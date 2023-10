Fundación Salud y Persona cifra en 30.000 millones de euros las pérdidas de las empresas por bajas relacionadas con la salud mental

La Fundación Salud y Persona, una organización comprometida con la salud psicoemocional de las personas mediante programas de bienestar emocional, servicios de apoyo y atención psicológica, celebró la pasada semana en colaboración con CEOE la jornada Entidades Emocionalmente Saludables. Durante el evento, se proporcionaron pautas para prevenir y atender los problemas de salud mental en el ámbito empresarial y organizativo. Joan Piñol, director general de la Fundación Salud y Persona, subrayó que "el estrés es responsable del 30% de las ausencias laborales" y estimó en 30.000 millones de euros las pérdidas sufridas por las empresas debido a las bajas relacionadas con la salud mental. La jornada tuvo lugar en la sede de CEOE en Madrid, ubicada en la calle Diego de León 50.

La Fundación ofrece a las empresas y organizaciones programas de asistencia y apoyo para los empleados y familiares, con la intención de minimizar los efectos que inciden en las personas en el plano psicológico de forma diaria y que repercuten en su labor profesional.

Joan Piñol ofreció un análisis de la situación actual de la salud mental en las organizaciones, destacando que estos problemas afectan no solo a los trabajadores, sino también a sus familias. Piñol expresó su preocupación por la alta incidencia de afecciones como el estrés, la ansiedad y la depresión, que pueden dar lugar a un aumento en los casos de suicidio si no se abordan adecuadamente. Además, señaló que "en España, una de cada cuatro personas experimentará un trastorno mental en su vida" y que "los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en 2030". Actualmente, aproximadamente "el 12,5% de todos los problemas de salud están relacionados con la salud mental, y entre el 30% y el 50% de las personas que padecen estos problemas no reciben el tratamiento adecuado". Piñol también proporcionó datos alarmantes, como que España lidera el consumo mundial de ansiolíticos y benzodiacepinas, y que en 2022 se produjeron 4.097 suicidios en el país. En este contexto, Joan Piñol destacó el papel de la Fundación Salud y Persona, cuyo objetivo es ayudar a las personas que más lo necesitan.

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, resaltó la importancia de la salud mental en las organizaciones, especialmente en un contexto de cambios sociales. Afirmó que "es difícil hablar de progreso y sostenibilidad sin tener en cuenta la salud mental" y mencionó la firma de la nueva Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo como un paso crucial para crear entornos laborales seguros y saludables. Esta estrategia busca contribuir positivamente a la salud de los trabajadores y al desarrollo de las empresas y la sociedad, siguiendo las directrices europeas. Garamendi enfatizó la necesidad de apoyar a las pequeñas y medianas empresas en sus políticas de prevención y atención en salud, dado que a menudo carecen de recursos en comparación con las grandes empresas. Además, hizo un llamado a fortalecer la colaboración entre el sector público y privado en este ámbito.

El evento incluyó dos mesas redondas moderadas por Paula Fernández Ochoa. En la primera mesa, que abordó la atención a la salud mental de los empleados, participaron representantes de DKV, C&A Moda y el Departamento de Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima de CEOE. La segunda mesa se centró en la experiencia de las instituciones y contó con la participación de la Guardia Civil, Preventiva Seguros y UMAS Mutua de Seguros. Los participantes destacaron la importancia de tener empleados felices y saludables, señalando que las organizaciones que cuidan la salud mental pueden fidelizar a su personal y atraer talento. Además, se subrayó la necesidad de invertir en salud mental para asegurar un futuro sostenible.

La jornada también contó con la intervención de la profesora María Inés López-Ibor, Catedrática de Psiquiatría y Psicología Médica en la Facultad de Medicina de la UCM y Presidenta de la Fundación Juan José López-Ibor. Ofreció una charla sobre la importancia de cuidar la salud mental. El evento fue clausurado por Fátima Báñez, presidenta de la Fundación CEOE, y Javier Mirallas, presidente del Patronato de la Fundación Salud y Persona.