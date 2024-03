"Si le dices a ChatGPT pinta como Picasso, lo hará, pero no es un Picasso"

AMROP, consultora de headhunting y liderazgo a nivel global, ha aterrizado en España para establecer su sede estratégica "puente con Latinoamérica". elEconomista.es ha tenido la oportunidad de hablar en exclusiva con Annika Farin, actual presidenta, fundadora de la empresa y socia directora en Hamburgo, y Federico Cúneo, socio y director en Perú, Panamá y Brasil.

¿Qué significa para ustedes la llegada de AMROP a España?

Para nosotros, es muy importante. Y estamos felices de que Federico y su equipo hayan decidido reiniciar nuestra operación en España. Consideramos que es un mercado clave por varias razones. Una de ellas, por supuesto, es que también está aquí en Europa que es probablemente la economía más ágil en este momento. Y queremos estar aquí y jugar el juego. También está el puente hacia nuestras operaciones en América Latina. Tenemos negocios en la mayoría de los países. Y mucho de eso va de la mano. El grupo aquí también se centrará en algunos temas nuevos, como la inteligencia artificial que es un tema clave para el equipo. Y también la diversidad. Así que creo que esa es una de las cosas que está en los tableros, creo que es un tema central aquí en España, como en otros países europeos en particular. Pero ahora la Unión Europea se está centrando mucho en eso. Y por eso creemos que tenemos mucho que decir en ese sentido porque somos bastante fuertes en la diversidad.

¿Y cuáles son los retos para las empresas en España en selección?

No es diferente de muchos de los otros países grandes, específicamente europeos, pero hay una escasez de talento. Todo el mundo habla de ello. Quiero decir, hemos estado hablando de la guerra por el talento durante 30 o 20 años, pero ahora realmente puedes sentirlo. Y aquí, incluso para puestos clave el idioma sigue siendo una barrera. La relación del mercado español con Latinoamérica y el mercado español como destino de las corporaciones latinoamericanas es algo que vemos mucho últimamente. Si caminas por Serrano, escucharás venezolanos, mexicanos, peruanos, argentinos, y esa es la tendencia. Y creo que hay una combinación de necesidades de diferentes tipos de corporaciones. Por supuesto, las grandes empresas europeas y americanas también están aquí. Y entendemos su cultura, sus necesidades y la IA. Así que estamos a su disposición para ayudarles a encontrar talento.

¿España se está quedando atrás en las tendencias de headhunting?

No diría que se está quedando atrás. Es un mercado bien establecido. Lo ha sido. La industria ha existido aquí durante mucho tiempo y ya hemos estado en el mercado históricamente. Pero hay un tema que es el idioma, con talento clave que aquí en España sigue siendo relevante, francamente, incluso en puestos de alta dirección hablar español. Así que esa es una dinámica en la que siempre tenemos que pensar. Pero también está el componente hacia América Latina que es relevante.

¿Qué papel juega la experiencia para los puestos directivos?

No tener experiencia sigue siendo muy relevante. Por supuesto, no es el único componente, pero lo es. Aunque es la experiencia relativa a la empresa, al momento de la empresa, a la planificación, al plan estratégico que tienes. Porque no tiene por qué ser si eres de una empresa del sector A debes ser del sector A. No es verdad. Podría venir de otro. Los ejecutivos también son transferibles. Por lo tanto, el enfoque tiene que estar ahí. La preocupación por la sociedad, por el medio ambiente. Y esas son cosas clave. El estilo de liderazgo, el tipo de pasión que tienen.

Cada vez más las empresas compran fondos de capital privado. Y los fondos de capital privado tienen una perspectiva diferente de la actividad y de la vida del negocio.

Así que tenemos mucha experiencia trabajando con grandes fondos de capital privado. Sabes que la empresa se compra para venderla en cinco años. Lo cual es diferente si trabajas con una empresa en la que los propietarios se quedarán para las próximas generaciones. Así que la actitud es diferente. El nivel de riesgo y también de la presión. Hay muchos factores que afectan al perfil.

¿Cómo debería ser el líder ideal del futuro?

Debe tener valores. Habilidades. Y hay algo que tiene que ver también, por supuesto, con la personalidad. Puede sonar un poco trivial, pero humildad junto con la capacidad de escuchar. Suena tan simple. Pero aún así, cuando nos sentamos en las salas de juntas todavía te preguntas ¿realmente están entendiendo lo que la otra persona dice?

En realidad, nosotros vemos el organigrama de otra manera. Puedes ver al CEO en la parte superior y la otra forma de verlo es en el centro de un círculo. Donde están todas las partes interesadas, y los diálogos son de ida y vuelta. Así que los hombres en el medio tienen que ser conscientes de todo lo que sucede a su alrededor. Y eso incluye, por supuesto, a los accionistas, banqueros, competencia, clientes, trabajadores, sociedad, medio ambiente, etc. Tienes que estar atento a todo lo que te rodea. Y entenderlos y dialogar con ellos cuando sea necesario, directa o indirectamente, a través de una persona.

¿Cómo está impactando la transformación digital en la búsqueda de ejecutivos?

Hay dos tendencias al mismo tiempo. Una hacia el mercado. Para leer, lo que está pasando en el mercado: cuáles son las oportunidades y cuál es el talento. Y luego, ser muy eficientes, en el proceso, de hacer el, proceso de búsqueda, además ser capaces de proyectar en el futuro con IA, cómo va a ser, se va a comportar esa persona. Eso no existe en el mercado, pero nosotros, ciertamente estamos intentando ir a por ello.

Pero, la IA tiene dos caras, tiene este lado hermoso de oportunidades y el otro en que somos desafiados por ingenuidad en la aplicación de ella. Por lo tanto, también estamos educando internamente a nuestros equipos. Con IMD estamos a punto de lanzar un programa para asegurarnos de que todo el mundo esté al tanto de las cosas. También hay que recalcar que solo es una herramienta más. Está el artista del consultor, y a veces no hablamos lo suficiente sobre eso, ¿cuántos años de aprendizaje y absorción de información, y cómo luego la usas para llegar evaluar a alguien? No puedes poner todo eso en la IA.

Si le dices a Chat GPT, juega como Eric Clapton, jugará como Eric Clapton. O le dices, pinta como Picasso, pintará como Picasso, pero eso no es un Picasso, o un Eric Clapton. Entonces, lo que está haciendo la IA es usar la información que está ahí para combinarla y presentarla de manera diferente. Pero, no van a tener el espíritu del que crea. Esa es la limitación que siempre va a tener. No pensamos que vayamos a ser reemplazados porque una vez que seamos reemplazados en una actividad vamos a crear otra.