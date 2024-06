Los 5 hitos más radicales de Milei en su medio año como presidente: del 'plan motosierra' a convertir a Argentina en potencia de IA

Por estos días se cumple el primer semestre de la gestión de Javier Milei como presidente de Argentina. El outsider de la política argentina y latinoamericana cumple medio año como mandatario y toca hacer balance de este periodo donde ha sido capaz de equilibrar las cuentas públicas de Argentina dando golpes a la economía real, de aplicar su plan 'motosierra' y reducir el Estado a la mitad, incluso, de incursionar en el universo de la Inteligencia Artificial (IA) para que su país postule como próxima potencia mundial.

A Javier Milei se le puede definir de varias maneras: libertario, economista 'anarcocapitalista' de la Escuela de Austria, outsider de la política, entre otros. El tema es que desde que asumió su cargo el 10 de diciembre de 2023 su figura ha sido materia de análisis entre las personas que dudaron sobre su "radical" gestión de "estabilidad" en un país donde aún perdura la pobreza y persiste una elevada inflación.

Durante este periodo, ha aplicado una política sin anestesias que ha dado la vuelta al mundo y que recoge la BBC en sus 5 principales hitos:

1) Déficit cero

Uno de los puntos más tajantes de la era Milei es el de garantizar que el Estado tenga más ingresos que egresos. En esta línea, el mandatario trasandino ha dicho que el déficit cero es algo "que no se negocia de ninguna manera" porque lo considera la única forma de bajar los precios, el problema más presente de los argentinos. "Si el Estado no gasta más de lo que recauda y no recurre a la emisión, no hay inflación. No es magia", agregó el economista. Se trata de garantizar que el Estado tenga más ingresos que egresos.

2)'Plan motosierra'

Se dio a la tarea de recobrar el superávit fiscal mediante lo que él mismo denominó el 'plan motosierra', aplicar drásticos recortes netos de gastos.

Su objetivo inicial era recuperar el equilibrio o ajuste fiscal para finales de este año. Lo logró en pocas semanas, un ajuste "sin precedentes" mundiales, como se jacta de decir el presidente. "A diferencia de otros, que con ajustes de medio punto del PIB terminaron volando por los aires, nosotros hicimos un ajuste de 7 puntos del PIB y estamos aquí parados y vamos a seguir dando la pelea", aseveró Milei días atrás en un foro económico.

Desde un déficit primario del 2,9% del PIB y un resultado financiero negativo del 6,1% del PIB en 2023, Argentina logró en el primer cuatrimestre de este año acumular un superávit primario del 0,66% del PIB y uno financiero del 0,18%, según datos de la agencia EFE. "Desde el punto de vista macroeconómico de medidas de shock, el equilibrio fiscal es muy bueno. Pero la duda es la sostenibilidad en el tiempo, si esto puede perdurar", dijo a la agencia Leonardo Piazza, director de la consultora LP Consulting.

3) 'Plan licuadora'

Otro hito de Milei ha sido el 'plan licuadora', de aumentar levemente algunas partidas presupuestarias, pero por debajo de la inflación, lo que resulta en recortes en términos reales. Hablamos de un plan que Milei logró pasarle la motosierra al gasto de la "casta política"

Según explica el medio británico, como ya vimos, los recortes en la obra pública y el empleo estatal tuvieron un impacto mucho más allá del mundo político. Lo mismo ocurrió con la suspensión de la publicidad gubernamental en medios, que llevó a despidos en empresas periodísticas que dependían de ese aporte (la agencia estatal Télam directamente fue cerrada). En tanto, la reducción de subsidios a la energía y al transporte pegaron directamente sobre el bolsillo de los argentinos.

En el desglose, en el primer cuatrimestre, los gastos en prestaciones sociales (jubilaciones y ayudas familiares) cayeron 24% interanual en términos reales; los gastos operativos (salarios estatales, universidades) retrocedieron 22%; los subsidios al transporte y la energía se derrumbaron 29% y 3 %, respectivamente; las transferencias a las provincias se desplomaron 76% y los gastos de capital (obra pública), un 85%.

La nueva Administración ha trabajado también en reducir los excedentes monetarios y los pesados pasivos del Banco Central, cortar la emisión monetaria para financiar al Tesoro, aliviar la carga de vencimientos de deuda e ir recomponiendo las reservas monetarias. Son los pasos que Milei cree necesario seguir dando para cumplir algún día -ya no arriesga cuándo- con su promesa de campaña de levantar las restricciones cambiarias y, luego, imponer un nuevo régimen de competencia de monedas.

Ilustración elEconomista.

El 'lado b' en la economía real

Pero el ajuste tiene su 'lado B' en la economía real: la actividad ha acumulado una caída del 5,3 % en el primer trimestre, con sectores en estrepitoso derrumbe, como la construcción, golpeada por la paralización de la obra pública, y la industria, afectada por el hundimiento de la demanda, según información de EFE.

En particular en el primer cuatrimestre, el consumo se desplomó por la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos de los hogares, diluidos por una inflación que en diciembre y enero se disparó por la devaluación y la liberación de precios reprimidos y luego fue desacelerando, pero a niveles que aún son muy elevados (289,4 % interanual y 8,8 % mensual en abril).

Con ingresos perdiendo la carrera contra la inflación, el resultado es dramático en términos sociales: la pobreza trepó al 55,5% y la indigencia, al 17,5%. A ello se suma la pérdida de puestos de empleo, tanto en el sector público como en el privado. El bajón de la actividad económica podría haber tocado su piso en marzo-abril, pero los expertos desconfían de que haya una recuperación vigorosa ni incluso tibia en lo inmediato.

"El consumo, ayudado por el crédito, ya empieza a dar signos de un poco de reactivación, que es una buena noticia. Pero sin 'ley de bases' (reformas económicas impulsadas por Milei) ni pacto fiscal y sin una buena comunicación con los gobernadores, Argentina no va a crecer en inversiones y exportaciones. Entonces tendremos un crecimiento amesetado", observó Piazza.

4) Batalla cultural

Según este hito destacado por la BBC, fuera de lo económico, una de las prioridades de Milei en sus primeros seis meses como presidente ha sido la de revertir "100 años de decadencia" de Argentina, algo por lo que culpa a "la izquierda".

"La raíz del problema argentino no es político y/o económico. Es moral", aseguró en febrero pasado en un posteo en X (exTwitter), en el que explicó cómo "el socialismo" había sido "implantado" en el país durante un siglo, a través de "la educación, la cultura y los medios de comunicación".

5) Giras mundiales y apuesta por la IA

Milei ha dedicado más tiempo que cualquiera de sus antecesores a viajar. En su plan de política exterior, ha establecido un fuerte vínculo con algunos presidentes como con su homólogo salvadoreño Nayib Bukele. Sus giras oficiales también han generado polémicas, como cuando visitó España para la convención anual de Vox en medio de tensiones diplomáticas con el gobierno de Pedro Sánchez.

Sin embargo, uno de los viajes con más impacto fue cuando el mandatario trasandino se reunió con importantes figuras de las principales tecnológicas de Silicon Valley como Tim Cook, Mark Zuckerberg y Sam Altman, con la apuesta de que Argentina se convierta en potencia mundial en IA.