La incertidumbre económica paralizar la industria en Argentina y la vuelve menos competitiva

La industria y la construcción en Argentina están dando signos de recesión. El país rioplatense se enfrenta a un importante "shock" orquestado por el presidente, Javier Milei, que está reformando la economía con un plan de choque que augura años duros. "Es el último mal trago", dijo el dirigente. Así, según los últimos datos publicados el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) de Argentina, muestran una contracción del Índice de Producción Industrial (IPI) del 9,9% anual en febrero, encadenando nueve meses de caídas. Por su parte, la construcción se contrajo un 24,6% anual.

En lo que va de año (enero-febrero) la industria argentina acumula un 11,1% de caídas y en la serie desestacionalizada la variación negativa que presentó el sector secundario argentino fue del 0,7% con respecto al mes anterior. El índice tendencia-ciclo registró una bajada del 1,5% intermensual, acumulando esta división 11 meses consecutivos de caídas.

No está previsto que esta situación mejore, ya que el consumo está mostrando una enorme caída en el país rioplatense debido a que los salarios no están subiendo acorde a la inflación. En concreto, los salarios reales sufrieron, de media, una caída del 21% en enero de este año con respecto a diciembre, mientras que la inflación está por las nubes (254,2%). En un informe emitido por la consultora argentina Orlando J. Ferreres y Asociados, al que ha tenido acceso elEconomista.es, aseguran "no esperamos que la situación mejore en el corto plazo (...). En la medida que se aprecie alguna mejora en el ingreso de las familias, junto con una desaceleración inflacionaria, podríamos comenzar a ver un cambio de tendencia en la industria".

En el mes de febrero, de los 16 componentes a analizar por el INDEC para elaborar el IPI, 15 presentaron contracciones con respecto a febrero de 2023. El rubro de "Maquinaria y equipo" cayó un 33,6%; las "Industrias metálicas básicas" un 23,1%; "Otros equipos, aparatos e instrumentos" se contrajeron un 32,6%; "Productos minerales no metálicos", 18,6%; "Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras", 29,5%; "Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes", 12,2%; "Prendas de vestir, cuero y calzado", 13,2%.

Desde la consultora ABECEB aseguraron a elEconomista.es que la industria está a la expectativa de la apreciación del Tipo de Cambio Real, por tanto, "no tiene incentivos para asumir riesgos que le permitan competir en el mercado global, las empresas se encuentran en el wait and see, dejando en suspenso las inversiones de expansión".

A esto hay que añadir que hay que ver el impacto que la recesión va a tener en el empleo en el sector. Los analistas y expertos sitúan la caída del PIB este año entre el 4% y el 4,5%, frenada por el buen comportamiento del sector agrario. Si esto no sucediese, consideran que la contracción podría llegar hasta el 7%. La Unión Industrial Argentina cifró hasta diciembre un aumento interanual del 1,3% en el empleo industrial, es decir, casi 15.000 trabajadores más.

En este informe aseguran que "si bien en diciembre de 2023 el empleo registró una suba en términos interanuales, esta misma es cada vez menor debido a la interrupción del proceso de recuperación del empleo que muestra caídas mensuales". Desde la patronal industrial reclaman nuevos instrumentos de política industrial, tales como financiación, reformas tributarias y laborales, junto con acciones que ayuden a las Pymes a "amortiguar" el impacto de la recesión de este año. De hecho, apoyan la reforma laboral que el gobierno de Milei llevó al Congreso y que a día de hoy sigue paralizada.

Esta reforma del mercado de trabajo planteada en su plan estrella para voltear por completo la economía del país. Entre las medidas que propone está la creación de incentivos para el empleo formal, lo que implica rebajar la judicialización de los conflictos laborales, negociaciones colectivas, dinámicas e incentivos a la productividad.

La falta de obra pública lastra la construcción

La construcción también está sufriendo los efectos del "shock" de Milei. Nada más llegar al poder, el gabinete del libertario anuló por completo las licitaciones de obra pública y canceló las que ya estaban adjudicadas pero con los trabajos sin comenzar. "Las obras públicas serán realizadas por el sector privado", dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, durante el anuncio del programa maestro de reformas del Gobierno al comienzo de la legislatura.

Esto explica que el sector se contrajese en febrero un 24,6% interanual y que en el acumulado del año (enero-febrero) registrase una caída del 23,1% con respecto al mismo período de 2023.

Según explicaron desde ABECEB, la construcción "no verá la luz en la obra pública hasta que se defina el nuevo sistema de participación privada". Aunque este no es el único lastre. En la consultora aseguran que "pesan otros factores como la falta de financiación a tasas competitivas". Al mismo tiempo, la derogación de la Ley de Alquileres, que topaba los precios, hizo que el precio por metro cuadrado en el país se incrementase en 5 años "lo que puede volcar inversores al mercado con ahorros para capitalizar y rentabilizar en el futuro", explican.

En líneas generales, los expertos y economistas no ven clara una fecha clara en la que la economía argentina saldrá de este "shock" forzado por el Gobierno. En Econviews hablan de una "mejoría de la economía a partir de mayo" que va a comenzar siendo bastante residual para luego "ser más robusta". Todo esto lo condicionan a que los datos mensuales de inflación vuelvan a registrar un dígito "lo que llevaría a que los ingresos disponibles se recuperen".

En ABECEB plantean un escenario de "V", es decir, una recesión muy profunda "pero no muy larga", donde la actividad toca fondo en el segundo trimestre del año. "Entre abril y mayo debería empezar a tocar suelo y revertirse", dijo Elisabeth Bacigalupo. En este sentido, reitera que el agro va a actuar como "amortiguador", aunque no va a salvar la economía de la recesión.