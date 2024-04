Trabajo busca calmar a CEOE y minimiza el choque con Díaz: "Las estridencias y pitidos son muy pocos"

Tras varios días de críticas a los empresarios por parte de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha llegado a acusar al presidente de CEOE, Antonio Garamendi de defender "propuestas propias de Milei" y hablar solo para "unos pocos privilegiados", su número dos, Joaquín Pérez Rey, ha lanzado un mensaje con muy distinto, reivindicando la "sinfonía" que compone el diálogo social gracias a la interlocución entre el Gobierno y la patronal. "Las estridencias y los pitidos y los agudos que hacen al oído son muy pocos y naturales en un proceso de negociación", ha apuntado.

La número tres del Ejecutivo ha atacado duramente al líder patronal por su sugerencia de que los trabajadores ingresen ellos mismos el importe de las cotizaciones a la Seguridad Social, para así ser conscientes del impacto de las subidas en sus sueldos, acusándose de "dejarse secuestrar" por las tesis de políticos ultraliberales como el presidente argentino. Unas críticas vertidas inicialmente en redes sociales y que he repetido esta misma semana desde Bruselas.

El secretario de Estado de Empleo ha aprovechado la jornada organizada por la Asociación De Directivos de Relaciones Laborales (ADiReLab), celebrada precisamente en la sede de la CEOE para dirigirse a los empresarios en un tono muy diferente al esgrimido por la también líder de Sumar estos días, sin reproches y elogiando su papel en el dialogo social. "Tenemos sonoros desacuerdos pero son testimoniales", ha incidido, recordando casos como del de los planes de igualdad o el del salario Mínimo Interprofesional (SMI)

"No llegamos a un acuerdo, pero soy plenamente consciente del compromiso de CEOE y Cepyme y las empresas con el crecimiento salarial de este país no se puede poner en duda. No es discutible" ha remarcado en una intervención sin preguntas de la prensa ni los asistentes, pero con la que respondía a unas palabras formuladas desde la tribuna minutos antes por la directora de relaciones laborales de la CEOE, Rosa Santos. La dirigente patronal le ha reprochado la "profusión de normas" y la "inseguridad jurídica" y le trasladaba una clara petición a Trabajo: "Por favor, volvamos a la Mesa del Diálogo Social para reconducir las propuestas del Gobierno",

Pérez Rey ha pedido "tranquilidad" a los empresarios y les ha trasladado "el absoluto compromiso de que vamos a seguir caminando de la mano para que ese largo ciclo del diálogo social siga constituyendo una sinfonía virtuosa". El número dos de Díaz ha recordado que su ministerio mantiene cuatro mesas de negociación con los interlocutores: las relativas a los planes d Igualdad LGTBI, las nuevas medidas en materia de prevención de riesgos laborales la d los subsidios (que se convocará "la próxima semana o la siguiente" y la relativa a la reducción de jornada.

Sin noticias del despido

Sobre esta última, que ha calificado como "la reforma estrella del programa laboral del Gobierno de coalición", ha señalado que "no hay razones para el apocalipsis". A su juicio, un recorte en el tiempo de trabajo debe plantearse en el marco de la flexibilidad para que se adapte cada empresa. De esta forma, no solo repercutirá negativamente en la productividad, sino que la disparará. Es más, Pérez Rey ha vaticinado que la "liberación de tiempo de trabajo va a ser uno de los grandes factores de crecimiento de la economía". "Allí donde se libera tiempo de trabajo crece el consumo, la inversión, y la actividad económica", ha asegurado, sin citar las fuentes o datos que avalan este diagnóstico.

Pérez Rey ha defendido los efectos beneficiosos de la reforma laboral cerrada en 2021 con un enorme grado de consenso" con la patronal y los sindicatos y la "incuestionable" mejora que ha traído en el mercado laboral "No hay nada criticable en el funcionamiento del mercado de trabajo, ha asegurado, antes de criticar las "polémicas estériles, infantiles y absolutamente nada edificantes que general lobbies o grandes grupos económicos" alrededor de los fijos discontinuos (en una clara alusión a Fedea),

En su repaso de las medidas que prepara el Gobierno ha sorprendido que no recoja ninguna alusión al despido, pese a que también figura en el acuerdo d Gobierno entre PSOE y Sumar y fue la 'estrella' de la comparecencia de Díaz en el Senado el pasado viernes. La ministra no solo habló de cumplir la polémica resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales sobre el coste de la indemnización por despido improcedente, sino también por recortar el objetivo, suprimiendo la caída de beneficios como causa objetiva de despido. Una cuestión que los empresarios consideran que atentaría contra la 'sinfonía de consenso' alcanzada hace dos años en la reforma laboral.