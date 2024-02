El líder del 2025, una pieza clave para crear un equipo leal

La etapa de la gran renuncia en el año 2021, tras el periodo de la pandemia, supuso un punto de no retorno para la desvinculación de los empleados con sus empresas y el trabajo. Los tiempos modernos exigen nuevas formas de dirigir, para eso se necesita poner en marcha un nuevo tipo de liderazgo, enfocado en el futuro no tan lejano, el año 2025. Overlap, en su informe Tendencias 2023-2025 describe al líder del próximo año, y afirma que fomentando las relaciones entre la empresa y el empleado se puede crear una "cultura de propósito y comunidad" dentro de la plantilla, logrando una mayor retención de personal.

La consultora invita a priorizar ideales como la sostenibilidad desde las grandes esferas empresariales. Además, dentro de las principales necesidades que destaca es la preferencia de los empleados a teletrabajar, ya que tras el final de la pandemia han aumentado las expectativas que tienen de sus empleos, y el modelo híbrido parece ser el que se adapta mejor al estilo de vida actual. Los trabajadores ahora priorizan mejorar su calidad de vida lo más que puedan.

Overlap distingue dos conceptos que son fundamentales para mejorar las relaciones corporativas entre la plantilla de trabajo, y también las que se mantienen con los clientes.

Uno de ellos es el liderazgo Lean que busca fomentar el poder ofrecer a los clientes el máximo valor posible de la forma más eficiente.

Los beneficios para los equipos al evitar la alta rotación se traducen en una disminución de todo el proceso de contratación, incorporación y capacitación de nuevo personal, y con ello aumentando la productividad de la plantilla al evitar cortar los procesos.

En el informe destacan desarrollar dentro de los equipos una mentalidad Kaizen, una palabra japonesa que ha pasado a ser un concepto para reforzar los cambios para mejorar de manera constante y lo más posible.

Por otro lado, el liderazgo Agile busca "superar las fronteras tradicionales que impiden la colaboración" dentro del desarrollo de las funciones de las empresas, cuyo fin es crear un objetivo común.

El cambio es parte esencial del avance, por lo tanto, la búsqueda constante de nuevas perspectivas es un factor que fundamenta este estilo de dirección. Aun así, todas las ideas novedosas deben estar fundamentadas en datos y análisis previos que demuestren su potencial.

¿Cómo aplicarlo?

Primero, fomentar -o no- la sostenibilidad dentro de las compañías ha dejado de ser una opción. Según recoge el informe Own your impact llevado a cabo por IBM, el 60% de los consejeros delegados encuestados coinciden en que las grandes esferas de las empresas deben aceptar la responsabilidad que supone el impacto medioambiental de sus acciones.

Esta debe ser una preocupación real, y debe ir de la mano de la agenda empresarial. Sino hay un alto riesgo de parecer una campaña de greenwashing que puede afectar la visión que tienen los clientes de la empresa. Tampoco favorece la credibilidad con los empleados, afectando su imagen a nivel de responsabilidad corporativa.

Por otro lado, la dirección de equipos tiene como eje básico la mentalidad y atributos que posee el líder. Debe haber una sinergia entre ambos para aumentar su veracidad y coherencia, además que facilita la realización de sus tareas.

Un nuevo paradigma para los empresarios que debe enfocarse en la sostenibilidad



En esa línea, los directores deben abrazar factores como la diversidad e igualdad dentro de sus equipos. Los equipos tienden a ser multigeneracionales, así que no pueden pretender utilizar la misma estrategia, ya que sus preocupaciones y prioridades son diferentes.

Es necesario escuchar sus preferencias con respecto a cuestiones sensibles y respetar los límites que establezcan. Aunque sean temas que anteriormente eran tabú, pero con ahora ha crecido la disposición a conversarlo en los más jóvenes.

Una de las formas de seguir apoyando la diversidad, es impulsar el liderazgo femenino en los entornos de dirección. El informe explica que este el momento de la historia en que más mujeres dirigen empresas dentro de las Fortune 500, en total hay 44 consejeras delegadas dentro de las 500 compañías principales de EEUU, solo un 8,8% del total. Aunque es una cifra positiva, todavía queda camino para alcanzar la igualdad real.

Ante todo, no se puede olvidar la resiliencia organizativa, Overlap lo define como " la capacidad de una organización para anticipar y responder a los cambios.". A partir de eso, el uso de los datos para tomar decisiones irá creciendo, limitando los márgenes de error y ampliando la supervivencia de la empresa.

Este nuevo paradigma de liderazgo puede ser el complemento perfecto para la estrategia empresarial, logrando coherencia en el branding dentro y fuera de la compañía.