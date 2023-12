Euskadi reclama la gestión de 1.047 millones de ayudas para Pertes regionales

El Gobierno vasco y la organización empresarial Confebask han lanzado una propuesta común para recibir la gestión directa de 1.047 millones de subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) para Pertes regionales y poder agilizar así la llegada de las ayudas a las comunidades autónomas. En el ecuador del plan, alertan que caso de no ejecutarse habrá que devolver los fondos a Europa, con el perjucio que supondrá para la economía estatal y vasca.

El departamento de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, en colaboración con Confebask y sus tres organizaciones territoriales Cebek, SEA y Adegi, han solicitado la gestión directa de 1.047 millones de subvenciones MRR para Pertes regionales, una propuesta que se planteará a la Administración del Estado y a Bruselas.

El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, y la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, han presentado la propuesta 'Euskadi Next: propuesta vasca de Perte Regional', con la que pretenden dar "un paso más" en el programa Euskadi Next al diseñar la propuesta vasca de Pertes Regionales.

En su comparecencia, Pedro Azpiazu ha recordado que el plazo de ejecución del MRR concluye en 2026, por lo que transcurrido su ecuador y si la fórmula de gobernanza no varía, cree que existe "un serio riesgo de no ejecución, lo que obligaría a devolver a Europa los fondos no utilizados".

Una gestión descentralizada y más cercana favorecerá el aprovechamiento de las ayudas europeas transformadoras

El consejero ha afirmado que ello sería un "fracaso y una pérdida de oportunidad de históricas dimensiones". "Es momento de hacer de la colaboración efectiva una virtud con enormes efectos positivos para el tejido económico vasco, que será el principal afectado por la pérdida de estos recursos europeos".

Por su parte, la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, ha manifestado que "una gestión más 'descentralizada y cercana' puede suponer una vía adicional para favorecer el "completo aprovechamiento de unas ayudas europeas, históricas en su cuantía y en su objetivo transformador". "No podemos permitirnos el lujo de perder un solo 'euro' por algo que podría resolverse con una participación más activa de las comunidades autónomas en su asignación, gestión y distribución", ha añadido.

Propuesta común

El Gobierno vasco propone destinar a las comunidades el 65% de los fondos de los Pertes estatales que aún no están distribuidos -11.792,57 millones-, de forma que desde Euskadi se gestione el 8,88% de esta cuantía -que se corresponde con el peso del valor añadido bruto de su industria respecto al total del Estado, según los datos del INE-, en total 1.047,18 millones. Azpiazu ha indicado que, si se quieren sumar otras comunidades a esta solicitud, le parecería "magnífico".

Asimismo, Euskadi quiere participar activamente en la gestión de los préstamos del Fondo de Resiliencia Autonómica incluido en la adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español, a través del Instituto Vasco de Finanzas (IVF).

Según han explicado, este fondo, dotado con hasta 20.000 millones, estará gestionado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y se plantea que el IVF pueda ejercer de intermediario, y participar activamente en la canalización de la financiación disponible a las pymes vascas.

En este sentido, para que ello sea posible han instado a que, sin dilación, se firmen los acuerdos que sean necesarios entre el IVF, el BEI y la Administración General del Estado en los que se establezcan las condiciones de esta relación.