Foment llega a Madrid para "influir y liderar la economía española"

La Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales de Foment del Treball (SBEES) inaugura su sede en Madrid y presenta a Paco Hiraldo como delegado de la institución en Madrid. La intención de Foment es participar activamente en el debate público nacional a través de la organización de jornadas económicas que promuevan el diálogo entre las distintas ciudades y comunidades autónomas, impulsando la colaboración y explorando sinergias para entender sus realidades. Durante la presentación también participaron el director de la SBEES, Félix Riera, y el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, que ha destacado que el desembarco en la capital española viene motivado por la intención de los empresario catalanes de "liderar la economía española con modestía, pero también con ambición y muchísima ilusión, como hicieron hace más de 150 años nuestros predecesores".

El acto realizado en el Palacio de Miraflores de Madrid, fue inaugurado por el presidente de la patronal catalana y vicepresidente de CEOE, ha enfatizado en la buena sintonía con la patronal nacional y su presidente, Antonio Garamendi, a la hora de abrir la delegación del servicio de estudios de los empresarios catalanes; así como con el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, y el líder de la patronal madrileña, Miguel Garrido.

Esta decisión se toma después de muchos años, desde los tiempos de Juan Rosell al frente de Foment, queriendo llegar a Madrid; "no encontraron su momento", ha dicho Sánchez Llibre. Por eso ahora, con el nuevo Gobierno ya en actividad, se ha dado el paso definitivo.

"Queremos abrir un debate permanente entre ciudades y territorios sobre todo tipo de temas, en la dirección de buscar más competitividad de nuestro tejido empresarial. No es un tema de catalanes, es con catalanes", ha destacado el presidente de Foment.

Este think thank, ha destacado Sánchez Llibre, no tendrá funcionamiento de lobby, ya que estas funciones se realizan desde CEOE, pero "el objetivo de la sociedad es perfectamente compatible con ello" y su objetivo de liderar "la economía española desde Cataluña", y llenar el "vacio de debates económicos" con la colaboración del resto de territorios con la intención de aumentar "la competitividad de país".

Así, la SBEES tiene como objetivo la organización de encuentros de carácter económico que permitan profundizar en los retos que tenemos que afrontar como sociedad. Un espacio de diálogo para fomentar la colaboración público-privada. "Estos debates no dejaran de reivindicar el papel de los empresarios como generadores de riqueza y trabajo, para disminuir las grandes desigualdades que hoy existen en nuestro país", ha enfatizado el líder de Foment.

Por su parte, el nuevo responsable en la capital comentó que Madrid es el centro de todo "y un lugar para exponer estas ideas para el desarrollo de las ciudades", con lo que pretenden "proponer y participar" en un debate que beneficie al crecimiento de España en su conjunto.

Vuelta de las empresas catalanas

Por otro lado, Sánchez Llibre considera que la vuelta de las empresas catalanas a la región es uno de los temas "más relevantes" desde su llegada a la dirección de Foment. El exdiputado de CiU es "optimista" al respecto y cree que primero es necesario que haya una "normalidad política y económica, y lo crean oportuno".

Considera que no es necesario aplicar medidas cohercitivas ni sancionadoras por parte del Gobierno para lograrlo, solo un clima de estabilidad en Cataluña.

Abogado y profesional en medios

Hiraldo ha desarrollado su trayectoria profesional como abogado en ejercicio desde 1994, trabajando en medios de comunicación, ejerciendo como como secretario del Consejo, director de la Asesoría Jurídica y presidente del Consejo de Administración de medios como La Razón, dirigiendo la tranformación digital del medio.

Desde septiembre de 2022 se desarrolla profesionalmete como consultor de audiencia y desarrollo de medios digitales, además de seguir ejerciendo como abogado. Es en 2023 cuando entra a formar parte de Consejo Asesor de la SBEES en Madrid.