Empleo, Fátima Báñez, y la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría.

El hasta ahora vicesecretario de Economía del PP y recientemente nombrado titular de Hacienda y Vivienda del partido, Juan Bravo, ha sido el encargado de defender la decisión de Feijóo de mantener el rumbo previsto e incorporar a Nadal. Este ha llamado a respetar "a los jueces y fiscales en su trabajo" y ha negado que conocieran que había dudas sobre el trabajo realizado por Equipo Económico durante los años que están siendo investigados.

Nadal no está imputado

Lo cierto es que Nadal no se encuentra entre los investigados por esta trama, si bien, en el sumario al que ha tenido acceso elEconomista.es aparece su nombre en varias ocasiones, puesto que ocupaba el cargo de secretario de Estado de Energía cuando se fraguó la modificación del Impuesto a la Electricidad que benefició a las gasistas. No obstante, no figura que se produjera ningún encuentro con las fabricantes de gas ni algún indicio de que respaldase sus demandas, que fueron atendidas por el que era el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, que ha sido imputado.

La investigación llevada a cabo por los Mossos d'Escuadra recoge unas anotaciones del director técnico de Messer Ibérica de Gases en las que se recoge su intención de abordar la "línea de actuación para atraer a Alberto Nadal". Los investigadores deducen que ya se planteaban contratar a un gabinete con acceso al secretario de Estado antes de decidirse por Equipo Económico, la consultora fundada por Montoro, a la que el conjunto de las gasistas pagó 270.000 por la elaboración de un informe en la que respaldar su argumentario.

También aparece recogido un correo electrónico en el que Ferre consulta al director general de Tributos, Diego Martín Abril, sobre el Impuesto Eléctrico y este le contesta si quiere que elabore una nota para remitírsela a Nadal, tras lo que Ferre sugiere que la elabore si ya cuenta con el aprobado de Unesa, la asociación de empresas de energía eléctrica que también pagó a Equipo Económico.

Los agentes no identifican ninguna otra conexión, por lo que Nadal parece estar al margen de los cambios efectuados sobre la normativa fiscal después de que la consultora fundada por Montoro pusiera en contacto a las compañías interesadas con el Ministerio de Hacienda. En esta primera etapa, el economista dependía del entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, que se mostró reacio a incorporar las demandas de las gasistas tras estudiar los argumentos recogidos en el informe elaborado por EY y Equipo Económico a petición de AFGIM, la asociación de fabricantes de gases industriales y medicinales.