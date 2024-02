Cuánto cobrará una persona que se jubila sin haber cotizado 35 años

Una pregunta recurrente que surge de cuando en cuanto en la mente de todos los trabajadores es cuál será la cuantía de su futura pensión de jubilación. Da igual en qué momento de la vida se hace, ya que sigue siendo igualmente lícita por una sencilla razón: será la prestación que sustituya definitivamente a nuestro salario.

Como en casi todo lo relacionado con las pensiones en nuestro país, la cotización es la clave que nos permite contestar a ese tipo de preguntas. En función de la cotización que ha alcanzado un trabajador, podrá cobrar una clase de pensión de jubilación concreta y tendrá una cuantía determinada directamente por la acumulación de sus años cotizados.

Es por eso que los trabajadores, cuando piensan en la futura pensión que van a cobrar, hacen proyecciones de acuerdo al nivel de cotización que creen que van a acumular...o no. Por ejemplo: ¿qué pensión me queda si no he llegado a cotizar 35 años?

Todo dependerá, efectivamente, de los años cotizados por el trabajador a lo largo de su vida laboral. La criba está en los 15 años, el mínimo exigido para cobrar una pensión contributiva de jubilación.

Qué pensión cobras si has cotizado menos de 15 años

En este caso, lo único que podrá cobrar el trabajador es la pensión no contributiva de jubilación, aquella que se destina a las personas con menos de 15 años cotizados. Sin embargo, para poder percibirla hay que cumplir también varios requisitos que aparecen desglosados en la página web del IMSERSO:

Tener al menos 65 años.

Acreditar una residencia de al menos 10 años en España entre los 16 y los 65 años. De ellos, al menos han de ser inmediatamente anteriores a la solicitud de la pensión.

No tener ingresos superiores a 7.250,60 euros anuales. En el caso de vivir con más personas, el límite para la unidad familiar es de 12.326,02 euros anuales (dos personas), 17.401,44 euros anuales (tres personas) y 22.476,86 euros anuales (cuatro o más personas). Si alguno de los miembros de la unidad familiar es padre, madre, hijo o hija los límites suben a 30.815,05 euros anuales (dos personas), 43.503,60 euros anuales (tres personas) y 56.192,15 euros anuales (cuatro o más personas).

Cuánta pensión cobras si has cotizado menos de 15 años

En 2024 se han actualizado los importes de la pensión no contributiva de jubilación, que se ha incrementado un 6,9%, muy por encima de la inflación. Estas nuevas cuantías también aparecen en la página web del IMSERSO:

La pensión es de 7.250,60 euros anuales y 517,90 euros mensuales.

La pensión del 25% es de 1.812,65 euros anuales y 129,48 euros mensuales.

Si conviven varios beneficiarios de pensión en la misma unidad es de 6.163,01 euros anuales (440,22 euros mensuales) para cada uno si conviven dos beneficiarios y de 5.800,48 euros anuales (414,32 euros mensuales) para cada uno si conviven tres o más.

Qué pensión cobras si has cotizado más de 15 años pero menos de 35 años

En el caso de superar esos 15 años, da igual si se llega a 35 o no: en cualquier caso se cobrará la pensión contributiva de jubilación, de largo la más abonada de todo el sistema de pensión, con más de seis millones de prestaciones al mes. Para percibir hay que:

Cumplir la edad de jubilación ordinaria.

Estar al corriente de pago y dado de alta en la Seguridad Social.

Cotizar dos años dentro de los 15 inmediatamente anteriores a la solicitud de la pensión.

Cuánta pensión cobras si has cotizado menos de 35 años

Hay que usar el método de cálculo de las pensiones de jubilación de la Seguridad Social, que determina la cuantía de estas prestaciones en función de los años cotizados y de las bases de cotización por las que se ha cotizado.

El primer paso es hallar la base reguladora, que se compone de la suma de las bases de cotización de los últimos 25 años (300 bases) divididas entre 350. En ese cálculo la Seguridad Social aplica coeficientes a las bases de cotización de todos los años salvo los dos últimos para reflejar en las mismas el efecto de la inflación y los trabajadores (salvo autónomos y empleadas de hogar) pueden beneficiarse de la integración de lagunas que permite rellenar con bases ficticias de entre el 100% y el 50% de la base mínima vigente los periodos sin cotizar.

El segundo paso es saber el porcentaje de la base reguladora al que un trabajador tiene derecho y que significa, a la postre, el importe de la pensión de jubilación. Todo depende del tiempo cotizado por el trabajador:

Con 15 años cotizados se garantiza el 50% de la base reguladora.

Por cada uno de los 49 meses siguientes se concede un 0,21% extra de la base reguladora.

Por cada uno de los 209 meses siguientes se concede un 0,19% extra de la base reguladora.

Teniendo en cuenta estos cálculos, la cuantía de la pensión dependerá exclusivamente del tiempo cotizado por el trabajador. Tomando en cuenta años completos, estas son las diferentes opciones para personas de menos de 35 años cotizados:

La cuantía de la pensión de jubilación con 16 años cotizados es del 52,52% de la base reguladora.

La cuantía de la pensión de jubilación con 17 años cotizados es del 55,04% de la base reguladora.

La cuantía de la pensión de jubilación con 18 años cotizados es del 57,56% de la base reguladora.

La cuantía de la pensión de jubilación con 19 años cotizados es del 60,08% de la base reguladora.

La cuantía de la pensión de jubilación con 20 años cotizados es del 62,38% de la base reguladora.

La cuantía de la pensión de jubilación con 21 años cotizados es del 64,66% de la base reguladora.

La cuantía de la pensión de jubilación con 22 años cotizados es del 66,94% de la base reguladora.

La cuantía de la pensión de jubilación con 23 años cotizados es del 69,22% de la base reguladora.

La cuantía de la pensión de jubilación con 24 años cotizados es del 71,50% de la base reguladora.

La cuantía de la pensión de jubilación con 25 años cotizados es del 73,78% de la base reguladora.

La cuantía de la pensión de jubilación con 26 años cotizados es del 76,04% de la base reguladora.

La cuantía de la pensión de jubilación con 27 años cotizados es del 78,32% de la base reguladora.

La cuantía de la pensión de jubilación con 28 años cotizados es del 80,60% de la base reguladora.

La cuantía de la pensión de jubilación con 29 años cotizados es del 82,88% de la base reguladora.

La cuantía de la pensión de jubilación con 30 años cotizados es del 85,16% de la base reguladora.

La cuantía de la pensión de jubilación con 31 años cotizados es del 87,44% de la base reguladora.

La cuantía de la pensión de jubilación con 32 años cotizados es del 89,72% de la base reguladora.

La cuantía de la pensión de jubilación con 33 años cotizados es del 92% de la base reguladora.

La cuantía de la pensión de jubilación con 34 años cotizados es del 94,28% de la base reguladora.

Por lo tanto, las personas con menos de 35 años cotizados cobrarán diferentes importes de pensión dependiendo de los años que hayan cotizado en concreto, pero jamás llegarán a un 96,56% de la base reguladora.

Cuantías mínimas y máximas de la pensión de jubilación

Con todo, el ciudadano debe saber que existen límites a la cuantía de las pensiones de jubilación con independencia de ese porcentaje de la base reguladora al que pudieran tener derecho. Con la entrada en 2024 hay nuevas cuantías mínimas y máximas de las pensiones de jubilación:

La cuantía mínima de la pensión de jubilación es la siguiente:

Jubilados de 65 años o más: 14.466,20 euros anuales con cónyuge a cargo, 10.966,20 euros anuales con cónyuge no a cargo y 11.552,80 euros anuales sin cónyuge.

Jubilados con 65 años procedentes de gran invalidez: 21.698,60 euros anuales con cónyuge a cargo, 16.448,60 euros anuales con cónyuge no a cargo y 17.329,20 sin cónyuge a cargo.

Jubilados con menos de 65 años: 14.466,20 euros anuales con cónyuge a cargo, 10.215,80 euros anuales con cónyuge no a cargo y 10.808 euros anuales sin cónyuge.

La cuantía máxima de las pensiones en 2024 aplica a todas las prestaciones contributivas y, tal y como informa la página web de la Seguridad Social, es de 3.175,04 euros mensuales o 44.450,56 euros anuales.