Irán bloquea el Estrecho de Gibraltar y colapsa el comercio global: el cisne negro que amenaza a España

Cuando se habla de puntos de estrangulamiento o arterias vitales para el comercio internacional, siempre aparecen tres nombres propios: el Estrecho de Ormuz, el Canal de Suez y el Canal de Panamá. Sin embargo, hay un punto que no suele aparecer en ningún informe, noticia o previsión, y que, sin embargo, resulta vital para la economía española y europea: el Estrecho de Gibraltar. Este punto de estrangulamiento queda fuera de muchos análisis por la paz que reina en la zona, lejos de los grandes conflictos internacionales. Por ello, el colapso del Estrecho de Gibraltar solo se puede prever en un escenario muy remoto como los que analizan los cisnes negros. Una prestigiosa casa de análisis ha colocado el bloqueo del paso de Gibraltar como su principal cisne negro para este año. Por su puesto, Irán estaría detrás de este cisne que provocaría el colapso del comercio global.

El equipo de analistas de BCA Research encabezado por el estratega jefe de geopolítica, Matt Gertken, reconoce que el factor sorpresivo implícito en el concepto de cisne negro, enunciado en su día por el matemático libanés Nassim Taleb se pierde aquí por el hecho de que Teherán ya soltó la liebre hace poco. El 23 de diciembre, el adjunto a la Comandancia de Coordinación de las Guardias Revolucionarias de Irán, el general Mohamad Reza Naqdi, avisó del posible "cierre del mar Mediterráneo y el Estrecho de Gibraltar" a consecuencia de la iniciativa abanderada por EEUU en el mar Rojo contra los ataques de la insurgencia hutí de Yemen, afín a Teherán, a la navegación de la zona (la Operación Guardianes de la Prosperidad). "Esto no es solo retórica. Más vale que se esperen el cierre del mar Mediterráneo de Gibraltar y de otras vías navegables", hizo saber el iraní en declaraciones recogidas por la agencia semioficial Mehr.

Sin embargo, estos estrategas reseñan que el peligro radicaría precisamente en que este no es el caso más evidente, ya que las tensiones se focalizan por ahora en el Mar Rojo. El equipo de Gertken explica qué motivaciones llevarían a Teherán a extender su 'guerra por poderes' (ataques puntuales de milicias locales 'amigas' como los hutíes) del Mar Rojo al Mediterráneo: "El objetivo sería chantajear a la Administración Biden y reducir el apoyo de EEUU y la UE a Israel. La táctica actual de Irán consiste en utilizar apoderados militantes para imponer costes marginales al comercio mundial sin provocar un contraataque militar directo de EEUU y sus aliados. Esto ya está ocurriendo en el Mar Rojo".

Gertken y los suyos parten de la base de que un ataque de Israel al programa nuclear de Irán y un cierre como respuesta de Teherán del decisivo Estrecho de Ormuz, por donde pasa, según el Departamento de Energía de EEUU, en torno al 21% del consumo mundial de petróleo y derivados (es la salida a las exportaciones de todos los países del Golfo Pérsico, destacados productores), son escenarios que ya se han discutido ampliamente. De ahí la derivada del Mediterráneo.

"Irán ha alcanzado la capacidad de irrupción nuclear, con el potencial de lograr armas nucleares entregables en los próximos años. Israel ha establecido firmemente a lo largo de los años la Doctrina Begin, que implica que lanzará ataques militares preventivos y unilaterales contra las instalaciones nucleares de cualquier vecino para evitar la fabricación de armas nucleares. La teoría de juegos sugiere que Israel atacará si la otra opción es un Irán con armas nucleares. Si Irán está a uno o dos años de la bomba, no se puede esperar que Israel lo retrase eternamente. Israel también puede creer que esta acción obligaría a Estados Unidos a intervenir de su lado para garantizar el éxito y la continuación de los flujos de petróleo", expone el equipo de BCA.

"Irán podría reaccionar a los ataques contra sus instalaciones nucleares bloqueando el Estrecho de Ormuz, desencadenando lo que podría convertirse en la mayor crisis del petróleo de todos los tiempos. Este es el peor escenario dentro de nuestra categoría más amplia de grandes crisis del petróleo, a la que asignamos un 30% de probabilidades en 2024. Pero hay que tener en cuenta que EEUU no quiere que Israel provoque una crisis del petróleo, e Irán no quiere ser bombardeado. De ahí que Irán pueda optar por tácticas mucho menos desastrosas, pero aún molestas para Occidente, creyendo que EEUU mientras tanto frenará a Israel", añaden.

Peso de las exportaciones en el PIB de los países mediterráneos

También es probable que Irán y sus milicias patrocinadas eviten involucrar más a los Estados del Golfo Arábigo en el conflicto, apuntan Will Tobin y Joseph Webster, expertos del Global Energy Center del think-tank estadounidense especializado en relaciones internacionales Atlantic Council: "La mayoría de las economías del Golfo dependen profundamente del comercio marítimo de energía: las exportaciones de hidrocarburos son responsables del 40% del PIB de Arabia Saudí y Qatar, y del 50% del PIB de Kuwait. Además, los patrocinadores iraníes de los hutíes desean evitar enemistarse con los principales importadores de petróleo, China e India, o con socios como Rusia. Recientemente, un portavoz hutí dijo a un canal de noticias ruso que los cargamentos chinos y rusos no serían atacados".

Con un ataque en Gibraltar orquestado por Irán y ejecutado por alguna milicia afín, argumentan desde BCA, "los gobiernos occidentales se verían atrapados entre partidos de izquierdas que se oponen al trato que da Israel a los palestinos y partidos de derechas que se oponen a los altos precios de las materias primas". "La OTAN tomaría represalias contra las milicias respaldadas por Irán, pero luego reduciría el apoyo a Israel, para evitar una mayor escalada en medio de unas elecciones estadounidenses que son críticas tanto para Europa como para EEUU".

La importancia mundial de Gibraltar

El Estrecho de Gibraltar resulta vital para el comercio europeo y para España. Este punto de estrangulamiento ocupa una posición estratégica única debido a su ubicación en la desembocadura del Mediterráneo. El Estrecho conecta el Mediterráneo con el Océano Atlántico y proporciona un medio de tránsito para el transporte marítimo entre el Atlántico y el Mediterráneo y, a través del Canal de Suez, hacia el Océano Índico y más allá. Este punto es clave para el comercio. Según los cálculos de BCA Research, con un bloqueo en Gibraltar, un 10% del comercio mundial podría verse afectado, o un 2,3% del PIB mundial.

El peso de las exportaciones de los países mediterráneos sobre el comercio global

Después del Canal de la Mancha, el Estrecho de Gibraltar es la ruta marítima más transitada del mundo: alrededor de 120.000 buques que viajan entre el sudeste asiático, China y Oriente Medio y la costa atlántica de Europa, África y EEUU pasaban antes de la pandemia, mientras que un 20% del comercio marítimo y el 80% de los bienes y el gas y petróleo consumidos por la UE se mueven a través de este corredor marítimo. Alrededor de la mitad del gas que necesita España y gran parte de su petróleo llegan a las refinerías del país a través del Estrecho de Gibraltar. La mayor, la refinería de San Roque de Cepsa, está situada en la Bahía de Algeciras, según datos de Bacomar Logistics.

Durante más de un milenio, ha servido como una importante base naval. En los últimos siglos ha sido un puesto militar clave para Gran Bretaña y sus aliados. Por ejemplo, el cuartel general del general estadounidense Dwight D. Eisenhower durante la Segunda Guerra Mundial estaba en Gibraltar cuando organizó la invasión del norte de África. También es un destacado centro marítimo, lo que refleja su ubicación. Alrededor de un tercio del petróleo y el gas del mundo y la mitad de todo el comercio mundial pasan por el Estrecho.

Por qué es poco probable el bloqueo

Este cisne negro es un tanto controvertido por lo enormemente disruptivo que resultaría, pero sobre todo por la reducida probabilidad de que suceda. Al día siguiente del aviso de Teherán a Occidente el pasado 23 de diciembre, aviones no tripulados iraníes atacaron un buque quimiquero de propiedad japonesa frente a las costas de la India, a casi 900 millas de distancia (unos 1.400 kilómetros). "Irán demostró su capacidad de largo alcance, aunque no lo suficiente como para alcanzar Gibraltar. También alcanzaron un objetivo mucho menos defendible", destacan desde BCA. El Peñón de Gibraltar se sitúa a unas 3.600 millas (5.800 km) de Irán y, además, está mucho mejor protegido que el Estrecho de Bab-el-Mandeb, reconocen los estrategas.

Por otro lado, hay una larga lista de obstáculos que podrían complicar cualquier tipo de bloqueo en Gibraltar. Los expertos de BCA Research creen que Irán necesitaría un punto de apoyo cerca de Gibraltar, lo que resultaría tremendamente complicado, dado que España y la Unión Europea tienen una buena relación con los países del norte de África. A su vez, estos países (Marruecos y Argelia) obtienen jugosos fondos que provienen de los presupuestos de Bruselas.

"Marruecos no es Yemen y no hay equivalente al bastión rebelde hutí", explican estos analistas. Marruecos es un país mayoritariamente suní donde el extremismo islámico está relativamente contenido. Teherán tendría serias dificultades para encontrar apoyo dentro de la sociedad marroquí para perpetrar este tipo de acciones. En Yemen, por el contrario, casi la mitad de la población pertenece a la rama chií del islam, compartida con Irán. Esta unión cultural es uno de los motivos (el otro es desestabilizar a Arabia Saudí y EEUU) por los que Irán y los rebeldes hutíes se apoyan mutuamente.

Algo similar ocurre con el país de vecino de Marruecos. Pese a la rivalidad histórica entre Marruecos y Argelia, los argelinos tienen mucho más que perder si se enemistan con la Unión Europea y, sobre todo, con Francia. "Argelia no es Libia, ni está dispuesta a provocar a las potencias de la OTAN y convertirse en Libia (es decir, en escombros)", sentencian desde BCA Research. "Irán necesitaría actuar a través de grupos militantes en el norte de África, unos grupos que no tienen su propia base de operaciones allí o no tienen ninguna práctica en los se refiere a interrumpir el transporte marítimo", admiten también desde BCA Research.

Por otro lado, el resultado de este bloqueo podría generar un sentimiento similar al que surgió tras el ataque de Rusia a Ucrania. En lugar de dividir, el cierre del Estrecho de Gibraltar uniría más que nunca a la UE, EEUU y el resto de aliados (Australia, Canadá...). "Irán uniría a la UE con EEUU e Israel contra sí mismo, lo cual es lo opuesto a la estrategia iraní", aseguran los expertos de BCA. Ese escenario complicaría la postura de países como España, que en su apoyo a los palestinos desde Occidente han declinado participar en las operaciones de defensa en el Mar Rojo, donde los hutíes están sembrando el caos.

Otro de los motivos que pueden impedir este bloqueo por parte de Irán es el uso de Rusia de este estrecho para 'camuflar' su flota fantasma de petroleros. Hasta la invasión de Ucrania, Rusia no había utilizado apenas las aguas cercanas a Gibraltar como escala para mover su petróleo. Antes de la guerra, Moscú enviaba el crudo directamente a las refinerías europeas con pequeños petroleros. Pero el Kremlin comenzó a utilizar 'las costas de Ceuta' como base para las transferencias de barco a barco, primero de forma esporádica y ahora de forma rutinaria.

La ruta es la siguiente: Rusia carga crudo en petroleros de pequeño tamaño llamados Aframaxes en sus terminales de exportación del Mar Báltico, como Primorsk y Ust-Luga. Los buques, reforzados para romper el hielo del Ártico durante el invierno, transportan el crudo hacia Ceuta y el Estrecho de Gibraltar. Es en esta zona donde los Aframaxes, que transportan alrededor de 700.000 barriles, esperan hasta que llegan los grandes petroleros, conocidos como Very Large Crude Carrier (VLCC). Los Aframax se acercan a los VLCC y transfieren la carga de barco a barco. Normalmente, se necesitan hasta tres de esas operaciones para cargar un VLCC, que puede transportar al menos dos millones de barriles. Posteriormente, el VLCC inicia su viaje hacia Asia, bordeando África. Bloquear el Estrecho de Gibraltar supondría entorpecer el trasiego de buques petroleros rusos. Lo último que quiere hoy Irán es 'enturbiar' las relaciones con su gran aliado: Vladímir Putin.

"Nuestra conclusión es que este escenario es muy improbable que suceda... Aun así, un ataque anónimo con aviones no tripulados (drones) lanzado en África podría perturbar el estrecho. O algo similar podría suceder en otros lugares para que Irán pudiera demostrar su alcance global", zanja el equipo de Gertken. Esta última predicción es perturbadora en la medida en la que, según los drones mejoran su tecnología, un ataque en cualquier parte del mundo se vuelve más sencillo.

"Tomemos un panorama mundial de crecientes tensiones y alianzas multipolares, añadámosle tecnologías de doble uso (puedan destinarse tanto a usos civiles como militares o nucleares) ampliamente disponibles, como los vehículos aéreos no tripulados (UAV), y voilà: una nueva era de proliferación está aumentando el desafío para el control de armas y el potencial de escalada de conflictos en todo el mundo", avisaba recientemente el experto en Defensa Jacob Mezey en un informe también del Atlantic Council sobre los posibles 'leopardos de las nieves' -eventos potenciales, pero muy difíciles de detectar- de cara a 2024.

"Es posible que estemos abocados a un mundo en el que la mayoría de los estados y muchos actores no estatales podrán atacar objetivos en el interior del territorio de sus vecinos, o incluso más allá de sus fronteras, en cuestión de horas. Las poblaciones civiles serán más vulnerables durante la guerra, como demuestran los ataques de Rusia contra ciudades ucranianas. La probabilidad de que los conflictos locales se intensifiquen en toda la región puede aumentar con el alcance de las armas desplegadas", alertaba el analista.