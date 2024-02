Las ventas en el inmobiliario chino cayeron un 34% interanual en enero

El inmobiliario chino sigue empeorando cada mes que pasa. El mes de enero se puede calificar de una nueva catástrofe en cuanto a las ventas de viviendas nuevas. Según los datos de China Real Estate Information Corporation (CRIC por sus siglas en inglés), las ventas de los 100 principales promotores del país registraron una caída de las ventas del 34% interanual en enero. El total facturado fue de 30.400 millones de euros, lo que le deja como el peor mes de ventas desde julio de 2020, cuando desde el organismo cambiaron el método de cálculo.

Pero si se escala en puestos, en las 24 principales promotoras chinas las ventas registraron el mes pasado una contracción del 45% interanual y una caída del 41% con respecto a diciembre, según un informe del proveedor de servicios financieros integrados de Asia, CGS-CIMB Securities, que se basa en los datos del propio CRIC.



La clave de todo esto es que esta caída se produce desde una base ya de por sí baja. Las ventas no han dejado de caer durante 2023. Es cierto que a inicios de año las ventas crecieron un 3,5% interanual hasta los 201.000 millones de euros, según los datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), el primer crecimiento positivo que arrojaba el sector desde 2021. Tras cubrir la demanda acumulada que se dio tras la pandemia, las ventas volvieron a entrar en el terreno del descenso.



Ante esto, Pekín comenzó a enviar estímulos para dotar de liquidez a las promotoras y que así pudiesen rematar las obras nuevas. Al mismo tiempo, intentaron también estimular la demanda.



Todo esto ayudó a recuperar las ventas de vivienda nueva en septiembre a 89,6 millones de metros cuadrados, frente a los 61,9 millones de metros cuadrados del mes anterior, según muestran los datos del ONE. Sin embargo, el efecto duró poco y la tendencia a la baja se reanudó en octubre, tradicionalmente temporada alta, con unas ventas que cayeron hasta los 66,2 millones de metros cuadrados. En noviembre la cifra volvió a descender hasta los 65,8 millones de metros cuadrados, hasta hoy, que sigue en terreno pantanoso.

El director gerente de CGS-CIMB, Raymond Cheng, aseguró en una nota que las ventas de vivienda en enero "estuvieron muy por debajo de las expectativas de mercado, que preveían una caída de entre el 5% y el 10%".



Pero hay otro dato que CGS-CIMB resalta en su informe que es muy destacable: "La mayoría de promotores chinos con dificultades económicas registraron pérdidas interanuales del 40% al 80% en el mes de enero".

Parece que las medidas de Pekín para estimular el sector no están surtiendo el efecto que esperaban. Aún así, no cesan en su empeño y durante el mes de enero el Banco Popular de China (PBOC, por sus siglas en inglés) inyectó 19.500 millones de euros (150.000 millones de yuanes) en fondos de bajo coste para préstamos de proyectos de vivienda e infraestructura, intensificando así su apoyo a la economía.



La entidad tiene pendiente todavía un ingreso para el Préstamo Suplementario Prometido (PSL, por sus siglas en inglés) de 3,4 billones de yuanes, según un comunicado emitido por la entidad. Este programa se considera una herramienta "fundamental" para que Pekín apoye la economía y amortigüe el impacto de la peor crisis inmobiliaria que está sufriendo el gigante asiático.

El BPC aumentó los fondos del PSL en 500.000 millones de yuanes para lo que considera "proyectos importantes", que incluyen construcción de vivienda pública subvencionada por el Gobierno y la renovación de distritos urbanos ya construidos. El banco informó en enero que inyectó 350.000 millones de yuanes en diciembre, la mayor cantidad desde noviembre del año 2022.

Además, a mediados de enero, los reguladores de los sectores inmobiliario y financiero anunciaron la creación de una "lista blanca" de proyectos inmobiliarios que van a ser beneficiarios de préstamos bancarios. Esta lista se hará en colaboración con los gobiernos locales y la banca.



Pero para Raymond Cheng esto no es suficiente y asegura son necesarias "políticas más fuertes" para apuntalar el sector. En concreto, el experto pidió en su nota una "mayor inyección de liquidez, de hasta 2 billones de yuanes (260.800 millones de euros) a través de compras directas de propiedades. "Esto, si se implementa, podría ayudar a resolver los problemas de liquidez de los promotores y a reducir notablemente los inventarios, que que hará que mejor la confianza del mercado y la confianza de los compradores", aseguró.

A pesar de todo, los economistas no prevén una recuperación en el largo plazo del sector. El economista del jefe del fondo de cobertura Grow Investment (con sede en Shanghai), Hong Hao, aseguró el año pasado que esa recuperación puede tardar hasta una década. "Arreglar el sector inmobiliario puede ser un trabajo de varios años o incluso una década por delante", dijo el experto en la cadena estadounidense CNBC. "Construimos demasiadas viviendas para los chinos", recalcó.



Lo que está claro es que el sector inmobiliario está lastrando a la economía china, pero es solo uno de los muchos pesos que arrastran el crecimiento del PIB hacia cifras que nunca antes se habían visto en el gigante asiático.